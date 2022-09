Trijumf nezaustavljivog Verstappena na vrućem terenu u Monzi

Verstappen i njegov timski kolega Sergio Perez su na kvalifikacijama ostvarili drugo, odnosno četvrto vrijeme, no zbog promjene motora su pomjereni unazad, na sedmo i 13. startno mjesto.

U tom periodu je Leclerc ušao u boks na promjenu guma pa je Verstappen postao lider utrke. Monegažanin se na stazu vratio na treću poziciju iza drugoplasiranog Russella. Utrka se nakon uklanjanja Vettelovog bolida nastavila, a u borbu za pozicije u vrhu se uključio i drugi Ferrarijev vozač Carlos Sainz, koji je također zbog kazne startao iz pretposljednjeg reda (18. pozicija). On se našao na četvrtom mjestu iza svog timskog kolege Leclerca.

Odlasci u boks vozača ispred "pogurali" su Checa na petu poziciju. ali je i on ponovo otišao u boks na promjenu guma u 43. krugu.

