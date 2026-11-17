Trening snage i vožnja skateboarda možda ne djeluju kao očigledna kombinacija, ali njihovo povezivanje može značajno poboljšati vaše performanse. Iako dizanje tegova nije neophodno da biste postali bolji skejter, ciljanim treningom snage možete razviti vještine i izdržljivost koje vam sama vožnja skateboarda možda neće omogućiti.

Svaki skejter zna koliko je snage i energije potrebno da bi se odvojio od tla. Što su vam noge snažnije, to više snage možete generisati prilikom skoka. Trening snage također može poboljšati mišićnu izdržljivost, omogućavajući vam da duže vozite i smanjujući rizik od povreda uzrokovanih zamorom mišića.

Naravno, najbolji način da unaprijedite svoje vještine vožnje skejta i dalje je provođenje vremena u vježbanju na dasci. Međutim, ako želite poboljšati visinu svojih skokova, poput Leticije Bufoni, jedne od prvih profesionalnih skejterki koja je počela trenirati poput vrhunske sportistkinje, uključivanje treninga snage u svoju rutinu odličan je početak.

5 min Train Like a Pro: Leticia Bufoni's Insane Fitness Routine Professional skateboarder Leticia Bufoni demonstrates her insane home fitness routine helping her build explosive power, while improving her balance and coordination.

01 Četiri osnovne vježbe snage za skejtere

Trening snage može pomoći skejterima da razviju izdržljivost, poboljšaju ravnotežu i steknu bolju kontrolu nad skateboardom. Najbolje vježbe snage za skejtere uključuju bočno podizanje nogu, skokove na povišenu podlogu, čučnjeve na jednoj nozi i bočni plank. Ove vježbe aktiviraju ključne mišićne grupe koje se koriste prilikom vožnje skateboarda, pomažući vam da izgradite snažniju osnovu za bolje performanse.

Leticia je osjetila prednosti treninga snage tokom oporavka od povrede © Maria Jose Govea/The Red Bulletin

1. Bočno podizanje nogu

Da biste izveli bočno podizanje nogu, stanite tako da vam nožni prsti budu usmjereni prema naprijed, a koljena blago savijena. Prebacite težinu na desnu nogu, a zatim izdahnite dok lijevu nogu podižete u stranu, onoliko koliko vam je to ugodno. Tokom cijelog pokreta držite karlicu stabilnom. Udahnite dok polako spuštate nogu u početni položaj. Završite predviđeni broj ponavljanja, a zatim promijenite nogu.

Ako imate poteškoća s održavanjem ravnoteže, pokušajte se pridržavati za naslon stolice. Kako vam mišići budu jačali, trebala bi se poboljšati i vaša stabilnost i ravnoteža.

2. Skokovi na povišenu podlogu

Za ovu vježbu potrebna vam je čvrsta kutija ili druga povišena površina na koju možete skočiti. Ako nemate odgovarajuću opremu, može poslužiti i klupa u parku, pod uslovom da je stabilna i prikladna za izvođenje ove vježbe.

Počnite tako što ćete se spustiti u pravilan položaj čučnja. Zatim izdahnite i eksplozivno se odgurnite od tla kako biste skočili na kutiju. Skočite ili zakoračite nazad na tlo, doskočite kontrolisano i vratite se u početni položaj čučnja. Usredotočite se na glatke prelaze između pokreta i "tihe" doskoke, uz održavanje pravilne tehnike tokom cijele vježbe.

3. Čučnjevi na jednoj nozi

Kada prvi put učite ovu vježbu, koristite stolicu ili kauč kao oslonac. Stanite nekoliko centimetara ispred sjedišta, tako da vam stopala budu razmaknuta u širini kukova. Prebacite težinu na desnu nogu, udahnite i polako se spuštajte u čučanj sve dok gluteusi lagano ne dodirnu sjedište iza vas.

Izdahnite dok se vraćate u uspravni položaj, pri čemu lijeva noga tokom cijelog pokreta treba ostati podignuta od tla. Završite predviđeni broj ponavljanja, a zatim promijenite nogu. Kada savladate pokret, možete povećati težinu vježbe tako što ćete ukloniti stolicu ili dodati opterećenje.

4. Bočni plank

Bočni plank odlična je vježba za jačanje trupa, jedne od ključnih mišićnih grupa koje se koriste prilikom vožnje skejta.

Počnite tako što ćete leći na lijevi bok, s desnim stopalom postavljenim na lijevo ili na pod ispred lijeve noge. Izdahnite, aktivirajte mišiće trupa i podignite kukove od tla, formirajući ravnu liniju od glave do stopala. Oslonite se na lijevi lakat ili lijevu šaku, zavisno od toga šta vam više odgovara. Vodite računa da lakat ili šaka budu direktno ispod ramena. Zadržite ovaj položaj najmanje 30 sekundi, a zatim promijenite stranu.

02 Ključne mišićne grupe koje se koriste prilikom vožnje skejta

Ryan Sheckler u teretani © Seu Trinh

Možda niste ni svjesni koliko mišića je aktivno kada vozite skejt. Ako pažljivije pogledate pokrete potrebne za vožnju, skakanje i izvođenje trikova, primijetit ćete da nekoliko velikih mišićnih grupa radi zajedno kako bi vam omogućilo održavanje ravnoteže i kontrolu.

Mišići trupa

Mišići trupa imaju ključnu ulogu u stabilizaciji tijela i održavanju ravnoteže tokom vožnje skejta. Ova mišićna grupa obuhvata trbušne mišiće, mišiće kukova i leđa, koji vam pomažu da kontrolišete pokrete na dasci. Razvijanje snažnih mišića trupa može poboljšati vašu stabilnost i kontrolu, posebno prilikom izvođenja trikova.

Kvadricepsi i zadnja loža

Kvadricepsi i zadnja loža imaju važnu ulogu tokom vožnje skejta. Kvadricepsi su grupa od četiri mišića na prednjoj strani natkoljenica koji omogućavaju opružanje koljena i savijanje kukova. Ovi pokreti su neophodni svaki put kada se spustite u čučanj i odgurnete prema gore kako biste skočili.

Zadnju ložu čini grupa mišića na stražnjoj strani natkoljenica koji pomažu pri savijanju koljena i opružanju kukova. Posebno su važni kada se spuštate u zgrčeni položaj na skejtu.

Veliki glutealni mišić (Gluteus maximus)

Veliki glutealni mišić (gluteus maximus) jedan je od najvećih mišića u ljudskom tijelu. Prostire se preko stražnjice i povezuje s bedrenom kosti. Ima važnu ulogu u opružanju kukova i pomaže vam da generišete snagu prilikom prelaska iz čučnja u uspravni položaj ili skok. Snažni glutealni mišići također doprinose stabilnosti i ravnoteži tokom vožnje skejta.

Mišići potkoljenica

Glavni mišići potkoljenica uključuju listove i prednji goljenični mišić (tibialis anterior), koji se proteže duž prednje strane potkoljenice. Mišići listova pomažu vam da usmjerite prste stopala prema dolje, dok vam prednji goljenični mišić omogućava podizanje prstiju i kontrolu položaja stopala.

Obje mišićne grupe doprinose pokretima skočnog zgloba i kontroli stopala, koji su neophodni za upravljanje skejtom i izvođenje manevara.

03 Vježbe snage koje će vaše trikove na skejtu podići na viši nivo

Zion Wright koristi trening snage kako bi izgradio svoju eksplozivnu snagu © Yves Hou/Red Bull Content Pool

Sljedeće vježbe usmjerene su na povećanje snage i kontrole potrebnih za izvođenje trikova u switch stavu i pokreta kojima se skateboard okreće pomoću stopala.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

1. Switch pop

Želite unaprijediti svoje vještine vožnje u switch stavu? Pokušajte uključiti switch pop skokove u svoju rutinu treninga.

Potrebni su vam elastična traka za vježbanje i čvrsta kutija ili druga povišena površina na koju možete skočiti. Postavite elastičnu traku neposredno iznad koljena i vodite računa da tokom cijele vježbe koljena držite u pravilnom položaju. Izbjegavajte njihovo pomjeranje prema unutra.

Postavite se tako da kutija bude s jedne strane kako biste mogli skočiti bočno na nju. Prebacite težinu na nogu koja je udaljenija od kutije. Na primjer, ako se kutija nalazi s vaše desne strane, prebacite težinu na lijevu nogu. Spustite se u čučanj, držeći kukove pomjerenim unazad, a zatim se eksplozivno odgurnite prema gore i bočno skočite na povišenu površinu. Doskočite lagano i kontrolisano.

Zakoračite nazad na tlo i ponovite pokret, ovog puta rotirajući tijelo tokom skoka tako da doskočite okrenuti prema naprijed. Pažljivo se spustite i vratite u početni položaj prije sljedećeg ponavljanja. Ciljajte na dvije do tri serije od po 10 skokova na svakoj nozi.

2. Kickflip

Ova vježba usmjerena je na mišiće oko skočnih zglobova i pomaže u razvoju snage i kontrole potrebnih za pokrete kojima se izvode flip trikovi. Potrebni su vam stolica i dvije elastične trake za vježbanje.

Počnite tako što ćete jednu elastičnu traku postaviti neposredno iznad koljena, a drugu oko svoda stopala. Sjednite na stolicu tako da vam stopala i koljena budu razmaknuti približno u širini ramena, uz održavanje stalne napetosti elastične trake iznad koljena.

Lijevo stopalo držite ravno na podu, dok desno pomjerate prema vanjskom dijelu u pokretu nalik trzaju kojim se izvodi flip. Napravite 20 ponavljanja ili nastavite dok ne osjetite zamor mišića. Promijenite stopala i ponovite vježbu. Ciljajte na dvije serije na svakoj strani.

Ako želite unaprijediti svoje vještine vožnje skejta na viši nivo i impresionirati prijatelje u skate parku, pokušajte uključiti dvije do tri sesije treninga snage u sedmičnu rutinu. Uz redovan trening i mnogo vježbanja, ubrzo ćete raditi na višim skokovima, snažnijim trikovima i boljim ukupnim performansama.

I na kraju, ako skejteri treniraju poput sportista, znači li to da je skateboarding "pravi" sport? To je zanimljivo pitanje koje je detaljno obrađeno u videu.

10 min Skateboarding vs sports At the end of the day, what is it that makes skateboarding different from other sports?

04 Često postavljana pitanja o treningu snage za skejtere

Često postavljana pitanja Koliko često bi skejteri trebali raditi trening snage? Dva do tri treninga snage sedmično mogu pomoći skejterima da razviju snagu, ravnotežu i izdržljivost. Između treninga ostavite dovoljno vremena za oporavak. Poboljšava li trening snage vještine vožnje skateboarda? Da. Trening snage može poboljšati mišićnu snagu, eksplozivnost, ravnotežu i izdržljivost, a sve to doprinosi boljim performansama na skateboardu. Koje mišiće bi skejteri trebali trenirati? Skejteri bi se trebali fokusirati na mišiće trupa, kvadricepse, zadnju ložu, glutealne mišiće i mišiće potkoljenica kako bi poboljšali ravnotežu, stabilnost i eksplozivne pokrete. Može li trening snage pomoći da skačete više na skateboardu? Da. Vježbe poput skokova na povišenu podlogu i čučnjeva mogu pomoći u razvoju snage donjeg dijela tijela i eksplozivne snage, koje su važne za postizanje veće visine prilikom skokova i izvođenja ollieja.