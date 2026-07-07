Asa Vermette
© Theo Acworth / Red Bull Content Pool
MTB

Spust neustrašivog Ase Vermettea niz spektakularnu stazu u Schladmingu

Uspon Ase Vermettea u brdskom spustu se nastavlja, a u svom novom videu pod nazivom "Sound of Pure MTB Speed" juri niz stazu Svjetskog kupa u Schladmingu u Austriji.
Piše redbull.ba
1 min readPublished on
Kratki film prikazuje Vermettea kako vozi "punim gasom" na jednoj od klasičnih staza spusta u ovom sportu, a u videu se pojavljuje i njegov sunarodnjak iz Kanade Finn Iles.
Ova staza je odavno poznata po tome što je izuzetno zahtjevna jer sadrži dionice prekrivene korijenjem, dijelove na kojima se razvijaju velike brzine, kao i tehnički zahtjevne zavoje koji traže potpunu kontrolu i precizne vozačke vještine.
Asa Vermette

Asa Vermette

© Theo Acworth / Red Bull Content Pool

Asa Vermette

Asa Vermette

© Theo Acworth / Red Bull Content Pool

Asa Vermette

Asa Vermette

© Theo Acworth / Red Bull Content Pool

Asa Vermette

Asa Vermette

© Theo Acworth / Red Bull Content Pool

U nedavnoj epizodi emisije "Just Ride", Rob Warner i Eliot Jackson razgovarali su s Asom Vermetteom o njegovoj juniorskoj karijeri, uspjesima u elitnom Svjetskom kupu te načinu razmišljanja koji stoji iza njegovog napretka.

Izvorni Red Bull

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Video "Sound of Pure MTB Speed" objavljen je na YouTube kanalu Red Bull Bike.
MTB