Švicarci pobijedili na prvom Red Bull X-Alps Challengeru

Najbolje plasirani debitant i debitantkinja osvojili su pozivnicu (wildcard) za Red Bull X-Alps, najtežu svjetsku avanturističku utrku, koja se smatra ultimativnim izazovom u disciplini "hike & fly" (planinarenje i paraglajding).

Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool Red Bull X-Alps Challenger 2026 © Christian Lorenz / Red Bull Content Pool

Nakon savladavanja više od 4.000 metara visinske razlike pješice i približno 100 kilometara leta tokom tri dana, pobjednici muške i ženske konkurencije postali su 20-godišnji Aaron Mathis i 35-godišnja Romy Sweda, oboje iz Švicarske, čime su osigurali Red Bull X-Alps Wildcard.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Romy Sweda je tokom utrke doživjela veliki peh nakon što nije označila jedan od kontrolnih punktova (turnpointa). Kada je shvatila da je pogriješila, morala se vratiti nazad kako bi ga prošla, izgubivši pritom dragocjeno vrijeme.

"Veoma sam uzbuđena. Na kraju je bilo zaista teško. Nadala sam se da nakon prvog uspona više neću morati hodati, ali to je dio igre – letiš pa hodaš. Ipak, presretna sam zbog pobjede“, rekla je ona.

Mathis nije krio oduševljenje nakon trijumfa.

"Ostao sam bez riječi, ne znam šta da kažem. Nevjerovatno je. Posljednji dan je bio zahtjevan. Puhao je snažan sjeverni vjetar i morali smo se dizati na velike visine kako bismo stigli do svakog kontrolnog punkta. Bilo je zaista posebno takmičiti se uz sportiste poput Chrigela i Tobija“, rekao je Aaron.

Osmostruki prvak Chrigel Maurer ostvario je ukupnu pobjedu, dok je Tobias Grossrubatscher zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku.

Maurer je istakao da je događaj bio izuzetno uspješan.

"Uvijek je lijepo voditi borbu s ostalim takmičarima. Bilo je zabavno, organizacija je bila odlična, kao i vremenski uslovi. Ovo je sjajan događaj i radujem se narednom izdanju“, kazao je on.

Grossrubatscher je posebno pohvalio nastupe debitanata.

"Aaron je letio zaista dobro. On i ostali su veoma snažni. Svi oni postaju vrhunski sportisti", rekao je Tobias.

Tokom tri dana, takmičari su se suočili s iscrpljujućim izazovima osmišljenim da testiraju njihovu fizičku spremnost u planinama i vještine paraglajdinga. Prvog dana su morali istrčati planinsku utrku s 1.400 metara uspona, a drugog dana su odradili tri kruga staze "hike & fly", pri čemu je svaki krug uključivao 440 metara uspona.

Trećeg dana preostala 42 takmičara suočila su se s 82 kilometra dugim preletom preko otvorenog terena, nakon još jednog uspona od 1.400 metara, identičnog onom iz prvog dana.

Iako su Aaron Mathis i Romy Sweda na kraju odnijeli pobjede, italijanski biatlonac i osvajač olimpijske medalje Lukas Hofer pokazao je da je neprikosnoveni kralj planina, pobijedivši u svim planinarskim etapama.

Organizator događaja Ulrich Grill rekao je da je Red Bull X-Alps Challenger idealna prilika za otkrivanje nove generacije sportista.

"Cilj je oduvijek bio pronaći nove talente i vidjeti ko posjeduje ono što je potrebno za nastup u najtežoj svjetskoj avanturističkoj utrci. Događaj je bio veliki uspjeh. Znali smo da postoje brzi i snažni debitanti, ali broj talentovanih sportista koji su nas impresionirali nadmašio je sva očekivanja", izjavio je Grill.

Ovo je bilo prvo izdanje Red Bull X-Alps Challengera. Učestvovali su sportisti iz 23 zemlje, uključujući osam veterana poput Davidea Sassudellija, Tobiasa Grossrubatschera i Chrigela Maurera, osmostrukog pobjednika najteže svjetske avanturističke utrke. Zbog prethodnog nastupa na glavnoj utrci, veterani nisu imali pravo da se bore za željenu wildcard pozivnicu.

Uz radionice i panel-diskusije koje su vodili Chrigel Maurer, Simon Oberrauner i Celine Lorenz, kao i prezentacije proizvoda kompanija Tactical Foodpack, Dynamic Tape i Naviter, događaj u Mayrhofenu poslužio je kao platforma za afirmaciju i inspiraciju nadolazećih talenata.