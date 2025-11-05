Jonas Neubauer, diskretni kralj Tetrisa

U (predivnom) svijetu rada, perfekcionizam je ono što nazivamo „kvalitetnom manom“. To je crta ličnosti koja istovremeno podstiče i parališe, a pokazuješ je regruterima da bi dokazao da ćeš biti sposoban da podigneš svoj nivo kada za to dođe vrijme. U esportu, koji je suštinski konkurentno okruženje u kojem igrači posvećuju sate i sate treningu, čak i ako to znači da su na ivici sagorijevanja, perfekcionizam se univerzalno smatra vrlinom.

Ali ne i u Tetrisu, legendarnom naslovu koji je razvio Aleksej Pažitnov 1984. godine. U ovom kompetitivnom okruženju, koje uživa „drugu mladost“ od 2010. godine, perfekcionizam je čak i ružna osobina, kako je govorio Jonas Neubauer (1981–2021), legenda ove discipline.

„Perfekcionisti, oni koji su sposobni da savršeno slože ormar, nikada neće stići nigdje u Tetrisu jer previše razmišljaju o svakom potezu“, objašnjava Kotaku. „Ne mogu da prevaziđu činjenicu da u Tetrisu moraš da stvoriš nered da bi sve funkcionisalo.“ Od 2010. godine, Amerikanac je osvojio sedam od osam izdanja Svjetskog prvenstva u klasičnom Tetrisu i samo je 2014. prepustio titulu Hariju Hongu, jedinom igraču koji je mogao da mu parira.

Neubauer se zaljubio u Tetris nakon što je 1990. vidio naslovnu stranu jednog časopisa i od tada ga nikada nije napustio. Sa 9 godina postigao je svoj prvi maksimalni rezultat (176.000) i dostigao nivo 19. Bila je to prava senzacija. Džonas je nastavio da vježba sve dok se psihički nije iscrpio u srednjoj školi: „Bilo je toliko intenzivno da sam plakao“, ispričao je za Rolling Stone. „Na džojstiku koji sam koristio na turniru 2010. bili su vidljivi tragovi ugriza, jer sam sa 12 godina došao do tačke da sam ga bukvalno grizao. Bio sam mazohista.”

Tokom nekoliko godina, amerikanac nije bio svjestan svog talenta. Još od Nintendo World Championship-a organizovanog 1989. godine, na kojem je pobijedio Thor Aackerlund, takmičarska scena Tetrisa praktično nije postojala. Kao i hiljade drugih igrača, borio se sam sa sobom, pokušavajući da obori sopstvene rekorde i pomjeri granice. „Mnogo mi se dopadalo to što igram protiv igre, a ne protiv drugog igrača. Moja starija braća su bila veoma dobra u šahu i nikada mi se nije dopadalo da igram protiv njih“, objasnio je za zvanični sajt Tetrisa. „Uzbudljivo je to što uvijek na kraju izgubiš, pa pokušavaš da se poboljšaš kako bi gubio rjeđe, ali je nemoguće savladati igru do savršenstva.“

Kada me vidiš kako igram, imaš utisak da pravim mnogo grešaka, dok ih ja zapravo planiram ispraviti kasnije. Jonas Neubauer

Objavljivanjem svojih podviga na forumima, Jonas je polako izlazio iz anonimnosti. „Moji video-snimci su dospjeli na internet početkom 2000-ih. U to vrijeme nije postojala takmičarska scena, pa su se igrači uglavnom ograničavali na pravljenje screenshotova i pričanje drugima o tome.“ Kontaktirao ga je Adam Kornelijus, reditelj dokumentarca Ecstasy of Order: The Tetris Masters, koji prati svakodnevni život igrača koji su se pripremali za prvo izdanje Svjetskog prvenstva u klasičnom Tetrisu. Turnir koji je osvojio, uprkos tome što je bio autsajder, bio je početak njegove vladavine.

Međutim, kako je i sam priznao, nije bio najbolji igrač na svetu. Nije bio tako brz kao njegovi protivnici, koji „mogu da pomjeraju figure lijevo i desno brže od njega“, ali se isticao sposobnošću da donosi odluke brže od prosječne osobe. „Imam poseban stil igre“, govorio je. „Kada me gledaš kako igram, stičeš utisak da pravim mnogo grešaka, ali ih zapravo kasnije ispravljam. Moraš da prihvatiš da nećeš igrati savršeno.“

U decembru 2017. godine, amerikanac je podigao koncept „organizovanog haosa” na još viši nivo, oborivši rekord, i to sasvim slučajno! U početku je namjeravao da što brže pređe sto linija, ali je na kraju postao prvi igrač koji je prešao granicu od 300.000 poena za manje od 2 minuta. Da se zna, rekord koji je prvobitno želio da obori postigao je sljedećeg dana.

21. oktobra naredne godine, predao je svoju krunu Džozefu Siliju, čudu od djeteta od 16 godina koji ga je pobijedio koristeći „hiper-tapping“. To je tehnika koja se sastoji u „frenetičnom pritiskanju dugmića na kontroleru u odgovarajućim intervalima kako bi se dijelovi pomjerali na različite pozicije bez gubitka brzine“, prema Kotaku portalu.

Ne propusti Finalnu rundu između Džozefa Siliija i Džonasa Njubauera na Svjetskom prvenstvu u klasičnom Tetrisu i prati izbliza „hiper-taping“ poteze Džozefa Siliija.