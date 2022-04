Učestvuj u Wings for Life World Run utrci u Mostaru!

Na Wings for Life World Run utrci ove godine se može učestvovati na više načina: na utrci na zvaničnim lokacijama, samostalno putem mobilne aplikacije ili na nekoj od organiziranih utrka uz aplikaciju. Mostar se ponovo pridružio velikom broju organiziranih utrka uz aplikaciju širom svijeta i time pružio mogućnost zajedničkog učestvovanja u utrci.

) na tvoju e-mail adresu stići će startni broj koji će biti prikazan na listi učesnika. Dok učesnike utrke na zvaničnim lokacijama lovi pravo presretačko vozilo, na organiziranim utrkama uz aplikaciju to čini virtuelno presretačko vozilo koje će putem aplikacije loviti učesnike te ih nakon toga uvrstiti u globalni poredak rezultata.

Učesnici utrke u Mostaru startaju tačno u 13 sati po lokalnom vremenu, istovremeno to čineći zajedno s ostatkom svijeta, imajući u vidu vremenske razlike. Nakon prijave na utrku (koju možeš izvršiti

Na utrci je 2021. godine učestvovalo rekordnih 184.236 osoba. Kroz donacije i startnine prikupljeno je ukupno 4,1 milion eura za istraživanje kičmene moždine. Pobjednici humanitarne utrke Wings for Life World Run 2021 bili su Aron Anderson, učesnik u kolicima iz Švedske (66,88 km), i Nina Zarina, ultramaratonka iz Rusije (61,1 km). Trkači i učesnici u invalidskim kolicima prešli su prosječno 12,3 kilometara po osobi dok ih nije sustigla pokretna ciljna linija u vidu presretačkog vozila.

