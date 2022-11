Čudesne scene: Valentin Delluc odvozio zračni slalom u čarobnoj Kapadokiji

Jedan od najboljih svjetskih speedflyera, Francuz Valentin Delluc, nedavno je obavio spektakularan let u čuvenoj historijskoj regiji u Turskoj, koristeći neobične kamene formacije i balone na vrući zrak kao kapije u svom zračnom slalomu, te izvodeći nevjerovatne trikove u ovom prekrasnom krajoliku.

