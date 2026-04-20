Red Bull Four 2 Score nastavio turneju u Tuzli

Nakon uzbudljivih kvalifikacija u Trebinju i Kaknju, Red Bull Four 2 Score stigao je i u Tuzlu , gdje je Trg slobode bio epicentar brzog, dinamičnog i neizvjesnog nogometa. Sunčan dan, odlična energija i raspoloženi učesnici i publika obilježili su još jedan kvalifikacijski turnir u Bosni i Hercegovini. Već od prvih utakmica bilo je jasno da ekipe dolaze spremne i motivisane, a specifičan format igre ponovo je donio niz neizvjesnih završnica i preokreta.
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Publika u Tuzli aktivno je pratila svaki duel, stvarajući atmosferu koja je dodatno podizala intenzitet na terenu. Brze izmjene, taktička nadmudrivanja i golovi u ključnim trenucima držali su pažnju gledalaca tokom cijelog dana. Poseban dodatak događaju bio je i nastup Maida Delića, koji je freestyle vještinama ponovo oduševio publiku i unio dodatnu dozu energije između utakmica.
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Nakon grupne faze i eliminacionih mečeva, plasman na državno finale u Sarajevu izborile su ekipe: Koka Čobe 🥇 Old School Tuzla 🥈 Dominus 🥉 Cakum Pakum Turnir u Tuzli sudili su: Bakir Behlulović, Amel Cipurković i Armin Arnaut.
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score nastavlja svoju turneju, a naredne kvalifikacije donose nove prilike za plasman u veliko finale i borbu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Torontu.
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić
Red Bull Four 2 Score Tuzla
© Sulejman Omerbašić