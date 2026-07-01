Ovo je top 10 najbržih automobila u Forza Horizon 6

Serijal Forza Horizon već je dugo poznat po svom raznovrsnom izboru automobila. Od sporih hečbeka i retro klasika, pa sve do najnovijih i najboljih hiperautomobila i mašina za driftanje, lista vozila je uvijek bila prilagođena širokoj publici. Ipak, igrači uglavnom biraju one najbrže automobile kako bi postavljali nove rekorde na PR izazovima i pobjeđivali protivnike u trkama. Izdvajamo najbrža auta u Forza Horizon 6 koja možete nabaviti.

Kratka napomena: automobili navedeni ovdje su najbrža fabrička vozila (tzv. "stock" modeli). Drugim riječima, ne uzimamo u obzir automobile koji se naknadnim tuningom mogu modifikovati do suludih maksimalnih brzina. Oni koji traže najbrži automobil nakon tuninga, trebali bi potražiti Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) Forza Edition.

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Umjesto pukog nabrajanja automobila s najvećim ocjenama za brzinu, u obzir su uzeti ubrzanje i start (launch). Ove statistike su podjednako važne za sam osjećaj brzine automobila kao i maksimalna brzina koju može dostići.

01 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

Nissan GT-R Black Edition (R35) © Xbox Game Studios

Brzina: 10

Ubrzanje: 10

Launch: 10

Sve same desetke za statistike povezane s brzinom čine ovaj model obaveznim na listi. Forza Edition model GT-R Black Edition je, bez sumnje, najbrži automobil u Forza Horizon 6 koji možete nabaviti bez potrebe da se upuštate u tuning. Njegova maksimalna brzina od 490,5 km/h (304,8 mph) čini ga najbržim fabričkim automobilom u igri, čak i ako Forza Edition ima korist od dodatnog fabričkog podešavanja od strane samih developera.

Može se nabaviti isključivo kao nasumična kupovina na crnom tržištu (Aftermarket) negdje na mapi ili kao nagrada na wheelspinu (točku sreće), što ga čini veoma rijetkim. Drugi igrači ga mogu staviti na aukciju, ali to često košta milione kredita, a oglasi nestaju nevjerovatno brzo.

02 Zenvo TSR-S

Zenvo TSR-S © Xbox Game Studios

Brzina: 9.2

Ubrzanje: 7.6

Launch: 8.3

Snaga modela Zenvo TSR-S leži u njegovim statistikama. I to ne samo u brzini, nego na svim poljima. Kombinujući maksimalnu brzinu od preko 322 km/h (200 mph) i sasvim pristojno ubrzanje i start, sa ocjenom 9,1 za upravljivost i čistom desetkom za kočenje, TSR-S je jedan od najboljih automobila u Forza Horizon 6.

Upravljivost je, posebno, ono što ga čini privlačnom opcijom za rješavanje izazova s radarima (speed traps). Ako je maksimalna brzina zaista problem, ona se može dodatno povećati detaljnim tuningom. Čak i bez toga, ovo je jedan od najbržih automobila za pravo trkanje.

03 Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto © Xbox Game Studios

Brzina: 8.6

Ubrzanje: 9.9

Launch: 10

Uprkos tome što nema ocjenu za brzinu koja ruši rekorde, Lamborghini Revuelto to nadoknađuje neprevaziđenim statistikama za ubrzanje i start. Njegov pogon na sva četiri točka donosi ocjenu 9,9 za ubrzanje i besprijekoran start iz mjesta, što ga čini sjajnim za drag trke na kraćim distancama.

Uz sve to, on počinje da gubi prednost na dugim distancama kada njegova maksimalna brzina od 349 km/h (217 mph) počne da blijedi u poređenju sa konkurencijom. Bez obzira na to, Revuelto djeluje nevjerovatno brzo i može se i više nego dobro nositi s drugima u trkama sa dosta krivina.

04 Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera © Xbox Game Studios

Brzina: 10

Ubrzanje: 9.7

Launch: 10

Koenigsegg Gemera ima drugu najbolju kombinaciju brzine, ubrzanja i starta na ovoj listi. Sa pogonom na sva četiri točka i čudovišnih 1451 konjskih snaga, Gemera kombinuje maksimalnu brzinu od 438 km/h (272 mph) sa impresivnim ubrzanjem i startom iz mjesta. Ipak, neće ga svaki igrač moći nabaviti, jer se u trenutku pisanja ovog teksta može dobiti isključivo putem Car Pass-a za Forzu Horizon 6.

Uz sve to, ako ga imate na raspolaganju, on je odlična opcija za PR izazove. Gemera može dostići brzinu od preko 322 km/h (200 mph) na vrijeme za većinu skokova (danger signs) i radara koji imaju ravan prilaz. Takođe je sjajna opcija za ulične trke superautomobila i opšte trkanje na asfaltu, zahvaljujući svojoj sposobnosti da munjevito mijenja brzine.

Sva ta brzina dolazi po cijeni upravljivosti koja iznosi 7,1. To ga čini zvanično drugim najgorim Koenigseggom po pitanju upravljivosti koji je dostupan u igri.

05 Ferrari FXX / FXX-K EVO “Welcome Pack”

Ferrari FXX-K EVO © Xbox Game Studios

Brzina: 8.7 / 8.1

Ubrzanje: 8.1 / 8.7

Launch: 8.9 / 9.4

Ovaj unos je zapravo "dva u jedan", čisto zbog činjenice da Ferrari FXX i FXX-K EVO iz "Welcome Packa" suštinski samo zamijene dvije svoje statistike.

Standardni FXX daje prednost maksimalnoj brzini na račun ubrzanja i starta, dok FXX-K EVO iz "Welcome Pack" izdanja oduzima mrvicu od maksimalne brzine kako bi pomogao automobilu da brže stigne do nje. Start iz mjesta kod EVO modela je posebno koristan za kružne trke (circuit racing) sa puno krivina, jer iz njih možete izletjeti pod punim gasom daleko brže od konkurencije.

Iako se uvrštavanje FXX modela umjesto LaFerrarija (sa njegovom brzinom 9,4, ubrzanjem 7,2 i startom 7,9) može činiti kontroverznim, FXX djeluje kao ultimativna igračka za stazu zahvaljujući daleko superiornijoj upravljivosti i startu.

06 Koenigsegg Jesko

Koenigsegg Jesko © Xbox Game Studios

Brzina: 10

Ubrzanje: 6.5

Launch: 7

Da, u pitanju je još jedan Koenigsegg. Jesko je bio miljenik fanova u prethodnom nastavku (Forza Horizon 5) zahvaljujući svojoj dominantnoj brzini i sjajnoj upravljivosti, a te karakteristike su podjednako moćne i u Forzi Horizon 6.

Kombinujući maksimalnu brzinu od 457 km/h (284 mph) — koja se može dodatno poboljšati uz pravi tuning — i izuzetnu upravljivost, Jesko je jedan od najboljih automobila za trkanje na asfaltu. Njegova ocjena za ubrzanje znači da u početku može djelovati malo tromo, ali čim dobije prenos na podlogu (traction), može držati korak sa većinom drugih automobila.

07 Koenigsegg Agera RS

Koenigsegg Agera RS © Xbox Game Studios

Brzina: 10

Ubrzanje: 6.6

Launch: 7.1

To je već treći Koenigsegg na listi, ali švedski proizvođač jednostavno pravi ozbiljno brze superautomobile. Iako nije tako impresivan kao Gemera kada su u pitanju statistike zasnovane na brzini, on nudi daleko superiorniju upravljivost u odnosu na svog novijeg srodnika.

Nalazi se tačno u sredini između Gemere i Jeska, nudeći bolju upravljivost od Gemere po cijeni slabijeg ubrzanja, ali i neznatno bolje ubrzanje od Jeska uz blagi pad u upravljivosti.

Takođe se nalazi u sredini između ova tri modela i po maksimalnoj brzini, sa nevjerovatnih 443 km/h (275 mph), što je tek malo manje od Jeskovih 457 km/h (284 mph), ali nadmašuje Gemerinih 438 km/h (238 mph). Može se kupiti u aukcijskoj kući (Auction House) za 2,9 miliona kredita.

08 Hennessey Venom F5

Najbrže stock vozilo u Forzi Horizon 6, izuzimajući Forza Edition izdanja © Xbox Game Studios

Brzina: 10

Ubrzanje: 6.5

Launch: 7

Hennessey Venom F5 ima najveću maksimalnu brzinu od svih fabričkih (stock) vozila u Forzi Horizon 6, sa nevjerovatnih 490 km/h (304,7 mph). Još impresivnija je činjenica da Venom F5 zapravo relativno dobro prolazi kroz krivine. To ga čini jednom od najjačih opcija za trke i PR izazove u kojima se mučite da osvojite tri zvjezdice, a koji zahtijevaju čistu, sirovu brzinu.

Može se kupiti u Autoshow-u za 2,05 miliona kredita, ili u aukcijskoj kući (Auction House) ako želite da prođete jeftinije. Najjeftiniji način da dođete do njega je preko Wheelspin-a (kola sreće), ali za to će vam trebati i malo sreće.

09 Porsche 918 Spyder

Porsche 918 Spyder © Xbox Game Studios

Brzina: 8.8

Ubrzanje: 10

Launch: 10

Iako nema najveću maksimalnu brzinu, Porsche 918 Spyder ima ogromnu prednost u vidu maksimalno pojačanih statistika za ubrzanje i start (launch). To znači da sa relativnom lakoćom može dostići svoju maksimalnu brzinu od 391 km/h (243 mph), što ga čini solidnom opcijom kako za trke, tako i za PR izazove.

Uz sve to, na izrazito dugim pravcima ili uz pametno upravljanje na autoputevima Tokija, drugi automobili će ga vjerovatno s vremenom prestići, ali je on bez obzira na to i dalje solidna, svestrana mašina za brzinu.

10 Mazda MX-5 Miata Forza Edition

MX-5 Miata Forza Edition © Xbox Game Studios

Brzina: 9.4

Ubrzanje: 10

Launch: 4.8

MX-5 Miata Forza Edition je potpuna prerada fabričkog vozila. Može se pronaći na mapi kao "Aftermarket" kupovina za 450.000 kredita. Njegov V10 sa twin-turbo punjačem prosto izbija iz haube, a automobil ima toliko snage u tako laganoj karoseriji da se ozbiljno bori sa prenosom snage na podlogu (traction) prilikom starta iz mjesta.

Takođe ima prilično očajnu upravljivost uopšteno, što ga čini demonom brzine isključivo za ravne pravce. Ali, ako tražite vozilo koje može brzo razviti brzinu i lansirati se sa skakaonica (Danger Signs) ili rješavati radare (Speed Cameras) na ravnim putevima, ovo je odlična opcija.