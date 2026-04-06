Trebinje otvorilo igru: Red Bull Four 2 Score je startao

Sunce, dobre ekipe i teren na kojem nema stajanja! Tako je izgledao prvi u nizu od četiri Red Bull Four 2 Score turnira koja se igraju u Bosni i Hercegovini. U gradskom parku Parku ispred Kulturnog centra u Trebinju okupile se 16 timova koji su odmah od prve utakmice krenuli jako, bez puno taktiziranja i bez čekanja.
Trebinje - Red Bull Four 2 Score
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Igralo se u grupama, svako protiv svakoga, što je značilo da nema skrivanja i da svaka utakmica nosi svoju težinu. Tempo je bio brz od samog starta, a kako je turnir odmicao, postajalo je jasno da nijanse odlučuju ko ide dalje. Najbolje ekipe izborile su prolaz u knock-out fazu, gdje više nema popravnog i gdje svaka greška može biti zadnja. U završnici dana dobili smo četiri ekipe koje nastavljaju put prema Sarajevu. Upravo njih čekamo na velikom državnom finalu 26. aprila , gdje će borba biti još ozbiljnija, a nagrada još veća: mjesto na svjetskom finalu u Kanadi. Četiri ekipe koje su izborile plasman na Državno finale: La strada TB1 Reptorsi Mrnjau
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Turnir u Trebinju prošao je odlično, a već se radujemo ponovnom susretu 11. aprila u Kaknju. Nadam se da će se ovakvi događaji nastaviti i u budućnosti, te ću se uvijek rado odazvati svakom narednom pozivu.
Bakir Behlulović, glavni sudija turnira
Ako prvi put čuješ za Red Bull 4 to Score, evo zašto je drugačiji: utakmice traju 10 minuta, nema golmana i igra se brzo, direktno i bez pauze. Ali pravi twist dolazi na početku i na kraju jer golovi u prvoj i posljednjoj minuti vrijede duplo . I tu kreće ludilo. Nije dovoljno samo napadati, moraš znati kada. Jedan gol u pravom trenutku može preokrenuti cijelu utakmicu. Upravo to smo gledali u Trebinju. Utakmice koje se okrenu u zadnjim sekundama, sprint do kraja, nervoza, slavlje, sve u jednom danu. Publika je to prepoznala, pa se uz teren tražilo mjesto više, a atmosfera je pratila tempo igre od prve do zadnje minute.
Sudija Njegoš Petrović i Bakir Behlulović, glavni sudija turnira
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Ali ovo je tek početak. Sljedeći turnir igra se 11. aprila u Kaknju , gdje novih 16 ekipa pokušava izboriti svoje mjesto među najboljima. Ako je suditi po Trebinju, očekuje nas još puno dobrih poteza, golova i neizvjesnih završnica.
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Sudija Njegoš Petrović i Bakir Behlulović, glavni sudija turnira
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