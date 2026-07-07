Spust neustrašivog Ase Vermettea niz spektakularnu stazu u Schladmingu

Kratki film prikazuje Vermettea kako vozi "punim gasom" na jednoj od klasičnih staza spusta u ovom sportu, a u videu se pojavljuje i njegov sunarodnjak iz Kanade Finn Iles.
Ova staza je odavno poznata po tome što je izuzetno zahtjevna jer sadrži dionice prekrivene korijenjem, dijelove na kojima se razvijaju velike brzine, kao i tehnički zahtjevne zavoje koji traže potpunu kontrolu i precizne vozačke vještine.
U nedavnoj epizodi emisije "Just Ride", Rob Warner i Eliot Jackson razgovarali su s Asom Vermetteom o njegovoj juniorskoj karijeri, uspjesima u elitnom Svjetskom kupu te načinu razmišljanja koji stoji iza njegovog napretka.
Video "Sound of Pure MTB Speed" objavljen je na YouTube kanalu Red Bull Bike.