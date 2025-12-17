Neustrašivi Tyler Bereman vozeći motocikl skakao s ostrva na ostrvo

Bereman je poznati motocross i supercross vozač, koji prkosi granicama mogućeg od prvog puta kada je sjeo na motocikl i dodao gas. Od početka njegove karijere u AMA motocross utrkama do podviga u freeride motocrossu, mnogi ga svrstavaju među najbolje vozače na svijetu. Međutim, nisu samo njegove vještine ono što ga uzdiže na vrh liste najelitnijih motocross sportista na svijetu. Ono što ga razlikuje je njegova sposobnost da sanja, odnosno da se usudi sanjati, a onda i ostvari svoje snove.

Pogledajte kako Tyler Bereman skače preko šest ostrva:

Bereman i njegov dugogodišnji prijatelj, svjetski poznati graditelj Jason Baker, 2020. godine su dobili zanimljivu ideju, iz koje je nastao Red Bull Imagination. Zamislite to manje kao stazu, a više kao interaktivnu modernu umjetničku postavku, gdje su mogućnosti freestyle motociklizma doslovno neograničene. Zajedno su izgradili postavku koja ne samo da sugeriše kreativnost i izražavanje, već ih nameće. Red Bull Imagination je postao istaknuti poligon za evoluciju freeride motocrossa, široko poznat u zajednici kao najbolja prilika za foto i video snimanje s više od 120 različitih opcija skokove. Iako se događaj prestao održavati, poslužio je kao kanal kreativnosti u Beremanovoj mašti i dao mu ideju kako bi se mogao razvijati u ličnim projektima u budućnosti. Jedan od tih projekata je upravo Island Hopper.

Tyler Bereman je učinio nemoguće na ostrvima na Floridi © Chris Tedesco Kad bi Red Bull Straight Rhythm i Red Bull Imagination dobili dijete i rodili ga u vodi... to bi bio Island Hopper. Tyler Bereman

"Cijela ova stvar oko projekta Island Hopper počela je u Formuli 1 u Miamiju prije dvije godine. Red Bull radi zaista sjajnu stvar, gdje okupi mnoštvo sportista iz različitih disciplina i provede nas kroz dvodnevnu edukaciju, što oni nazivaju 'sesijom ideja'. Uče vas kako da smislite ideju, predstavite je, pojednostavite je u rečenici i prodate je. Jednog dana smo bili na ručku, bio sam u bazenu s Parksom Bonifayem i on mi je pokazao ovu vodenu površinu i rekao: 'Hej, ima šest ostrva. Misliš li da ih možeš preskočiti?' Rekao sam nešto u fazonu: ‘Pa, nisam ih vidio svojim očima, ali da, mislim da ih mogu preskočiti", izjavio je Bereman.

Tako je sjeme Red Bull Island Hoppera posijano, a onda su Tyler i cijela njegova ekipa morali smisliti kako da ostvare svoj san.

Ono što je podjednako važno za ideju nečega tako grandioznog i neobičnog kao što je Island Hopper jeste priprema. Matematika je bila zapanjujuća. Od početka do kraja, staza bi bila duga oko 706 metara.

"Postoji šest ostrva, ali su točkovi mog motocikla morali napustiti tlo 15 puta kako bih sigurno prešao preko. To je bila najveća logistička noćna mora, ali najzabavnija i najisplativija logistička noćna mora u kojoj sam ikada učestvovao. Poređenja radi, Bull Straight Rhythm je supercross staza u pravoj liniji i duga je nešto više od 800 metara. Ali, ipak sam znao da sam u stanju to učiniti. Bilo mi je jasno da će ovo biti logistička noćna mora, ali i da Jason može sve riješiti. Sjajno je raditi s nekim ko je jedan od mojih najboljih prijatelja i kome povjeravam svoj život", rekao je Tyler.

Freeride motocross iznad ostrva i vode © Robert Snow

Staza Island Hopper morala je biti mješavina napravljenih "uzletišta" na ostrvima kombinovanim s plutajućim baržama s kojih bi Bereman mogao skakati i na njih slijetati, kako bi uradio nešto što niko ranije nije uspio vozeći dirtbike. Tako su se njih dvojica ponovo udružili, znajući da priprema mora biti precizna i da identična replika staze mora biti izgrađena van lokacije kako bi Bereman u potpunosti razumio složenost onoga što ga čeka.

Ako je Jason Baker dr. Frankenstein, onda je Tyler Bereman njegovo čudovište. Njih dvojica su radili zajedno kako bi precizno modelirali stazu kojom bi motociklist vozio na Floridi te kako bi eliminisali margine greške i osigurali mu dovoljno vremena da razumije složenost staze.

"Prošli smo smo sve tačke ostrva i označili ih zastavicama te ih izgradili na kopnu. Jedno ostrvo je 60 centimetara iznad vode, drugo 120 centimetara, tako da je sve potpuno različito. Prvo smo morali postaviti ostrva, a zatim dovući zemlju da ih izgradimo da bismo shvatili kako pozicionirati mjesta za slijetanje. Bio je to zaista sjajan proces, mogao sam biti u traktorima s njima, raditi jednačine i šetati okolo s geodetskom opremom kako bih označio sve tačke, tako da sam tačno znao gdje se šta nalazi", objasnio je Bereman.

Jason Baker i Tyler Bereman su proveli 18 mjeseci planirajući podvig © Robert Snow

"Ukupni vremenski okvir za ovaj projekt bio je 18 mjeseci. Završili smo studiju izvodljivosti krajem 2024. godine i počeli planirati naš prvi test početkom januara. Kada se bavite projektom razmjera Island Hoppera, kao i tako neviđenim scenarijem, postoji intenzivna količina pedantnog planiranja koja je uključena u sve to. S toliko nepoznatih varijabli, važno je prvo provjeriti sva poznata područja i odatle početi graditi svoj plan. Ovo je omogućilo Beremanu da trenira i dovede svoj tajming do savršenstva, a također nam je pomoglo da ne oštetimo ili uništimo nijedan motocikl u procesu testiranja", kazao je Baker.

S Beremanove tačke gledišta, on je jednostavno morao vježbati.

"U Elsinoreu sam to mogao raditi tri sedmice svaki dan, deset puta dnevno, kako bih sve ovo usavršio. Bio je pravi blagoslov imati to, bilo nam je potrebno da sklopimo dijelove slagalice", jasan je bio Tyler.

Sve ove pripreme i vježba bile su ključne za svjetsku premijeru, a nakon stotina sati uloženih u pripreme u Kaliforniji, domaći zadatak je bio urađen i bilo je vrijeme za finalni ispit.

Međutim, postojao je jedan potencijalno veliki problem. Tokom izgradnje i u Elsinoreu i na Floridi, Baker i Bereman znali su da je jedina varijabla koja bi zaista mogla poremetiti njihov cilj, zapravo vodena prepreka. Njihov kolega, Red Bull sportista Parks Bonifay i dugogodišnji prijatelj te legenda freeride motocrosa Robbie Madison, bili su s Tylerom na vožnji, što je bilo ključno za uspjeh u treningu na vodi.

"Bilo je super cool imati Parksa tamo tokom cijelog procesa, jer on dolazi iz drugog sporta koji donosi ideje kojih se ja ne bih sjetio", priznao je Bereman.

S Parksovom vještinom za vodene sportove i treningom zadržavanja daha koji se odvijao u Robbiejevom bazenu, Tyler je bio spreman za ovaj veliki poduhvat.

"Pripremili smo se za najgori mogući scenarij, a to je da se nešto dogodi i ja završim u vodi. Na motociklu sam u opremi i čizme su teške. Kada se čizme napune vodom, lako je potonuti. Mnogo toga se može dogoditi. Uz pomoć Red Bulla, trenirao sam sa Seanom Hayesom, koji mnogo trenira surfere tokom podvodnih časova zadržavanja daha. Napravio sam scenarij u kojem sam uskočio u opremu i onda razmišljao: 'U redu, ako me motocikl povuče dolje, koje korake trebam poduzeti dok sam pod vodom, dok zadržavam dah i ostajem miran?'. Ti koraci su bili: skinuti naočale, skinuti rukavice, skinuti čizme, doći do površine. Sve smo prošli, a nakon skoro 1.500 sati izgradnje, staza je bila završena i zvanično je bilo vrijeme da san o Island Hopperu postane izazov", prisjetio se Tyler.

Tyler Bereman je podigao freeride motocross na viši nivo © Robert Snow

"Vjerovali ili ne, kada je odbrojavanje za Tylera počelo, osjećao sam tihi mir oko sebe. Znao sam da smo svaki element provjerili više puta. Mogao sam osjetiti da je Tyler potpuno usredotočen. Jednostavno sam uživao gledajući ga kako priređuje predstavu, što radi tako dobro. Nema nikoga boljeg u usredotočenosti od Tylera", riječi su Jasona Bakera.

"Kada je vrijeme za start, udahnem, napunim tijelo kisikom, smanjim puls i idem skok po skok, jer ne treba žuriti. Čim udahnem i izdahnem te ubacim u brzinu, od tog trenutka ne razmišljam i fokusiran sam na svaki skok koji dolazi", istakao je Bereman.

I tako je konačno došao dan kada je bilo vrijeme da Tyler ostvari svoj dugogodišnji san. Zastrašujuća staza koja se proteže 805 metara nalazila se pred njim i bila je odvojena bistrim plavim vodama koje predstavljaju najveću opasnost s kojom će se Bereman suočiti u svojoj potrazi. Ubacio je motocikl u brzinu, dodao gas i ostalo je historija. Bereman je zaplesao najnježniji ples dok je skakao od ostrva do ostrva, savršeno i precizno slijećući na svaki skok, sve dok nije spustio točkove na posljednju rampu. On se agresivno probijao preko svakog ostrva, preko svake plutajuće barže, a dodavanjem gasa na posljednjem skoku uz glasan zvuk motocikla urezao je svoje ime u historiju FMX-a. Za Beremana je to bilo ostvarenje sna, apsurdna ideja koja je oživjela uz pomoć njegovog dugogodišnjeg sponzora.

"Kada sam shvatio da sam uspio, bio sam na polovini posljednjeg skoka, povukao sam kvačilo i držao bicikl širom otvorenim. Čim je postalo jasno da imam distancu i da sam sletio, viknuo sam, ispustio motocikl i samo legao na travu te pokušao uživati ​​u tom trenutku. Godinu i po dana vizualizacije koja postaje stvarnost, to je bila prava eksplozija emocija", rekao je Bereman za kraj.

Tako je ispisana je historija i ostvaren još jedan san. Sada čekamo da vidimo šta će biti sljedeće u režiji Tylera Beremana, ali jedno je sigurno...sve što smisli bit će nezaboravno.