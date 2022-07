„Red Bull 400 je izuzetno kratka, ali eksplozivna utrka od starta do cilja. To je utrka za one koji se takmiče sa samim sobom i sve one koji žele dobro druženje. Po izjavama učesnika iz 2021. godine, takav adrenalin nikada nisu osjetili. Ponosan sam da je Igman u svjetskom kalendaru Red Bull 400. Takođe, zahvalan sam ekipi Red Bulla BiH, koja godinama radi na promociji zemlje, a posebno njenih prirodnih i turističkih potencijala“, kaže Senad Bečković, poznati bh. outdoor sportista.