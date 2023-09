Mladi skakači u Mostaru trenirali sa Orlandom

Part of this story

Nekadašnji kolumbijski skakač i šampion te aktuelni sportski direktor Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, Orlando Duque, predvodi kamp koji će trajati do 6. septembra, nakon čega će mladi skakači imati priliku da ostanu u Mostaru i posmatraju pretposljednje takmičenje u sezoni.

Petnaest talentovanih mladih skakača I skakačica iz cijelog svijeta dobilo je priliku za za učešće u kampu. To su Orlando Alfero, Jamie Whooley i Marc Schildknecht iz Švicarske, Frédéric Gagné, Charles Labadie, Alex Tiaglei, Noland Lazary, Zita Bernatsky i Caitlyn Padgett iz Kanade, Stepan Movchan, Vladyslav Balkin i Nelli Chukanivska koji dolaze iz Ukrajine, Francuz Charles Jouys, Meksikanka Alejandra Aguilar te Španjolka Carlota Gonzales.

Red Bull Cliff Diving 2023 Mostar Under my Wiiiings

