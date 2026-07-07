Spust neustrašivog Ase Vermettea niz spektakularnu stazu u Schladmingu

Kratki film prikazuje Vermettea kako vozi "punim gasom" na jednoj od klasičnih staza spusta u ovom sportu, a u videu se pojavljuje i njegov sunarodnjak iz Kanade Finn Iles.

Kratki film prikazuje Vermettea kako vozi "punim gasom" na jednoj od klasičnih staza spusta u ovom sportu, a u videu se pojavljuje i njegov sunarodnjak iz Kanade Finn Iles.

Kratki film prikazuje Vermettea kako vozi "punim gasom" na jednoj od klasičnih staza spusta u ovom sportu, a u videu se pojavljuje i njegov sunarodnjak iz Kanade Finn Iles.