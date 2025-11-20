Sve što trebate znati o Reliju Dakar 2026.

U svijetu motosporta, svaka nova godina donosi tutnjavu motora na startnoj liniji najteže moto-trke na planeti – relija Dakar. Već skoro 50 godina, najveći rally-raid na kalendaru počinje početkom januara – prvo u pustinjama sjeverne Afrike, zatim u divljinama Južne Amerike, a danas u pijesku Saudijske Arabije.

Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

48. izdanje ove dvosedmične pustinjske odiseje vodi neustrašivu kolonu rally takmičara preko dina, planina i suhih riječnih korita. Rally Dakar 2026 počinje i završava u Yanbuuu, od 3. do 17. januara. Inovacije poput potpuno novih Marathon-Refuge etapa dodatno će pomjeriti granice trke koja je već svjetski poznata po svojoj fizičkoj, mentalnoj i mehaničkoj zahtjevnosti. Ubrzajte pripreme za ovu trkačku avanturu dugu 8.000 km uz naš vodič kroz najnovije izdanje uvijek surovog relija Dakar.

01 Dakar: dokumentarac “Race Against the Desert”

Universal Pictures, Red Bull Studios i The Red Ceiling Production udružili su snage kako bi kreirali Dakar: Race Against the Desert , novi dokumentarac pod režijom Jalila Lesperta koji pruža detaljan uvid u rally Dakar 2024. Film prati ključne ličnosti trke, uključujući Nassera Al-Attiyaha, koji cilja na treću uzastopnu pobjedu, njegovog Prodrive timskog kolegu Sébastiena Loeba i Carlosa Sainza, koji je na kraju i osvojio titulu. Kroz snimke sa terena i ekskluzivan pristup iza kulisa, dokumentarac prikazuje fizičke i mentalne izazove relija kroz neumoljivi teren.

Bit će dostupan za iznajmljivanje i kupovinu počevši od 12. maja na svim glavnim streaming platformama.

02 Šta je Rally Dakar?

Dakar je reli izdržljivosti koji se vozi cross-country u vozilima namijenjenim za sve terene. Djelimično avantura, djelimično dugoprugaška trka, Dakar funkcioniše tako da takmičari prelaze javne puteve do starta svakodnevne specijalne etape. Kada etapa počne, moraju slijediti off-road rutu kroz kontrolne tačke do ciljne linije. Takmičari moraju biti brzi, svestrani i izuzetno fizički pripremljeni. Svakog dana prelaze i do 1.000 km preko surovog terena gdje su probušene gume i kvarovi veoma česti. Odlično poznavanje mehanike je velika prednost na Dakaru, a alat je neophodan.

Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Vozači moraju skenirati teren ispred sebe tražeći prepreke dok se kreću brzinama do 170 km/h. Reli vodi kolonu preko različitih terena – od pješčanih dina i kamenitih dolina do planina i čak močvara. Pored toga, takmičari moraju navigirati od jedne do druge kontrolne tačke pomoću GPS-a i roadbooka, inače rizikuju gubitak vremena i kazne. Ipak, možda je i gubljenje dio zabave!

03 Gdje se održava Rally Dakar 2026?

Rally Dakar 2026 bit će šesto uzastopno izdanje najteže trke na svijetu koje se održava u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Prvi Dakar u Saudijskoj Arabiji održan je 2020. godine. Pored istraživanja prostranih pustinja Saudijske Arabije, poput Empty Quartera, prethodne rute relija vodile su kroz kulturne znamenitosti kao što su AlUla, Ha’il, Jeddah i Neom.

04 Kako izgleda ruta Dakar 2026?

Najodvažniji zaljubljenici u motore započet će 2026. godinu u Start Campu u Yanbuu. Nakon shakedown testova i tehničkih pregleda, reli počinje 30-kilometarskim prologom u subotu, 3. januara. Sljedećeg dana slijedi Prva etapa, koja takođe starta i završava u Yanbuu. Druga etapa odvodi karavan iz Yanbua i baca ga u pustinjski izazov u pijesku Saudijske Arabije.

Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ukupno 14 dana akcije odvest će takmičare i njihove mašine na put dug 8.000 km, od čega čak 5.000 km trke protiv vremena. Na polovini relija je Dan odmora u glavnom gradu Rijadu. Ciljna linija se nalazi ponovo u Yanbuu u subotu, 17. januara, nakon završetka 13. etape. Svaki takmičar koji stigne do cilja bit će vrijedan mjesta na posljednjoj ceremoniji dodjele priznanja. Detalje kompletne rute za 2026. možete otkriti ovdje .

Šta je novo na Reliju Dakar 2026?

Rally Dakar već skoro pola stoljeća pomjera granice trkačke izdržljivosti, a inovacija je u fokusu 48. izdanja ove pustinjske klasike. Spoj tradicije i novih ideja donosi svježinu za takmičare i publiku, zadržavajući neumorni duh rally-raida.

Marathon-Refuge etape:

Dakar 2026 uključivat će dvije dvodnevne Marathon-Refuge etape, po jednu u svakoj sedmici trke. Ove etape zamjenjuju i maratonske etape i 48-satni Chrono format. Tokom Marathon-Refuge etapa dozvoljena je samo pomoć među takmičarima. Karavan se oslanja sam na sebe u pustinji, sa samo vrećom za spavanje i šatorom, dok preživljava na racioniranoj hrani koju im daju organizatori.

Dakar Rally © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Split etape:

Ruta uključuje četiri etape koje se razdvajaju za takmičare na motociklima i takmičare u automobilima. Ove etape povećavaju sigurnost motociklista i otežavaju posao vodećim automobilskim posadama, jer neće imati tragove motocikala za praćenje, što dodaje dodatni navigacijski izazov.

05 Ko će se takmičiti na Reliju Dakar 2026?

Dakar privlači najbolje off-road vozače, a ni izdanje 2026. nije izuzetak. U elitnoj automobilističkoj kategoriji (Ultimate Class) sprema se okršaj teškaša: Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Seth Quintero i aktuelni šampion Yazeed Al-Rajhi , u vozilima poput Ford Raptor T1+ , Dacia Sandridera i provjerenog Toyota Hiluxa .

Land Rover će u Reliju Dakar 2026 predstaviti svoj Defender Dakar D7X R u Stock kategoriji. Predvodit će ih 14-struki pobjednik Stéphane Peterhansel , te Rokas Baciuška i Sara Price .

Na dva točka, Daniel “Chucky” Sanders donio je 20. Dakar titulu za Red Bull KTM Factory Racing 2025. godine. Sanders, zajedno sa Lucianom Benavidesom i Edgarom Canetom , pokušat će ponovo donijeti uspjeh KTM-u. Također se očekuju uzbudljive borbe u kategorijama Challenger, Truck i Classic. Dakar ostaje trka koju niko ne želi propustiti!

06 Kako je počeo Rally Dakar?

Rally Dakar je počeo kao Rally Pariz-Dakar , koji je prvi put zvanično održan 1978. godine (završio u ’79.) i uključivao trku od Pariza, kroz Španiju i Maroko, duboko u Saharu, sve do Dakara u Senegalu. Bio je to projekat legendarnog avanturiste Thierryja Sabinea, koji je učestvovao u trci od Abidjana u Obali Slonovače do Nice u Francuskoj. Nakon što se izgubio u Sahari, dobio je ideju o dugoprugaškoj off-road trci kao ultimativnom testu brzine, izdržljivosti, odlučnosti i navigacijskih vještina.

Dakar 2016 Quad - Marcos Patronelli © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

07 Koja su pravila Relija Dakar?

Rally Dakar vodi se pravilima FIA World Rally-Raid Championshipa. Takmičari prelaze hiljade kilometara javnim cestama kako bi stigli do starta svake off-road specijalne etape. Startna pozicija obično zavisi od rezultata prethodne etape. Kašnjenje na start donosi vremenske kazne.

Specifična ruta drži se u tajnosti do jutra svake etape, kada se takmičarima dijeli digitalni roadbook. Iako imaju GPS, roadbook je jedini izvor preciznih kontrolnih tačaka i upozorenja na opasnosti duž rute. Vozi se protiv štoperice, kroz nepoznat i opasan teren, uz maksimalnu preciznost navigacije. Po završetku etape, karavan prelazi javne ceste do sljedećeg bivaka – ogromnog mobilnog servisnog kampa sa mehaničarima, hranom, tuševima i motorhomesima blizu gradova domaćina. Tokom dvodnevnih maratonskih etapa, takmičari kampuju u pustinji bez podrške i bez mehaničara. Prema pravilima maratonskih etapa, samo takmičari smiju raditi na vozilima.

08 Kako se takmičari snalaze u navigaciji?

Takmičari slijede roadbook koji prikazuje rutu, kontrolne tačke, udaljenosti, ilustracije prepreka i moguće opasnosti. Navigacija se kombinuje GPS signalima i praćenjem tragova rivala – osim ako otvaraju etapu. Iskusni takmičari prave vlastite bilješke na roadbooku i prate ih kroz svaki zavoj i svaku promjenu terena.

09 Koje kategorije vozila učestvuju na Reliju Dakar?

Više od 800 takmičara bori se na Reliju Dakar 2025 u sedam kategorija: Bike, Car, Challenger, SSV, Truck, M1000 i Classic. Prvi Dakar 1978. uključivao je samo automobile, motocikle i kamione, a ostale kategorije dodane su kasnije.

Dakar Rally - Kevin Benavides, Matthias Walkner, Toby Price. © Red Bull Content Pool

Challenger (T3) i SSV (T4) kategorije uključuju UTV-ove i buggyje dizajnirane za off-road trkanje i uvedene su 2017. M1000 je kategorija za prototipe koji koriste inovativne tehnologije poput vodikovog pogona. Classic kategorija uvedena je 2021. i uključuje vintage vozila iz ranijih izdanja Dakara, poput Porschea 924, Toyota Land Cruisera, Nissan Pathfinder i Mitsubishi Pajera.

10 Najzapaženiji trenuci u historiji Relija Dakar

Tokom 1980-ih i ’90-ih, Rally Dakar bio je pod dominacijom motosport legendi poput Didiera Auriola, Arija Vätänena i Renéa Metgea, a učestvovali su i poznati vozači poput pobjednika Le Mansa Jackyja Ickxa. Vatanen i Juha Kankkunen ostvarili su dramatične pobjede za Peugeot krajem ’80-ih, osvajajući maštu publike i učvršćujući Dakar kao veliku trku. U isto vrijeme, turbo Daf kamioni Jana De Rooya bili su brži od većine automobila, dokazujući da inovacija i ekscentričnost idu ruku pod ruku na Dakaru.

Stéphane Peterhansel zaradio je nadimak “Monsieur Dakar” mnogo prije svoje 14. pobjede. Francuz je debitovao 1988. godine, osvojio šest titula na motociklu, a zatim prešao u automobile i osvojio još osam. Rekorder je kako po ukupnim pobjedama, tako i po pobjedama u obje klase.

Godine 2001., Jutta Kleinschmidt postala je prva žena koja je osvojila reli. Trinaest godina kasnije, Cristina Gutiérrez postala je druga žena sa pobjedom zahvaljujući savršenoj vožnji u Challenger klasi. Godine 2009., Giniel De Villiers postao je prvi afrički pobjednik, a 2011. godine prvi pobjednik s Bliskog istoka bio je Katarac Nasser Al-Attiyah. Godine 2022., 20-godišnji Seth Quintero oborio je rekord za najviše osvojenih etapa na jednom Dakaru – čak 12. Godine 2024., Carlos Sainz pobijedio je u Ultimate klasi za Audi RS Q e-tron s električnim pogonom.

11 Kako se Rally Dakar mijenjao kroz vrijeme?

Dakar, ideja francuskog avanturiste Thierryja Sabinea, započeo je kao Pariz–Dakar 1978., vodeći preko Francuske u Afriku i završavajući u Dakaru, Senegalu. Vremenom je postao stalni dio međunarodnog kalendara motosporta, kao prvi veliki događaj godine prije Relija Monte Carlo.

Ruta se mijenjala svake godine, vodeći Dakar kroz cijelu Afriku, uključujući Kairo i čak Cape Town. Godine 2009. trka se preselila u Južnu Ameriku, gdje se nastavila kroz Argentinu, Čile, Peru, Paragvaj i Boliviju, vozeći preko Anda i kroz pustinju Atacama. Godine 2020., Dakar je prešao u Saudijsku Arabiju, gdje je pronašao još epskih terena za istraživanje.

12 Dakar kao dio svjetskog prvenstva

Rally Dakar 2026 bit će prva stanica sezone u okviru World Rally-Raid Championshipa (W2RC). Od svog osnivanja 2022., W2RC vodi najbolje off-road vozače širom svijeta u potrazi za bodovima. FIA i FIM dodjeljuju titule u više kategorija na dva i četiri točka. Prethodni šampioni uključuju poznata rally-raid imena poput Al-Attiyaha, Sama Sunderlanda, Setha Quintera i Mathieua Baumela.

W2RC sezona 2026 počinje Dakarom (3–17. januar). Zatim slijedi BP Ultimate Rally Raid Portugal (17–22. mart), pa Desafío Ruta 40 u Argentini (24–29. maj). Četvrta stanica je Rallye du Maroc (28. septembar – 3. oktobar), a završnica je na Abu Dhabi Desert Challengeu (22–27. novembar). Očekujte uzbudljivo trkanje na različitim terenima širom četiri kontinenta. Pošto je Dakar jedina dvosedmična trka u W2RC-u, nosi dvostruke bodove.

13 Kakva je budućnost Relija Dakar?

Nakon avantura u Evropi, Africi i Južnoj Americi, Saudijska Arabija je nova kuća relija Dakar. Pošto je Dakar izgrađen na prelasku granica, u dugoročnim planovima je širenje u druge zemlje Bliskog istoka. Sam događaj se širi uvođenjem novih kategorija, posebno Challenger klase, koja omogućava manjim timovima pristupačnije učešće, otvarajući vrata novim generacijama vozača. Sa ciljem postizanja karbonske neutralnosti do 2030. godine, Dakar nastavlja biti centar inovacija u trkačkoj tehnologiji, posebno u M1000 kategoriji i šire.