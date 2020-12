Ovih dana je boravio u rodnom gradu zbog jednog zanimljivog eksperimenta na društvenim mrežama. Iako je jedan od najpoznatijih modela u Turskoj, do sada nije bio naročito aktivan na društvenim mrežama. Instagram profilom se ozbiljnije pozabavio tek nedavno, da bi shvatio da to i nije baš tako lako kako mnogi misle.

Stoga se za pomoć obratio profesionalkama, i to iz rodne zemlje. Poznate bh. influenserke Amina Efendić i Ana Bavrka su ga podučile osnovama Instagrama, dok su obilazili Sarajevo, vozili se prema sunčanom jugu i razgledali Mostar.

