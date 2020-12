Ovih dana Sarajevo je posjetio slovenački trail trkač Luka Kovačić, koji je u grad na Miljacki stigao sa nesvakidašnjom misijom - da istrči do vrhova olimpijskih planina oko Sarajeva.

Kako kaže, u Sarajevu je prvi put bio sa porodicom prije više od 10 godina, i od tada ima želju da ponovo dođe i obiđe prelijepe planine oko grada. Želja mu se sada i ostvarila. U tri dana je istrčao do vrhova Bjelašnice, Trebevića i Jahorine, te se sprintom popeo uz veliku skakaonicu na Igmanu.

Svoju sarajevsku avanturu započeo je na Bjelašnici, najvišoj i najstrmijoj od četiri planine, a do njenog vrha se popeo stazom na kojoj su se za vrijeme Zimske olimpijade 1984 održavala takmičenja u spustu.

„U usporedbi sa Bjelašnicom ova staza je blaža, ali to ne znači i da je lakša. Pošto nije tako strma, morao sam ići 'punim gasom' cijelom stazom“, otkrio je Slovenac.

Za kraj je sačuvao jedan „turističko-sportski“ uspon: krenuo od jednog od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva - Vijećnice, nastavio uspon uz tradicionalne mahale, prešao bob stazu i kroz šumu se naposljetku popeo do vrha Trebevića, gdje ga je dočekao fantastičan pogled na Jahorinu i Bjelašnicu te na grad u dolini pokriven maglom.

Na pitanje koji je uspon bio najteži ili koja mu je planina najljepša, nije mogao jednoznačno odgovoriti, jer je - po njegovim riječima - svaka planina drugačija i ima svoje specifičnosti. Ono što je za njega fascinantno jeste to da su sve te planine tako blizu grada.

