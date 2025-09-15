Tom Pidcock stigao do podijuma na utrci La Vuelta u Španiji

Pidcock je tako zabilježio svoj najbolji plasman na Grand Touru, dok je Italijan Giulio Pellizzari impresionirao za tim Red Bull-BORA-hansgrohe.

Kao što je poznato, Pidcock je dvostruki olimpijski prvak u brdskom biciklizmu cross-country), kao i svjetski prvak u ciklokrosu (cyclo-cross) iz 2022. godine, međutim, njegov najbolji plasman na Grand Touru na cesti bilo je 13. mjesto na Tour de Franceu 2023. godine.

Nakon što je završio na 16. mjestu na utrci Giro d'Italia ove godine, vozač Q36.5 Pro Cycling Teama propustio je ovogodišnji Tour de France pa je u posljednju utrku Grand Toura sezone za 2025. godinu ušao s namjerom da impresionira.

Dvadesetšestogodišnjak iz Leedsa završio je deveti u prvoj etapi i deseti u drugoj, čime je prešao na peto mjesto u ukupnom plasmanu, međutim, nakratko je nazadovao, sve dok ga hrabro izboreno peto mjesto u desetoj etapi nije dovelo do četvrte pozicije u ukupnom plasmanu.

Izvanredno drugo mjesto na 11. etapi u Bilbau iza konačnog pobjednika Jonasa Vingegaarda, podiglo ga je na treće mjesto, koje nije ispustio do kraja posljednjeg Grand Toura u godini.

Njegovo odlično drugo mjesto iza uzbudljivog talenta Pellizzarija na teškoj planinskoj etapi koja je vodila u Alto de El Morredero, pomoglo mu je da učvrsti treće mjesto, no ipak mu je bila potrebna još jedna hrabra vožnja na 20. etapi kako bi ostvario svoj prvi podijum na Grand Touru. Pritom je ostao u bliskom kontaktu s Jaijem Hindleyjem iz Red Bull-BORA-hansgrohea na uzbrdici.

Tom Pidcock i Jai Hindley © Dario Belingheri/Getty Images

Nakon što je osigurao mjesto na podijumu s tri minute i 11 sekundi zaostatka u odnosu na Danea Vingegaarda, Pidcock je bio sretan i ponosan.

"Iskreno, zaista sam ponosan na sebe, ovo je najveći nastup u mojoj karijeri. Jednostavno sam preumoran, jutros sam bio super raspoložen za danas. Dvadeseta etape je bila jednodnevna utrka, što je ono u čemu sam dobar. Mislim da je bilo teško pronaći ritam na tako strmim usponima i na toj podlozi, ali znao sam da i dalje imam kontrolu. Nisam želio preći granicu, sve što sam trebao učiniti je ostati unutar nje", rekao je Pidcock.

Giulio Pellizzari na utrci La Vuelta © Red Bull

Ulazeći u 20. etapu, Pellizzari je vodio u poretku mladih vozača nakon svoje senzacionalne pobjede u 17. etapi, ali ga je Amerikanac Matthew Riccitello potisnuo na drugo mjesto za jednu minutu i 28 sekundi. Ipak, to je i dalje nevjerojatan rezultat za obećavajućeg vozača tima Red Bull-BORA-hansgrohe.

Tim Red Bull-BORA-hansgrohe je uživao u daleko produktivnijoj Vuelti u poređenju s Tour de Franceom ove godine godine. Australac Hindley je bio četvrti u ukupnom poretku, a Pellizzari šesti, što je značilo treće mjesto u ekipnom plasmanu.