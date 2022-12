(Un)credited - priča o afro plesu

Smješten u Lagos, Nigerija, (Un)credited baca svjetlo na snagu i značaj plesa u Nigeriji i na to kako su afrička muzika i njeni plesni koraci postali popularni u cijelom svijetu.

Plesači starije nigerijske plesne scene iznose svoje poglede na to kako se postupa s plesačima i vide kako se njihovi plesovi šire svijetom.

Plesačica Iziegebe Odigie opisuje Lagos u Nigeriji kao središte afro beata: "Ovo je kao New York City ili L.A.", kaže ona, "posebno s novim valom afro plesa koji počinje hvatati maha na TikToku, Instagramu i YouTubeu."

