Šta je HYROX i zašto je toliko popularan?

HYROX je spoj utrkivanja i funkcionalnog fitnessa – takmičenje s jasno definisanim i dosljednim pravilima, namijenjeno učesnicima svih nivoa fizičke spremnosti. Za razliku od tradicionalnih utrka ili takmičenja s preprekama, HYROX događaji imaju identičan format, bez obzira na to gdje se u svijetu održavaju. Osam stanica s vježbama isprepleteno je s trčanjem na dionicama od po jedan kilometar. Jednostavno je kao što zvuči. Standardizovani format osigurava da je svaka utrka identična, čime se svim takmičarima pružaju jednaki uslovi.

Dosljednost formata utrke na svim lokacijama na kojima se održavaju takmičenja omogućava sportistima da upoređuju svoja vremena i napredak bez obzira na to gdje se takmiče, što doprinosi stvaranju osjećaja globalne zajednice i takmičarskog duha.

Pogledajte serijal "Beyond the Rox" i zavirite iza kulisa HYROX-a, upoznajte sportiste koji ovu globalnu fitness utrku pretvaraju u pokret.

26 min Grind to glory: off-season prep to be an Elite 15 Discover the physical and mental grind required in the off-season to compete against HYROX’s elite athletes.

Osam stanica s vježbama u HYROX-u

Ida Mathilde Steensgaard izvodi iskorake s vrećom pijeska © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

U HYROX-u učesnici ukupno trče osam kilometara podijeljenih na dionice od po jedan kilometar, a nakon svakog pretrčanog kilometra slijedi druga stanica s vježbama koje je potrebno završiti što je brže moguće. Osam zahtjevnih stanica obuhvata različite vježbe, od veslanja i guranja saonica do bacanja medicinke o zid i burpee skokova.

Ovako izgleda struktura HYROX utrke:

trčanje na 1 km

1.000 metara na SkiErg spravi

trčanje na 1 km

guranje saonica na 50 metara (Sled Push)

trčanje na 1 km

povlačenje saonica na 50 metara (Sled Pull)

trčanje na 1 km

burpee skokovi u dalj na 80 metara (Burpee Broad Jumps)

trčanje na 1 km

veslanje na 1.000 metara (Row)

trčanje na 1 km

nošenje tegova u rukama na 200 metara (Farmers Carry)

trčanje na 1 km

iskoraci s vrećom pijeska na 100 metara (Sandbag Lunges)

trčanje na 1 km

100 bacanja medicinke o zid (Wall Balls).

Je li HYROX težak za početnike?

Red Bull sportista Alexander Rončević takmiči se na HYROX SP-u © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX je otvoren za sve, što znači da svako može posjetiti njihovu zvaničnu web-stranicu i kupiti mjesto u kategoriji u kojoj želi učestvovati. U pojedinačnoj (Singles) kategoriji takmičari mogu birati između Open i Pro formata, koji su prilagođeni različitim nivoima sposobnosti. Open je namijenjen svima koji žele postaviti sebi izazov, dok se u Pro kategoriji koriste veći tegovi, a ona je namijenjena iskusnijim takmičarima.

Ulaznice za obje kategorije često se brzo rasprodaju, zbog čega je važno reagovati na vrijeme kada se otvore prijave.

Za one s ozbiljnijim takmičarskim ambicijama, Elite 15 predstavlja sam vrh takmičenja i okuplja najbolje od najboljih. Sportisti koji ispunjavaju uslove za Pro kategoriju imaju priliku izboriti mjesto u ovoj prestižnoj grupi.

"Ulazni prag je zaista nizak. Razlog je to što pokreti ne zahtijevaju naročito visok nivo vještine u poređenju s drugim sportovima. Prijaviti se može svako, bilo da je riječ o prosječnoj osobi koja redovno ide u teretanu ili posvećenom HYROX takmičaru", objasnio je Jake Dearden, HYROX trener i takmičar u kategoriji Elite 15.

Jake Dearden trenira za HYROX © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool Quotation Budući da pokreti ne zahtijevaju naročito visok nivo vještine, svako se može prijaviti Jake Dearden

HYROX je osmišljen kako bi testirao snagu, izdržljivost i ukupnu fizičku spremnost učesnika. Nizak prag za prijavu omogućava velikom broju ljubitelja teretane da učestvuju u HYROX-u, ali ne treba se zavaravati, jer ova fitness utrka ipak zahtijeva dobru opću fizičku spremnost i adekvatnu pripremljenost na dan takmičenja. Ideja HYROX-a je ponuditi standardizovano fitness takmičenje dostupno sportistima svih nivoa.

Starosne kategorije u HYROX-u

Ida Mathilde Steensgaard gura saonice: Pametno tempiranje ključno © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX takmičenja imaju tri glavne kategorije utrka – pojedinačnu (Singles), utrku u paru (Doubles) i štafetu (Relay), a svaka od njih se odvija prema istom formatu vježbi. Pojedinačna kategorija, kao i ženska i muška konkurencija u utrci parova, nude Open i Pro kategorije, dok mješoviti parovi (Mixed Doubles) i štafeta imaju vlastite standardne formate.

Sve kategorije dodatno su podijeljene prema starosnim grupama. Ovakva struktura omogućava takmičarima različitih uzrasta da se nadmeću jedni s drugima, ali i da upoređuju svoje rezultate s drugim učesnicima u istoj starosnoj grupi, čime se osigurava pravedno i inkluzivno takmičenje.

Ovo su starosne kategorije u pojedinačnim disciplinama (HYROX Open i HYROX Pro):

Starost se određuje na dan utrke, a ukupno postoji 14 starosnih kategorija, od najmlađih do najstarijih učesnika. Ovakav format omogućava najdetaljniju podjelu u grupe i osigurava da se takmičite s osobama sličnog uzrasta:

mlađi od 24 godine (16–24)

zatim u intervalima od pet godina: 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69 godina

dodatne seniorske kategorije: 70–74, 75–79, 80–84, 85–89 godina.

U HYROX Doubles kategoriji primjenjuju se iste starosne grupe, a određuju se na osnovu prosječne starosti oba partnera na dan utrke.

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HYROX Relay timovi, koji se sastoje od četiri člana, podijeljeni su u samo dvije starosne kategorije, koje se određuju na osnovu prosječne starosti članova tima.

mlađi od 40 godina

40 i više godina.

Šta je HYROX trening?

Sama utrka podijeljena je na osam stanica s funkcionalnim vježbama i osam dionica trčanja od po jedan kilometar, a sve se završavaju istim redoslijedom, bez obzira na kategoriju ili format takmičenja. Budući da ne postoji vremensko ograničenje za završetak utrke, HYROX je dostupan učesnicima različitih nivoa fizičke spremnosti, a mogu se odabrati lakše ili zahtjevnije kategorije u zavisnosti od kondicije i iskustva.

HYROX Singles Open

Ovo je lakši od dva pojedinačna formata. Riječ je o takmičenju u kojem se svaki učesnik samostalno suočava sa svih osam stanica s funkcionalnim vježbama i dionicama trčanja od po jedan kilometar. Razlika u odnosu na Pro format ogleda se u težini opreme koja se koristi tokom pet od ukupno osam stanica.

Startna linija na HYROX takmičenju u Danskoj © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

HYROX Singles Pro

Najzahtjevniji format u HYROX-u je Pro kategorija, u kojoj pojedinci moraju savladavati velika opterećenja na svakoj stanici s funkcionalnim vježbama. Pro takmičari mogu se kvalifikovati za Elite 15 putem sistema rangiranja zasnovanog na bodovima, koji se obračunavaju u okviru pomičnog perioda od 365 dana.

Elite 15 okuplja najbolje rangirane sportiste na nekoliko takmičenja tokom sezone, a na svakoj utrci dostupna su mjesta za Svjetsko prvenstvo.

HYROX Doubles

U kategoriji Doubles mogu se takmičiti ženski, muški ili mješoviti parovi. s tim da se u mješovitoj konkurenciji koriste iste težine kao u ženskoj pojedinačnoj Pro kategoriji.

Oba člana para moraju završiti svih osam dionica trčanja, ali mogu međusobno podijeliti rad na stanicama s funkcionalnim vježbama. Zbog toga je ovaj format vjerovatno lakši od odgovarajućeg pojedinačnog takmičenja, jer takmičari imaju određenu mogućnost odmora i oporavka između pojedinačnih napora.

Jake Dearden i Marc Dean prelaze cilj i osvajaju HYROX titulu u parovima © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX Pro Doubles

Zahtjevnija kategorija takmičenja u parovima je Pro, u kojoj se koriste veći tegovi, u skladu s opterećenjima u pojedinačnoj Pro kategoriji.

HYROX Relay

Štafeta (Relay) je najpristupačnija HYROX kategorija za početnike i odličan je način da se oni koji prvi put učestvuju upoznaju s ovim takmičenjem prije nego što se okušaju u kategorijama Doubles ili Singles.

Takmičenje se odvija u timovima od četiri člana, a svaki član tima mora završiti dvije dionice. Svaka dionica sastoji se od trčanja na jedan kilometar, nakon čega slijedi jedna stanica s funkcionalnom vježbom.

Štafeta za četiri osobe je sjajan način da započnete s HYROX-om © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool