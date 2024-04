Amigos: Tri neustrašive djevojke koje kreću u avanturu života

Trka motorima, "podmićivanje policije" i ekstremna vožnja rolšula - sve je to stalo u video sa kojim je tim Amigos odnio pobjedu na Red Bull Can You Make It za Bosnu i Hercegovini i čekirao svoju kartu za putovanje kakvo se desi jednom u životu.

Tri neustrašive djevojke, Anđela, Iva i Magdalena će se 21. maja biti jedan od 300 timova koji će se uputiti na avanturu koja se pamti.

Njihov zadatak: Za sedam dana prevaliti put od Milana do Berlina, bez kartica, novca i telefona , sa limenkama Red Bulla kao jedinom valutom.

Na putovanju, čeka ih niz uzbudljivih izazova, a svoje avanture svaki dan će snimati u formi vloga, kako bismo mogli pratiti njihovo napredovanje.

Pogledaj pobjednički video:

Morali smo saznati više o ovim neustrašivim Banjalučankama i otkriti kako se spremaju za nesvakidašnje putovanje Evropom.

01 Upoznaj Amigosice!

Kako ste se osjećale kada ste saznale da je vaš tim pobijedio? Ko je prvi saznao, ko je kome javio?

Anđela: Mene su nazvali taj dan, a ja sam u isto vrijeme čekala poziv od brze pošte jer su mi trebale stići dioptrijske naočale. Kada sam vidjela da me zove nepoznat broj, obradovala sam se misleći da su oni, javila sam se i rekoh sebi to je to, međutim ubrzo čujem da je poziv iz Red Bulla. Iskreno, na prvu nisam ni registrovala šta je rekla jer sam se razočarala malo jer nije brza pošta. Tek kada mi je rekla da ima radosnu vijest da mi saopšti shvatila sam o čemu je riječ i samo sam se vratila i sjela opet u stolicu.

Odmah po završetku našeg razgovora sam pozvala cure na video poziv da im prenesem, i tada se dešava scena slična kao u našem videu. Ja sam bila na poslu, Megi sam probudila, a Iva je bila kući. I kada smo sve tri bile u pozivu javljam im ˝Idemoooo u Berrrliiiiinn˝ i čekam njihovu reakciju, a njih dve mrtve ozbiljne gledaju u mene i ništa ne govore, ja se ponovim opet i Iva najmirnijim mogućim tonom govori ˝Daj Anđela ne zezaj se, nego šta si trebala?˝, a Megi se nadovezuje ˝Ako se zezaš sa ovim, znaj da se prestajemo družiti ovog trenutka!˝. Ali ubrzo su shvatile da se ne šalim i onda smo se veselile do te mjere da nakon poziva kada sam izašla iz svoje kancelarije, koleginica preko puta me zaustavila da pita da li sam dobro i kada sam joj objasnila situaciju samo je rekla ˝Dobro je. Mislila sam da plačeš pa nisam smjela ući u kancelariju˝.

Amigos © Vlado Knežević

Recite nam nešto o sebi? Kako se poznajete, od kad se družite, kako ste se spojile kao tim?

Magdalena: Mi smo najbolje drugarice. Družimo se zapravo od septembra, koliko god to kratko zvučalo, nas tri smo prošle dosta toga zajedno, i sve tri smo se dokazale za to neko naše uzajamno povjerenje. I s obzirom da se viđamo 3-4 puta dnevno nama to zapravo izgleda mnogo duže od septembra. Ja sam zapravo ˝kriva˝ za stvaranje ove ekipe. Anđelu sam upoznala, slučajno, ranije, dosta prije početka zajedničkog druženja.

Anđela: Ja bih samo da dodam da mi se nije dopala na prvu, ali moje mišljenje se promijenilo kada smo započele stalno druženje.

Magdalena: Ivu sam upoznala prošlo ljeto. Obe smo zajedno radile sezonski posao u sportskom kampu. I u septembru sam ih obe spojila, slučajno u izlasku.

Anđela: Ni Iva mi se nije dopala na prvu. Ali obično ljudi koji mi se na prvu ne dopadnu, kasnije kliknem sa njima.

Magdalena: S vremenom smo sve više počele da izlazimo i sve tri smo ubrzo kliknule i shvatile koliko se zapravo slažemo. Druženja su postala sve češća do te mjere da ne možemo zamisliti dan jedna bez druge.

Vaš video nas je oduševio, ima li neka anegdota sa snimanja koju možete podijeliti sa nama?

Iva: Anegdota ima mnogo, izdvojile bismo po jednu za svaku od nas, za koje smatramo da su najinteresantnije. Ako se sjećate scene gdje Megi mene vuče autom, prilikom jednog od mnooooogo pokušaja snimanja te scene, Megi je naglo zakočila, a ja sam na rolama samo nastavila velikom brzinom ići ravno, pa me je Anđela morala hvatati da se ne zabijem u drvo.

Prilikom snimanja prve scene, Megi nam je bila jako umorna, tako da dok smo namještale kadar i pozicionirale telefon, stvarno je zaspala.

Ako se razumijete u motore, znaćete da je Anđelin motor malo viši, a ona je malo niža. Pa se u više navrata srušio, a i ona zajedno sa njim.

Bilo je i par prepreka, najviše vremenskih jer nam je kiša pravila društvo skoro čitav dan, ali i sa tim smo se uspjele izboriti i uraditi sve što smo planirale.

Amigos © Vlado Knežević

Imate li neku strategiju ili plan kako da se uhvatite u koštac sa izazovima na putu?

Anđela: Sve tri smo veoma spontane osobe i probleme uglavnom rješavamo usput, tako da ćemo se osloniti na našu snalažljivost, a naš glavni plan nećemo otkriti još uvijek, radije bismo ga ostavile kao iznenađenje.

Šta mislite da će vam biti najveći izazov sa kojim ćete se suočiti tokom putovanja do Berlina?

Magdalena: Iskreno, ni jedna nema neki određeni strah. Radujemo se izazovima. Jedino čega nismo ljubitelji jeste kiša. Ali s obzirom kako nas je dočekala na snimanju i kako smo se izborile tu, ni to nam više ne predstavlja preveliku prepreku.

Za Red Bull Can You Make It nije važna samo fizička izdržljivosti već i o mentalna snaga. Imate li neki dogovor koji ste unaprijed napravile, kako se nositi sa trenucima kad postane teško?

Iva: Naše prijateljstvo funkcioniše na takav način da ako je jedna od nas neraspoložena, druge dvije su tu da je oraspolože. Uvijek smo tu jedna za drugu i jedna drugoj smo najveća podrška. Kada postane teško, zajedno ćemo se izvući iz toga. Ni jedna od nas nije pesimista tako da smatramo da ćemo i u takvim trenucima moći pronaći vedriju stranu svega

Čemu se najviše radujete – nečemu što možete vidjeti ili doživjeti tokom sedam dana zajedno na putu?

Magdalena: Sve tri smo ˝adrenaline junkies˝ i avanturiste u duši tako da se najviše radujemo izazovima i probavanju novih stvari. Naravno nećemo zaboraviti ni sveukupno putovanje, iskustvo i upoznavanje novih ljudi i kultura.

Možete li podijeliti neki smiješan ili pamtljiv trenutak iz priprema za izazov do sada?

Anđela: Sam trenutak kad smo saznale da smo finalisti nikad nećemo zaboraviti, ovo je prilika koja ti se dešava jednom u životu i svjesne smo da će nam i pripreme i samo takmičenje zauvijek ostati divna uspomena.

Ako biste mogli trgovati Red Bull limenkama s bilo kojom poznatom osobom ili slavnom ličnošću tokom puta, koja bi to osoba bila i zašto?

Andjela: Ja sam ogromni ljubitelj automoto sportova, samim tim bih najradije trgovala sa vozačem Formule 1 Danielom Riccardom.

Magdalena: Otkako znam za sebe fudbal mi je omiljeni sport, pa bih za slavnu ličnost odabrala Neymara.

Iva: Ja sam više umjetnička duša, tako da bih razmjenu limenki izvršila sa mojim omiljenim pjevačem Sam Smithom.

Sretno djevojke! Držimo palčeve!

Pssst: To nije sve, još dva tima putuju ka Berlinu, otkrivamo uskoro 😉