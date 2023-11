Svaka od fotografija iza sebe ima jedinstvenu priču i pokazuje kreativnost, naporan rad i posvećenost kreatora koji idu do krajnjih granica kako bi zabilježili izvanredne trenutke. Međutim, došlo je vrijeme da se pažnja usmjeri na 50 finalista takmičenja Red Bull Illume Image Quest 2023.

Svaka od fotografija iza sebe ima jedinstvenu priču i pokazuje kreativnost, naporan rad i posvećenost kreatora koji idu do krajnjih granica kako bi zabilježili izvanredne trenutke. Međutim, došlo je vrijeme da se pažnja usmjeri na 50 finalista takmičenja Red Bull Illume Image Quest 2023.

Svaka od fotografija iza sebe ima jedinstvenu priču i pokazuje kreativnost, naporan rad i posvećenost kreatora koji idu do krajnjih granica kako bi zabilježili izvanredne trenutke. Međutim, došlo je vrijeme da se pažnja usmjeri na 50 finalista takmičenja Red Bull Illume Image Quest 2023.

Na listi finalista su kreatori iz brojnih zemalja širom svijeta uključujući Australiju, Čile, Kolumbiju, Francusku, Njemačku, Španiju, Južnu Afriku, SAD, Kanadu, Indiju i Japan, a to su Julian Morgan (Australija), Krystle Wright (Australija), Luca Salisbury (Australija), Stu Ross (Australija) Ted Grambeau (Australija), Timothy John Parrant (Australija/Španija) Felix Pirker (Austrija), Hannes Berger (Austrija), Lucas Tiefenthaler (Austrija), Mason Mashon (Kanada), Jeremy Blatti (Švicarska) Martin Bissig (Švicarska) Gonzalo Robert Parraguez (Čile), Juan Garcia Prieto (Čile), Kevin Molano (Kolumbija), Alex Berasategi (Španija), Alvaro Herrero López-Beltrán (Španija), Sergi Hernández López (Španija), Victor de Valles Ibáñez (Španija), Yhabril (Španija), Antoine Veillard (Francuska), Delphin Montessuit (Francuska), Jb Liautard (Francuska), Jeremy Bernard (Francuska), Léo Grosgurin (Francuska), Ross Taylor (Velika Britanija), Tom McNally (Velika Britanija), Christoph Laue (Njemačka), Jan Faßbender (Njemačka), Lorenz Holder (Njemačka), Sebastian Porral (Gibraltar), Gabriel Marwein (Indija), Filippo Frizzera (Italija), Satoshi Saijo (Japan), Volodya Voronin (Latvija), Kacper Spławiński (Poljska), Kuba Golczyk (Poljska), Ben Thouard (Francuska Polinezija), Denis Klero (Rusija), Dmitry Bulin (Rusija), Jan Bruncak (Slovačka), Daniel Bernstål (Švedska), Christian Pondella (SAD), Paris Gore (SAD), Taylor Shaffer (SAD), Todd Glaser (SAD) i Keenan Meyer (Južnoafrička Republika).

Na listi finalista su kreatori iz brojnih zemalja širom svijeta uključujući Australiju, Čile, Kolumbiju, Francusku, Njemačku, Španiju, Južnu Afriku, SAD, Kanadu, Indiju i Japan, a to su Julian Morgan (Australija), Krystle Wright (Australija), Luca Salisbury (Australija), Stu Ross (Australija) Ted Grambeau (Australija), Timothy John Parrant (Australija/Španija) Felix Pirker (Austrija), Hannes Berger (Austrija), Lucas Tiefenthaler (Austrija), Mason Mashon (Kanada), Jeremy Blatti (Švicarska) Martin Bissig (Švicarska) Gonzalo Robert Parraguez (Čile), Juan Garcia Prieto (Čile), Kevin Molano (Kolumbija), Alex Berasategi (Španija), Alvaro Herrero López-Beltrán (Španija), Sergi Hernández López (Španija), Victor de Valles Ibáñez (Španija), Yhabril (Španija), Antoine Veillard (Francuska), Delphin Montessuit (Francuska), Jb Liautard (Francuska), Jeremy Bernard (Francuska), Léo Grosgurin (Francuska), Ross Taylor (Velika Britanija), Tom McNally (Velika Britanija), Christoph Laue (Njemačka), Jan Faßbender (Njemačka), Lorenz Holder (Njemačka), Sebastian Porral (Gibraltar), Gabriel Marwein (Indija), Filippo Frizzera (Italija), Satoshi Saijo (Japan), Volodya Voronin (Latvija), Kacper Spławiński (Poljska), Kuba Golczyk (Poljska), Ben Thouard (Francuska Polinezija), Denis Klero (Rusija), Dmitry Bulin (Rusija), Jan Bruncak (Slovačka), Daniel Bernstål (Švedska), Christian Pondella (SAD), Paris Gore (SAD), Taylor Shaffer (SAD), Todd Glaser (SAD) i Keenan Meyer (Južnoafrička Republika).

Na listi finalista su kreatori iz brojnih zemalja širom svijeta uključujući Australiju, Čile, Kolumbiju, Francusku, Njemačku, Španiju, Južnu Afriku, SAD, Kanadu, Indiju i Japan, a to su Julian Morgan (Australija), Krystle Wright (Australija), Luca Salisbury (Australija), Stu Ross (Australija) Ted Grambeau (Australija), Timothy John Parrant (Australija/Španija) Felix Pirker (Austrija), Hannes Berger (Austrija), Lucas Tiefenthaler (Austrija), Mason Mashon (Kanada), Jeremy Blatti (Švicarska) Martin Bissig (Švicarska) Gonzalo Robert Parraguez (Čile), Juan Garcia Prieto (Čile), Kevin Molano (Kolumbija), Alex Berasategi (Španija), Alvaro Herrero López-Beltrán (Španija), Sergi Hernández López (Španija), Victor de Valles Ibáñez (Španija), Yhabril (Španija), Antoine Veillard (Francuska), Delphin Montessuit (Francuska), Jb Liautard (Francuska), Jeremy Bernard (Francuska), Léo Grosgurin (Francuska), Ross Taylor (Velika Britanija), Tom McNally (Velika Britanija), Christoph Laue (Njemačka), Jan Faßbender (Njemačka), Lorenz Holder (Njemačka), Sebastian Porral (Gibraltar), Gabriel Marwein (Indija), Filippo Frizzera (Italija), Satoshi Saijo (Japan), Volodya Voronin (Latvija), Kacper Spławiński (Poljska), Kuba Golczyk (Poljska), Ben Thouard (Francuska Polinezija), Denis Klero (Rusija), Dmitry Bulin (Rusija), Jan Bruncak (Slovačka), Daniel Bernstål (Švedska), Christian Pondella (SAD), Paris Gore (SAD), Taylor Shaffer (SAD), Todd Glaser (SAD) i Keenan Meyer (Južnoafrička Republika).