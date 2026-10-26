Thomas van Tonder prešao 600 prečki ispod mosta visokog 216 metara

Južnoafrikanac Van Tonder, svjetski prvak u utrkama s preprekama, prešao je 600 prečki raspoređenih duž luka mosta na dužini većoj od 280 metara. Ovu posebno izgrađenu stazu savladao je za 47 minuta i 37 sekundi.

Most Bloukrans povezuje južnoafričke provincije Western i Eastern Cape na magistralnom putu N2 i poznat je po najvišem bungee skoku s mosta u Africi, koji je ujedno jedan od najviših komercijalno organiziranih skokova te vrste u svijetu. Staza Red Bull Bridge Bars pratila je luk mosta, obuhvatajući uspon pod uglom od 45 stepeni, kratak ravni dio u blizini vrha luka i kontrolisani spust.

Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder i Richard Lievaard © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder slavi završetak izazova Red Bull Bridge Bars © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Veliko slavlje Thomasa van Tondera © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Moegammad Abrahams / Red Bull Content Pool Thomas van Tonder - Red Bull Bridge Bars © Moegammad Abrahams / Red Bull Content Pool

Na most se ništa nije smjelo pričvršćivati vijcima niti se smjelo bušiti. Richard Lievaart, voditelj postavljanja opreme i direktor za sigurnost u kompaniji Vertical Safety Systems, sa svojim je timom izgradio stazu koristeći dvije nezavisne sigurnosne tačke bez ikakvih trajnih pričvršćenja.

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Thomas van Tonder je započeo prelazak u 10:21 sati s pulsom od 150 otkucaja u minuti. Staza je počinjala najstrmijim dijelom, usponom pod uglom od 45 stepeni, tokom kojeg je morao biti okrenut leđima u smjeru kretanja i povlačiti se prema gore, prelazeći s jedne prečke na drugu.

Do 10:34 sati, neprekidni uspon već je počeo opterećivati njegove šake. Iako se Van Tonder pripremao za to da će uspon biti najteži dio izazova, dugotrajno opterećenje istih mišićnih grupa bilo je veće od onoga što je iskusio tokom treninga.

Na vrhu luka mosta staza je postala ravna, ali je donijela drugačiji izazov. Budući da su umor i iscrpljenost utjecali na njegov stisak i ritam, Van Tonder je preostalu udaljenost podijelio na manje dionice i o svakoj od njih je putem komunikacijske veze obavještavao Richarda Lievaarta, voditelja postavljanja opreme i sigurnosti.

Dok je visio naglavačke i pokušavao kratko odmoriti ruke, Van Tonder je osjetio kako mu glava počinje pulsirati te je shvatio da se mora vratiti u uspravan položaj. Koristeći već iscrpljene šake, povukao se nazad u odgovarajući položaj prije nego što je nastavio prelazak staze.

Tokom spuštanja, gravitacija je povećavala njegovu brzinu između prečki. Van Tonder je morao kontrolisati zamah, održavati čvrst stisak i sigurno se hvatati za svaku prečku dok se umor pojačavao, a zaštitna traka omotana oko prstiju počinjala pucati.

Na posljednjih 20 metara Van Tonder se fokusira na savladavanje svake preostale prečke pojedinačno. Stigao je na suprotnu stranu nakon što je prešao svih 600 prečki i više od 280 metara luka mosta Bloukrans, završivši izazov Red Bull Bridge Bars za 47 minuta i 37 sekundi.

"Bilo je mnogo teže nego što sam očekivao. Simulirali smo izazov i trenirali koliko god smo mogli, ali ništa se ne može zaista uporediti s neprekidnim opterećenjem koje taj uspon nameće istoj mišićnoj grupi. Rekao bih da je to za mene bio mentalno najteži dio. Bilo mi je zaista teško pronaći bilo kakav ritam. Šake jednostavno nisu radile onako kako sam mislio da će moći. Bilo je izuzetno teško samo ih držati stisnutim", izjavio je Van Tonder nakon uspješno obavljenog impresivnog izazova.

Priznao je da je bio previše samouvjeren te je otkrio zašto je odabrao baš ovaj izazov.

"Došao sam ovdje previše samouvjeren. Imao sam dosta samopouzdanja, ali taj uspon me je definitivno spustio na zemlju. Ovo nije nešto za šta sam znao da mogu uraditi, što znači da je to pravi izazov. Završio sam ono što sam započeo. Postavio sam veliki, ludi cilj i zaista smo ga ostvarili“, rekao je on.

Richard Lievaart, voditelj postavljanja opreme i direktor za sigurnost u kompaniji Vertical Safety Systems, govorio je o sigurnosnom sistemu i Van Tonderovoj prisebnosti.

"Ogromno je olakšanje znati da je Thomas siguran i da je apsolutno sve što smo uradili funkcionisalo. Imao je dovoljno snage da jednostavno zastane, riješi problem i nastavi dalje", zaključio je Lievaart.