Trebinje - Red Bull Four 2 Score
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Futsal

Trebinje otvorilo igru: Red Bull Four 2 Score je startao

Prvih 16 ekipa već se okušalo u borbi za nastup na velikom finalu u Sarajevu, a Trebinje je pokazalo kako izgleda fudbal kad nema kalkulacije i kad svaka sekunda može promijeniti sve.
Piše Red Bull
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Red Bull Four 2 Score

Red Bull Four 2 Score je fudbalski 4 na 4 turnir prepun akcije. Golovi u prvoj i posljednjoj minuti donose dvostruke bodove.

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Sunce, dobre ekipe i teren na kojem nema stajanja! Tako je izgledao prvi u nizu od četiri Red Bull Four 2 Score turnira koja se igraju u Bosni i Hercegovini. U gradskom parku Parku ispred Kulturnog centra u Trebinju okupile se 16 timova koji su odmah od prve utakmice krenuli jako, bez puno taktiziranja i bez čekanja.
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Igralo se u grupama, svako protiv svakoga, što je značilo da nema skrivanja i da svaka utakmica nosi svoju težinu. Tempo je bio brz od samog starta, a kako je turnir odmicao, postajalo je jasno da nijanse odlučuju ko ide dalje. Najbolje ekipe izborile su prolaz u knock-out fazu, gdje više nema popravnog i gdje svaka greška može biti zadnja.
U završnici dana dobili smo četiri ekipe koje nastavljaju put prema Sarajevu. Upravo njih čekamo na velikom državnom finalu 26. aprila, gdje će borba biti još ozbiljnija, a nagrada još veća: mjesto na svjetskom finalu u Kanadi.

Četiri ekipe koje su izborile plasman na Državno finale:

  1. La strada
  2. TB1
  3. Reptorsi
  4. Mrnjau
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Quotation
Turnir u Trebinju prošao je odlično, a već se radujemo ponovnom susretu 11. aprila u Kaknju. Nadam se da će se ovakvi događaji nastaviti i u budućnosti, te ću se uvijek rado odazvati svakom narednom pozivu.
Bakir Behlulović, glavni sudija turnira
Ako prvi put čuješ za Red Bull 4 to Score, evo zašto je drugačiji: utakmice traju 10 minuta, nema golmana i igra se brzo, direktno i bez pauze. Ali pravi twist dolazi na početku i na kraju jer golovi u prvoj i posljednjoj minuti vrijede duplo. I tu kreće ludilo. Nije dovoljno samo napadati, moraš znati kada. Jedan gol u pravom trenutku može preokrenuti cijelu utakmicu.
Upravo to smo gledali u Trebinju. Utakmice koje se okrenu u zadnjim sekundama, sprint do kraja, nervoza, slavlje, sve u jednom danu. Publika je to prepoznala, pa se uz teren tražilo mjesto više, a atmosfera je pratila tempo igre od prve do zadnje minute.
Sudija Njegoš Petrović i Bakir Behlulović, glavni sudija turnira

Sudija Njegoš Petrović i Bakir Behlulović, glavni sudija turnira

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Ne igraš na turniru? Ipak možeš do nagrade!

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Ali ovo je tek početak. Sljedeći turnir igra se 11. aprila u Kaknju, gdje novih 16 ekipa pokušava izboriti svoje mjesto među najboljima. Ako je suditi po Trebinju, očekuje nas još puno dobrih poteza, golova i neizvjesnih završnica.
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