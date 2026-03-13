Upravljanje baterijama u Formuli 1: Ključ strategija na utrkama

Bolidi Formule 1 koriste hibridne pogonske sisteme još od 2014. godine, ali su pravila za 2026. godinu promijenila gotovo sve. Sada se mnogo veći naglasak nego ikada ranije stavlja na električni dio tih pogonskih sistema. Tokom predsezonskih testiranja i prvog trkačkog vikenda u novoj sezoni, razgovori u paddocku uglavnom su se vrtjeli oko novog sistema i načina na koji će utjecati na utrke.

Prema RTÉ-u, tokom prve utrke sezone za 2026. godinu vožene u Melbourneu zabilježeno je čak 120 pretjecanja, dok ih je godinu ranije bilo samo 45.

Za mnoge fanove to čini utrke uzbudljivijim, jer se vozači mnogo više bore za pozicije nego ranije. Veliki dio tog porasta rezultat je promjena na bolidima i činjenice da je upravljanje baterijom sada ogroman dio strategije svakog vozača, uključujući i četverostrukog svjetskog prvaka, zvijezdu Oracle Red Bull Racinga Maxa Verstappena.

01 Kako funkcioniše hibridni sistem u Formuli 1?

U Kini se stvari dodatno komplikuju zbog Sprinta © Lars Baron/LAT Images

Od ove sezone, 50 posto snage koju bolid Formule 1 može koristiti treba dolaziti iz standardnog motora s unutrašnjim sagorijevanjem, a drugih 50 posto iz baterije. Ove baterije ugrađene u bolide sadrže određenu količinu snage, a na vozačima je kako i kada će tu snagu maksimalno iskoristiti.

Kao i u prethodnim sezonama, vozači mogu puniti svoje baterije prilikom kočenja i tokom coastinga (bez dodirivanja papučica gasa i kočnice), ali sada to mora biti važniji dio njihove strategije nego ikad prije.

Nakon što vozač napuni bateriju tokom kruga, on može osloboditi tu snagu po želji kako bi povećao maksimalnu brzinu i lakše pretjecao bolide ispred sebe. Pritiskom na dugme na upravljaču može dobiti značajan boost kako bi pokušao preteći nekoga ko mu blokira put. Međutim, i drugi vozači mogu učiniti isto, što znači da jedan bolid može proći ispred drugog, a zatim se obrnuta situtuacija može dogoditi nekoliko zavoja ili krug kasnije. Zbog toga smo vidjeli tako veliki broj pretjecanja u prvoj utrci sezone u 2026. godini.

Pored svega toga, novi sistem punjenja baziran na baterijama zamijenio je stari DRS sistem, koji je omogućavao otvaranje zadnjeg spojlera u određenim tačkama tokom kruga ako je vozač bio dovoljno blizu bolidu ispred. Ako se bolid približi na jednu sekundu onom koji se nalazi ispred na određenoj kontrolnoj tački na stazi, dobija dodatni napon punjenja baterije, koji se zatim može koristiti za cijeli sljedeći krug. Također, ovo podstiče borbu za pozicije i jedan je od glavnih razloga masovnog povećanja pretjecanja.

02 Zašto je to važno i kako upravljanje baterijama utječe na strategiju?

U 2026. godini ima puno nove tehnologije koju treba savladati © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Sve se ovo spaja i kreira najveću temu razgovora sezone u Formuli 1, kako među vozačima, tako i među fanovima. Upravljanje baterijama je aspekt sporta koji se mora uzeti u obzir u svakom koraku. To mijenja način na koji vozači razmišljaju o poziciji na stazi, gdje bi mogli biti za pet krugova i da li zaista trebaju braniti napade rivala. Zašto trošiti bateriju braneći se od napada kada znate da možete prestići rivala samo nekoliko zavoja kasnije? Nema potrebe za prevelikim rizikom.

Dok se nalaze u relativno čistom zraku, vozači se mogu fokusirati na punjenje baterije, međutim, u periodima utrke i borbe na stazi, vozači će puniti svoje baterije kad god mogu, kako bi iskoristili tu rezervu energije za odbranu od napada ili efikasno izvođenje pretjecanja vozača ispred sebe. Bateriju će stalno puniti i koristiti, mijenjajući pristup gotovo iz zavoja u zavoj.

03 Kakav je utjecaj na start utrke?

Start u Melbourenu bio je još haotičniji nego na što smo navikli © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Kao što smo vidjeli u Melbourneu, novi hibridni sistem bi mogao dovesti do nepredvidljivijih startova utrka. Liam Lawson, vozač ekipe Visa Cash App Racing Bulls, imao je spor start iz sredine grida, a njegov bolid je za "dlaku" izbjeglo nekoliko drugih vozača koji su ga pretekli tokom prvih sekundi utrke.

I dok je turbo lag (turbo rupa) problem koji pogađa nove bolide od predsezonskih testiranja, vozači će morati osigurati da imaju dovoljno napunjene baterije za borbu u prvom zavoju. S dovoljno napunjenosti baterije za korištenje u početnim trenucima, vozači će moći izboriti odličnu poziciju za ostatak utrke, pod uvjetom da u potpunosti ne isprazne svoje baterije i shodno tome učine svoju poziciju ranjivom do kraja prvog kruga.

Verstappen je govorio o utjecaju ovog faktora na start utrke.

"Prvi krugovi su bili prilično haotični i samo sam trebao izbjeći probleme. Sve u svemu, tim je ipak odradio odličan posao, bio je to pristojan naperdak s 20. mjesta i radit ćemo kao tim kako bismo dodatno smanjili zaostatak", izjavio je Nizozemac nakon utrke na stazi Albert Park.

04 Kako to utječe na Verstappena i Oracle Red Bull Racing?

Verstappen razgovara s Paulom Monaghanom, šefom inženjeringa za bolid © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Fokus na upravljanje baterijama utječe na Verstappena i ostatak tima Oracle Red Bull Racing koliko i na bilo koga drugog. Nakon nesretnog izlijetanja u kvalifikacijama, Nizozemac je utrku u Australiji startao s 20. mjesta i morao se probijati naprijed kako bi došao do pozicija koje donose bodove, a to je za njega u konačnici bilo šesto mjesto. Međutim, njegov nastup je bio impresivan, što mu je donijelo nagradu za najboljeg vozača dana na prvoj utrci sezone.

To iskustvo bi mu trebalo dobro doći do kraja sezone, jer je naučio dosta toga o upravljanju baterijama i kada treba upotrijebiti dodatnu snagu kako bi prestigao druge bolide.

"Mnogo sam naučio u borbama i kako koristiti bateriju, tako da je to prilično pozitivna stvar", kazao je Max za f1.com.

Ako tim i vozač brzo nauče kako dobro upravljati svojom baterijom, imat će značajnu prednost nad ostalima. Verstappen i Red Bull Racing će upravo to nastojati postići u narednim sedmicama, a nadamo se da će mu proboj kroz poredak u Melbourneu pružiti prijeko potrebno iskustvo o tome kako s lakoćom upravljati svojom baterijom.

Jedno je sigurno, vidjet ćemo mnogo više pretjecanja u 2026. godini nego u bilo kojoj drugoj sezoni hibridne ere Formule 1, a to može značiti samo uzbudljivije utrke za većinu gledatelja.