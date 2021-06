Švicarac Maurer sedmi put pobjednik najteže avanturističke trke na svijetu

Ove godine u trci učestvuje 19 veterana i 10 novajlija iz 15 zemalja, a nova ruta je najduža i najizazovnija do sada. Takmičari su 20. juna krenuli iz Salzburga i preko Alpa stigli do Monta Blanca. No, umjesto da trku završe na Mediteranu, do cilja su se morali vraćati u Austriju na jezero Zell, preko 12 kontrolnih punktova u pet zemalja.