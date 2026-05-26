Šta Red Bull Erzbergrodeo čini jedinstvenom hard enduro utrkom?

Tokom posljednje tri decenije, Erzbergrodeo je postao mjerilo ekstremnih enduro utrka, spajajući jedan od najtežih sportskih izazova na svijetu s festivalskom atmosferom kada se 1.500 vozača i hiljade navijača okupe u starom rudarskom gradu Eisenerz u austrijskoj regiji Tirol.

Red Bull Erzbergrodeo 2026 se održava od 4. do 7. juna, a utrke će biti moguće pratiti uživo na Red Bull TV . Donosimo vam 10 razloga zbog kojih je ovaj ekstremni enduro toliko poseban.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

U priloženom videu pogledajte kako je Manuel Lettenbichler osvojio Red Bull Erzbergrodeo 2025. godine.

26 min Highlights from Red Bull Erzbergrodeo 2025 Catch up on the highlights of the toughest Hard Enduro race on the planet - Red Bull Erzbergrodeo.

01 Vrijeme može biti važan faktor

Svi pričaju o vremenskim uslovima, jer na Erzbergu može igrati ogromnu ulogu kada je riječ o težini i ishodu utrke. Štajerske planine stvaraju neobične vremenske obrasce, u jednom trenutku sunce "prži", a već u sljedećem pada grad veličine loptica za golf.

Zbog obilne kiše su vozači započeli Erzbergrodeo 2013. godine u jezeru © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Red Bull Erzbergrodeo je u prošlosti ponudio sve, toplotne talase, snijeg usred ljeta, ledenu maglu i munje, što izgleda nestvarno na planini od željezne rude. Najviše se pamti 2013. godina, kada je obilna kiša stvorila pravo jezero na startnoj liniji na dnu kamenoloma.

02 Festivalska atmosfera

Vozači, navijači i vodiči zajedno stvaraju nevjerovatnu festivalsku atmosferu na Erzbergu. Takmičari mogu testirati svoje mogućnosti u Rocket Rideu i dvodnevnom Iron Road Prologu prije glavne četverosatne utrke. Nakon takmičenja, vozači međusobno posuđuju rezervne dijelove dok popravljaju i podešavaju motocikle, zajedno jedu ili slave u pivskom šatoru.

Tu je i Raid on Eisenerz, tradicija uoči utrke rezervisana za subotu navečer, kada se takmičari motociklima spuštaju u grad kako bi slavili s lokalnim stanovništvom. Pogledajte detaljniji uvid u Erzbergrodeo kroz vlogove Paula Boltona i Manuela Lettenbichlera.

7 min Raid on Eisenerz – Red Bull Erzbergrodeo Najveća proslava off-road motociklizma nije potpuna bez godišnje vožnje kroz Eisenerz.

03 Žestoka rivalstva i velika prijateljstva

Manuel Lettenbichler i Billy Bolt veliki su rivali. Iako imaju potpuno različite stilove vožnje i međusobno se guraju do novih granica, oni vjeruju da sport treba biti zabavan, a van staze su dobri prijatelji.

Mani Lettenbichler i Billy Bolt su se borili za pobjedu 2023. godine © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Njih dvojica su vodili brojne bitke na Erzbergrodeu, a najpoznatija je bila ona iz 2023. godine kada se Bolt nakon pada u ranoj fazi utrke vratio i prestigao Lettenbichlera za vodstvo. Međutim, kako mu je ponestajalo snage, a njegov motocikl trpio sve više oštećenja, Mani je pronašao način da vrati prvo mjesto i osvoji drugu titulu.

Dvije godine kasnije, Bolt je eksplozivno krenuo iz prvog startnog reda i nametnuo snažan tempo. Ipak, Lettenbichler je uspio sustići velikog rivala i doći do četvrte uzastopne pobjede na kultnom događaju.

04 Poznate ličnosti među takmičarima

Svake godine neka od najvećih imena svjetskog motosporta dolaze u Eisenerz kako bi iskusili izazov Prologa. Dani Pedrosa, Robbie Maddison, Laia Sanz, Dougie Lampkin i Ryan Sipes samo su neka od imena. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se 2010. godine kada je svjetski prvak Formule 1 Kimi Räikkönen vozio svoj WRC automobil uz "željeznu cestu", dok se Taddy Błażusiak na KTM-u penjao uz samu stranu planine.

2 min Taddy races Kimi up the Erzberg mountain Taddy Blazusiak on a KTM races Kimi Raikkonen in a Citroen C4 WRC around the Erzberg Rodeo course.

05 Najteža jednodnevna utrka

Red Bull Erzbergrodeo nije samo teška utrka, to je najteža jednodnevna utrka na svijetu. Prolog smanjuje broj od 1.500 prijavljenih na 500 kvalifikovanih vozača, a od njih samo nekolicina uspije završiti glavnu utrku. Većina će svih četiri sata pokušavati savladati rane uspone kao što su Wasserleitung i Three Kings, a onda se naredne godine ponovo vratiti po "novu dozu patnje". Serijal WESS Diaries prati vozača Kevina Gallasa i legendarnu Laiju Sanz tokom izdanja utrke 2019. godine.

13 min The Erzbergrodeo Take a look at the Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble from two different perspectives.

06 Priroda i pejzaži

Red Bull Erzbergrodeo se održava u spektakularnom okruženju planina prekrivenih borovima, svega nekoliko kilometara od F1 staze Red Bull Ring, nudeći strme litice, pejzaže nalik onih na Mjesecu i guste zelene šume.

Manuel Lettenbichler je 2022. godine stigao do dna mirne doline obrasle borovima, posljednje prepreke na putu do njegove prve pobjede, međutim, šumsko tlo bilo je mokro i klizavo pa nije bilo nikakvog prianjanja. Mučio se da pronađe izlaz iz doline prije nego što ga sustigne grupa vozača.

Na kraju je sišao s motocikla, rukama je kopao po zemlji te uklanjao kamenje i korijenje kako bi njegov KTM imao bar malo prianjanja. Snaga mu se vratila pa je Nijemac izjurio iz doline i odvezao se do pobjede.

Pogled je prelijep, ali vozači nemaju vremena da mu se dive © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

07 Ogromni usponi

Red Bull Erzbergrodeo definišu ogromni usponi s "ludim" imenima kao što su Lazy Noon, Water Pipe, Bathtub, Three Kings i Dynamite. Oni stoje na putu vozačima koji pokušavaju proći rutu "Željeznog diva" za manje od četiri sata.

Padine nisu samo strme, već i nevjerovatno rastresite i klizave dok motocikli pokušavaju "uhvatiti" prianjanje na škriljavcu, odbacujući kamenje nizbrdo. Svaki vozač koji savlada uspon dodatno otežava posao onima iza sebe.

Ovo se zove uspon! © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

08 Carl's Dinner

Carl's Dinner predstavlja težak izazov © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Najpoznatija dionica Erzbergrodea je Carl’s Dinner, a predstavlja iscrpljujući prelazak preko ogromnih stijena koje su nakon stoljeća rudarenja ostale na padini planine. Carl’s Dinner testira trial vještine vozača do krajnjih granica, ali i njihovu fizičku te mentalnu izdržljivost.

Godine 2019. je tada 21-godišnji Manuel Lettenbichler prvi stigao do polja stijena, ali je Graham Jarvis iskoristio dugogodišnje iskustvo u trialu i na ovom mjestu kako bi prestigao mladog Nijemca i stigao do pobjede. S pune 44 godine, to mu je bio peti trijumf.

09 Vrhunski vozači

Vozači pomažu jedni drugima da se popnu na planinu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

FIM Hard Enduro World Championship nije nalik nijednom drugom sportu. Nigdje drugo najbolji vozači ne vode brutalne borbe preko ogromnih prepreka i dugih dionica, a zatim se van staze druže kao prijatelji.

Vozači starije generacije poput Grahama Jarvisa i Taddyja Błażusiaka odrasli su vozeći trial. Danas najbolji vozači često zajedno treniraju i voze slobodne ture, a dvojica osvajača bivšeg World Enduro Super Seriesa, Lettenbichler i Bolt, čak i zajedno treniraju.

10 Samo rijetki završavaju utrku

Red Bull Hare Scramble - "Zeleni pakao" © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Čak 500 vozača starta Red Bull Hare Scramble, ali doslovno samo šačica uspije završiti utrku dugu 35 kilometara. Oni koji se vraćaju i pobjeđuju iz godine u godinu posebna su vrsta sportista.

Možda najekstremniji primjer dogodio se 2015. godine kada su četiri vozača vodila utrku do nove sekcije, strmog prolaza kroz netaknutu šumu.

Organizator utrke Karl Katoch nazvao ju je "Downtown", ali vozači zaglavljeni na dnu doline prozvali su je "Green Hell". Četiri vozača, Graham Jarvis, Jonny Walker, Alfredo Gómez i Andreas Lettenbichler, morali su zajedno raditi kako bi izašli iz doline pa su na kraju podijelili najvišu stepenicu pobjedničkog postolja.