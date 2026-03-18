Wings for Life World Run: Ove godine trčimo zajedno u Konjicu

Ovogodišnji organizovani App Run u BiH održat će se u Konjicu , gdje će učesnici imati priliku trčati jednom od najljepših ruta u regiji, kružnom stazom uz rijeku Neretvu, koja vodi pored tri konjička mosta i pruža jedinstven doživljaj ovog bisera Hercegovine.

Wings for Life World Run, globalna humanitarna utrka sa jedinstvenim konceptom i ove godine okuplja hiljade učesnika širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Za razliku od klasičnih utrka, Wings for Life World Run nema ciljnu liniju . Umjesto nje, 30 minuta nakon starta učesnike počinje da "lovi" Catcher Car koje postepeno ubrzava i označava kraj utrke za svakog trkača ili učesnika.

Utrka je otvorena za sve, bez obzira na kondiciju ili iskustvo. Učestvovati mogu trkači, rekreativci, učesnici u invalidskim kolicima , kao i oni koji žele hodati i biti dio globalne zajednice koja daje svoj doprinos za isti cilj.

Ono što ovu utrku čini posebnom jeste njen humanitarni karakter: 100% startnina i donacija ide direktno u istraživanje povreda kičmene moždine , s ciljem pronalaska lijeka. Upravo zato slogan utrke “Trčimo za one koji ne mogu” nosi snažnu poruku koja svake godine inspiriše stotine hiljada ljudi širom svijeta da se pokrenu.

Učešće je moguće bilo gdje na planeti putem mobilne aplikacije Wings for Life World Run, koja omogućava svima da trče gdje god žele, ali organizovani App Run u Konjicu pruža dodatno iskustvo zajedništva uz posebnu atmosferu i veliki broj trkača.

Pridruži se i ti utrci koja briše granice, spaja ljude i pokreće stvarne promjene, jer svaki korak znači korak bliže lijeku. Prijavi se OVDJE.

ZA ONE KOJI SU SE PRETHODNO PRIJAVILI ZA APP RUN U SARAJEVU Organizovani prevoz Oni koji su se prijavili za App Run u Sarajevu, prije 20.3. , a žele trčati u Konjicu, mogu osigurati besplatan, organizovani prevoz u Konjic , popunjavanjem forme ovdje , najkasnije 15.04.