F1

Sve što trebate znati o sezoni Formule 1 za 2026. godinu

S novim timovima i vozačima, kao i ogromnim promjenama pravila, F1 sezona za 2026. godinu bit će potpuno otvorena. Max Verstappen će učiniti sve da vrati titulu, ali će imati žestoku konkurenciju.
Piše Paul Keith
10 min readUpdated on

Potpuna promjena pravila znači da nova sezona Formule 1 obećava da će biti prekretnica, bolidi će biti kraći, uži i lakši, pokretat će ih novi motori, dok DRS ustupa mjesto novom aktivnom sistemu aerodinamike. Tu je i jedna nova staza te još dva bolida novog tima na startnoj rešetki, od kojih će jedan voziti stari prijatelj i nekadašnji vozač Red Bull Racinga Sergio Perez. Donosimo nekoliko detalja o onome što će ponuditi naredna sezona Formule 1.
01

Verstappen nastavlja dokazivati da je najbolji vozač svoje generacije

Pobjednički tim: Max Verstappen i Oracle Red Bull Racing

Pobjednički tim: Max Verstappen i Oracle Red Bull Racing

© Getty Images/Red Bull Content Pool

U 2025. godini Verstappen je demonstrirao svoju snagu i briljantnost u jednoj zaista posebnoj sezoni. Od 2022. godine je predvodio F1 karavan u najbržem bolidu, ali sve se to promijenilo u drugoj polovini 2024. godine, kada je McLaren razvio još brži bolid.
Uz podršku armije fanova, Verstappen je upisao više pobjeda od bilo kojeg drugog vozača koristeći pametnu strategiju i vrhunsku vještinu na stazi, kako bi ostvario briljantan pole position u kvalifikacijama ili majstorski preticao na utrkama. Njegova pobjeda na Suzuki jedna je od najboljih svih vremena. Međutim, do početka testiranja gotovo je nemoguće predvidjeti hoće li biti vodeći u sezoni 2026. godine ili juriti konkurente. Tokom 2025. godine definitivno nije postigao svoj maksimum sve do domaće utrke za Veliku nagradu Nizozamske, ali od tada nije silazio s postolja. Ipak, kako god se sezona bude odvijala, možete biti sigurni da će se Nizozemac boriti do kraja.
02

Max dobio sjajnog vozača za novog timskog kolegu

Isack Hadjar će voziti za Red Bull Racing

Isack Hadjar će voziti za Red Bull Racing

© Getty Images

Talentovani Isack Hadjar bit će na suprotnoj strani garaže u odnosu na Verstappena. Mladi Francuz je bio izvanredan u Racing Bullsima u svojoj debitantskoj sezoni. Njegov napredak je išao od frustracije na prvoj utrci u Australiji do trijumfalnog trećeg mjesta na postolju u Nizozemskoj.
"Veoma sam zahvalan Oracle Red Bull Racingu što su mi pružili priliku i povjerenje da se takmičim na najvišem nivou Formule 1. Ova godina s Visa Cash App Racing Bullsima je bila apsolutno nevjerovatna, mnogo sam naučio i osigurao sam prvi podijum. Osjećam da sam mnogo bolji kao vozač i osoba. Također, osjećam se spremnim da pređem u Oracle Red Bull Racing, sretan sam i ponosan što i oni osjećaju isto. To je sjajan potez, raditi s najboljima i učiti od Maxa je nešto što jedva čekam", izjavio je nedavno Hadjar.
To je sjajan potez, raditi s najboljima i učiti od Maxa je nešto što jedva čekam
Isack Hadjar
Dvadesetjednogodišnji Isack zamjenjuje Yukija Tsunodu u timu, a japanski vozač preuzima ulogu testnog i rezervnog vozača Red Bulla za 2026. godinu, nakon što je i sam zamijenio Liama ​​Lawsona u bolidu RB21 početkom sezone za 2025. godinu. Hadjar postaje Maxov osmi timski kolega, nakon Tsunode, Lawsona, Sergija Pereza, Alexandera Albona, Pierrea Gaslyja, Daniela Ricciarda i Carlosa Sainza. Kao svi ti vozači, s izuzetkom Pereza, Isack je do "vrućeg sjedišta" u Oracle Red Bull Racingu stigao putem Red Bull Junior tima.
03

Oproštaj dr. Helmuta Marka

Dr. Helmut Marko je odlučio odstupiti sa svoje funkcije krajem 2025. godine nakon što više od 20 godina radio kao savjetnik za autosport u Red Bullu, u kojem je bio vodilja za gotovo svaki aspekt Red Bullovih trofejima bogatih Formula programa, uključujući sve vozače, timove Red Bull Racing i Racing Bulls, Red Bull Junior timm, pa čak i stazu Red Bull Ring
Osamdesetdvogodišnjak je ušao u autosport kao jedan od tri briljantna mlada austrijska vozača zajedno sa svjetskim F1 prvacima Jochenom Rindtom i Nikijem Laudom. Kao uspješan vozač utrka izdržljivosti, pobijedio je na utrci 24 sata Le Mansa 1971. godine i postavio rekord kruga na prestižnoj utrci Targa Florio, koju je s tipičnom iskrenošću opisao kao "potpuno ludu".
Sebastian Vettel celebrates winning the Japanese Formula One Grand Prix at Suzuka with Helmut Marko on October 4, 2009 in Suzuka, Japan

Sebastian Vettel celebrates with Dr Helmut Marko at Suzuka in 2009

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Dr Helmut Marko prepares to drive a BRM 157 in the Red Bull Legends Parade prior to the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on July 02, 2023 in Spielberg, Austria.

Helmut Marko prepares to drive his BRM 157 at the Red Bull Ring

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Helmut Marko (Red Bull) and Gerhard Berger at the Red Bull Ring in 2017

Helmut Marko with his formrer protege Gerhard Berger

© GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Max Verstappen talks with Red Bull Racing Team Consultant Dr Helmut Marko in the garage during practice ahead of the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 21, 2023 in Budapest, Hungary.

Helmut Marko and Max Verstappen had a great working relationship

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Međutim, povreda oka na Velikoj nagradi Francuske 1972. godine prisilila ga je da rano završi vozačku karijeru. Postao je menadžer vozača, pomagao je u vođenju karijere Gerharda Bergera, a radio je i kao menadžer tima u Formuli 3. Godine 1999. RSM Marko je postao Red Bull Junior tim te je potom evoluirao u najbolji svjetski program za razvoj vozača, vodeći vozače kroz ultra-konkurentne niže serije sve do Formule 1, uključujući svjetske prvake Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena.
"U autosportu sam već šest decenija, a proteklih više od 20 godina u Red Bullu bilo je izvanredno i izuzetno uspješno putovanje. Bilo je to divno vrijeme kada sam mogao pomoći u oblikovanju i dijeljenju svega s toliko talentovanih ljudi. Sve što smo zajedno izgradili i postigli ispunjava me ponosom", rekao je Marko.
Hvala ti Helmute. Zajedno smo postigli sve o čemu smo ikada sanjali. Zauvijek sam zahvalan što si vjerovao u mene
Max Verstappen
04

Novi vozač stigao u Racing Bullse

Talentovani Arvid Lindblad će voziti za Racing Bullse

Talentovani Arvid Lindblad će voziti za Racing Bullse

© Getty Images

Nakon lavine novajlija koje smo vidjeli 2025. godine, jedini rookie na startnoj rešetki u 2026. godini bit će Arvid Lindblad, koji je prešao iz Formule 2 u Racing Bullse. Osamnaestogodišnji Britanac je uzbudljiv i perspektivan talent, brzo je napredovao kroz niže serije te je postao najmlađi pobjednik utrka i u Formuli 3 i u Formuli 2. Vozač Red Bull Junior tima započeo je 2025. godinu osvajanjem šampionata Formula Regional Oceania, što mu je donijelo FIA Super licencu i "kvalifikovalo" ga za Formulu 1, a godinu je završio s F1 testom. On će 2026. godine voziti uz Liama ​​Lawsona.
05

22 bolida na startnoj rešetki

Liam Lawson nastavlja karijeru u Racing Bullsima

Liam Lawson nastavlja karijeru u Racing Bullsima

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Lindblad je jedini novajlija, ali će na startnoj rešetki biti dodatna dva vozača, jer se Sergio Perez vraća u F1 s Valtterijem Bottasom. Iskusni vozači će voziti za Cadillac, koji postaje 11. tim Formule 1 i prva nova ekipa još od Haasa prije deset godina.
Poput Haasovih, Cadillacove bolide će pokretati Ferrarijevi motori, ali će 2029. godine početi proizvoditi vlastite pogonske jedinice. Osim toga, Sauber postaje Audi, a njemački brend želi postati nova sila u svijetu Formule 1.
06

Timovi i postave vozača za 2026. godinu

Checo Perez se vraća u Formulu 1 kao vozač Cadillaca

Checo Perez se vraća u Formulu 1 kao vozač Cadillaca

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Tim

Vozač

Vozač

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Isack Hadjar

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Esteban Ocón

Oliver Bearman

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson

Arvind Lindblad

Williams

Carlos Sainz

Alex Albon

Audi

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto

Cadillac

Sergio Pérez

Valtteri Bottas

07

F1 bolidi za 2026. godinu: Manje aerodinamike, manje otpora

Nova F1 regulativa ima dva ključna cilja, a to je potaknuti više utrkivanja "točak uz točak" i održati sport relevantnim za publiku razvojem nove tehnologije. Jedan aspekt je da F1 uklanja aerodinamiku poput efekta tla kako bi se smanjio utjecaj prljavog zraka iza bolida i olakšalo preticanje. Bolidi će također biti nešto manji i 30 kilograma lakši. S manjom masom, 30 posto manje potisne sile i 55 posto manjeg otpora, bolidi će biti lakši za upravljanje.
08

F1 uvodi "X-Mod"

2026. godina donosi velike promjene pravila u Formulu 1

2026. godina donosi velike promjene pravila u Formulu 1

© Getty Images

Kako bi se vozačima pomoglo da se približe i prestignu konkurente, šasija za 2026. godinu imat će pomična prednja i zadnja krila s ciljem "ubrzavanja utrke". U "Z-Modu", prednja i zadnja krila bit će postavljena tako da omoguće bolidima da skreću pri velikim brzinama. Kada stignu na pravac, vozači mogu aktivirati "X-Mod", koji prebacuje zakrilca na niži otpor, što će vozačima omogućiti da voze još brže.
09

Motori postaju još sofisticiraniji

Max Verstappen se utrkuje s Landom Norrisom Oscar Piastrijem

Max Verstappen se utrkuje s Landom Norrisom Oscar Piastrijem

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Drugi dio promjena pravila ima za cilj da stavi veći naglasak na čistu snagu motora. Trenutni 1,6-litarski V6 hibridni motor s unutrašnjim sagorijevanjem i turbopunjačem već je najefikasniji motor na svijetu, a sada se poboljšava dodavanjem nove komponente baterije, koja će mu omogućiti da proizvede tri puta više električne energije, što je zapravo povećanje sa 120 na 350 kW. Bolidii će vraćati dvostruko više energije kočenjem, a koristit će se i 100 posto održiva goriva. Pomenuti smanjeni otpor će također uštedjeti mnogo goriva. Osim što su čistiji i zeleniji, motori će moći isporučiti povećanje snage od 120 KS kako bi pomogli vozačima u preticanju i odbrani.
10

Red Bull postaje proizvođač motora

Postrojenje kompanije Red Bull Powertrains u Milton Keynesu

Postrojenje kompanije Red Bull Powertrains u Milton Keynesu

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing se oduvijek isticao u dizajniranju vrhunskih šasija, ali su se oslanjali na proizvođače motora za isporuku pogonske jedinice. To se promijenilo 2021. godine, Red Bull je preuzeo kontrolu nad svojom sudbinom osnivanjem kompanije Red Bull Powertrains i počeo je proizvoditi pogonske jedinice iz postojećeg Hondinog dizajna. RBPTH001 su koristili Red Bull Racing i Racing Bulls tokom prve polovine decenije.
Međutim, od 2023. godine Red Bull Powertrains radi u partnerstvu s Fordom na razvoju pogonske jedinice sljedeće generacije, s ciljem da Red Bull Racing i Racing Bulls dospiju u vrh. Naredne godine će Red Bull postati prvi F1 tim (odnosno timovi) koji je prešao s izrade šasije na razvoj vlastite pogonske jedinice. Zvuk novih motora Red Bull Ford Powertrainsa će se čuti kada bolidi RB22 i VCARB 02 budu predstavljeni u Detroitu u SAD-u 15. januara 2026. godine.
11

Formula 1 dolazi u Madrid

Red Bull Ring ostaje u F1 kalendaru najmanje do 2041. godine

Red Bull Ring ostaje u F1 kalendaru najmanje do 2041. godine

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Postoji nova utrke u kalendaru, jer Velika nagrada Španije dobija novi dom na namjenski izgrađenoj stazi Madring. Formula 1 se tako vraća u Madrid prvi put nakon 45 godina na jedinstvenu stazu koja kombinuje gradske puteve i namjenski izgrađene dijelove, a koja nudi brze dionice, tehničke krivine i opsežne zone za fanove, sve s ciljem da to bude jedan od najboljih F1 događaja za fanove. Utrka za Velika nagrada Austrije bit će dio kalendara Formule 1 najmanje do 2041. godine nakon što je dogovoreno dugoročno produženje ugovora, a Velika nagrada Kanade najmanje do 2035. godine. Međutim, 2026. godina će biti posljednja u kojoj će Formula 1 stići na stazu Zandvoort na Veliku nagradu Nizozemske.
12

Koje se utrke održavaju 2026. godine?

S toliko promjena na stazi, raspored Formule 1 za 2026. godinu ostaje uglavnom nepromijenjen. Nakon testiranja u Barceloni i Bahreinu, prva utrka sezone ponovo će se voziti Australiji, dok noćna Velika nagrada Abu Dhabija predstavlja spektakularan završetak.
Velika nagrada Kanade održat će se nakon Velike nagrade Miamija, prije nego što F1 krene u Evropu na ljeto, počevši od Monaca u junu i završavajući u Španiji u septembru. Karavan se zatim vraća u Aziju povodom utrka u Azerbejdžanu i Singapuru, nakon čega će uslijediti tri utrke u Americi. Utrke u Kataru i Abu Dhabiju će zatvoriti sezonu.
13

Kalendar Formule 1 za 2026. godinu

Utrka

Datum

Zemlja

Velika nagrada

Lokacija

1

6. - 8. mart

Australija

VN Australije

Melbourne

2

13. - 15. mart

Kina

VN Kine

Šangaj

3

27. - 29. mart

Japan

VN Japana

Suzuka

4

10. - 12. april

Bahrein

VN Bahreina

Sakhir

5

17. - 19. april

Saudijska Arabija

VN Saudijske Arabije

Džeda

6

1. - 3. maj

SAD

VN Miamija

Miami

7

22. - 24. maj

Kanada

VN Kanade

Montreal

8

5. - 7. juni

Monako

VN Monaca

Monaco

9

12. - 14. juni

Barcelona-Catalunya

VN Španije

Barcelona-Catalunya

10

26.- 28. juni

Austrija

VN Austrije

Spielberg

11

3. - 5. juli

Velika Britanija

VN Velike Britanije

Silverstone

12

17. - 19. juli

Belgija

VN Belgije

Spa-Francorchamps

13

24. -26. juli

Mađarska

VN Mađarske

Budimpešta

14

21. - 23. august

Nizozemska

VN Nizozemske

Zandvoort

15

4. - 6. eptembar

Italija

VN Italije

Monza

16

11. - 13. septembar

Španija

VN Španije

Madrid

17

24. - 26. septembar

Azerbejdžan

VN Azerbejdžana

Baku

18

9. - 11. oktobar

Singapur

VN SIngapura

Singapur

19

23. - 25. oktobar

SAD

VN SAD-a

Austin

20

30. okrobar - 1. novembar

Meksiko

VN Meksika

Mexico City

21

6. - 8. novembar

Brazil

VN Sao Paula

Sao Paulo

22

19. - 21. novembar

SAD

VN Las Vegasa

Las Vegas

23

27. - 29. novembar

Katar

VN Katara

Lusail

24

4. - 6. decembar

Abu Dhabi

VN Abu Dhabija

Yas Marina

14

Na kojim stazama će se voziti sprint utrke?

Sezona će se završiti utrkom u Abu Dhabiju

Sezona će se završiti utrkom u Abu Dhabiju

© Getty Images

Sprint utrke su i dalje dio kalendara i bit će ih šest. Prve dvije će se održati u Šangaju i Miamiju, Silverstone se vraća u Sprint kalendar prvi put od inauguracijske utrke ovog formata 2021. godine, a Montreal, Zandvoort i Singapur su spremni da budu domaćini svog prvog Sprint vikenda u historiji.

Datum

Velika nagrada

Lokacija

13. – 15. mart

Kina

Šangaj

1. – 3. maj

Miami

Miami

22. - 24. maj

Kanada

Montréal

3. - 5. juli

Velika Britanija

Silverstone

21. - 23. august

Nizozemska

Zandvoort

9. - 11. oktobar

Singapur

Singapur

