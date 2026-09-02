Švicarac izveo slalom oko stubova vijadukta Landwasser dok je prolazio voz

Patrick von Känel ostvario je impresivan podvig na vijaduktu Landwasser u Filisuru u Švicarskoj tako što je letio paraglajderom oko stubova ovog kultnog željezničkog mosta, dok je iznad njega prolazio crveni voz Retijske željeznice.

Projekt nazvan Swiss Speed Riding Park je zahtijevao niz probnih letova, precizno letenje pod velikim uglovima nagiba, vremenski prozor s gotovo potpunim izostankom vjetra i precizno tempiranje dolaska voza, a bilo je ukupno 20 pokušaja ovog poduhvata. Vijadukt Landwasser je znamenitost u Graubündenu visoka 65 metara, preko koje vozovi prelaze dolinu Landwasser u blizini Filisura.

Patrick von Känel © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel ispod vijadukta Landwasser © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel uživa u osvježavajućem Red Bullu © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel gleda prema vrhu vijadukta Landwasser © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel nakon slijetanja © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel slavi novi podvig © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel u letu © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Patrick von Känel leti iznad voza © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Patrickova putanja je zahtijevala snažne, strmo nagnute zaokrete poznate kao "wing-over". Ovi manevri naglo povećavaju brzinu spuštanja paraglajdera, što znači da je von Känel tokom svakog zaokreta morao precizno kontrolisati svoju putanju, brzinu i visinu. Stubovi su činili uzak niz referentnih tačaka, bez prostora za odstupanje od predviđene putanje.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Vjetar je bio jedna od najvećih nepoznanica projekta. Von Känelu je bila potrebna gotovo potpuna tišina bez vjetra kako bi zadržao potrebnu putanju oko stubova, zbog čega je vremenski prozor za realizaciju bio izuzetno uzak. Prije nego što je završni pokušaj bio moguć, bili su potrebni brojni probni letovi i detaljna procjena vremenskih uslova.

Slijetanje je predstavljalo još jedan element visokog pritiska tokom leta. Dostupna površina nalazila se svega nekoliko metara iza vijadukta i bila je okružena drvećem i grmljem. Nakon posljednjeg oštrog zaokreta, Von Känel je morao odmah pripremiti spuštanje i sigurno sletjeti u mali prostor koji mu je bio na raspolaganju.

Usklađivanje leta s prolaskom voza bilo je jednako važno kao i izvođenje slaloma. Von Känel je morao sinhronizovati polijetanje, brzinu i zaokrete s dolaskom crvene kompozicije Retijske željeznice na most.

"Precizno usklađivanje svih ovih različitih faktora i njihovo savršeno izvođenje bilo je veoma zahtjevno", izjavio je Švicarac.

Uspješan let ostvaren je iz dvadesetog pokušaja.

"Bilo je kao da igrate lutriju. Cijelo tijelo mi se treslo kada smo konačno uspjeli iz dvadesetog pokušaja", rekao je Von Känel.

Ideja je proizašla iz ranijeg leta kroz tunel i vizuelnog prikaza koji je Von Känel vidio na švicarskoj televiziji. Animacija je prikazivala crveni logo nacionalnog švicarskog emitera kako prolazi kroz vijadukt Landwasser dok iznad njega prolazi voz Retijske željeznice. Ta slika postala je polazna tačka za projekt zasnovan na jednoj od najprepoznatljivijih švicarskih željezničkih znamenitosti.