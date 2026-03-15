Velika nagrada Kine: Verstappen odustao zbog kvara, Hadjar osvojio bodove

Vozači Mercedesa George Russell i Kimi Antonelli su u Kinu stigli nakon dvostruke pobjede na prvoj utrci nove sezone voženoj u Australiji. U kvalifikacijama za nedjeljnu utrku 19-godišnji Kimi je bio najbrži s vremenom 1:32,064 te je postao najmlađi osvajač pole positiona u historiji Formule 1. Njegov stariji timski kolega je nakon problema s bolidom ipak osigurao mjesto u prvom startnom redu, ispred vozača Ferrarija Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca. Za treći startni red izborili su se Oscar Piastri i Lando Norris iz McLarena, a četvrti je pripao Pierreu Gaslyju (Alpine) i Verstappenu. U top 10 su se još plasirali Hadjar i Oliver Bearman (Haas). Ostatak poretka kvalifikacija za Veliku nagradu Kine činili su Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) i Sergio Perez (Cadillac).

Utrka nije ni počela, a već je bilo problema. U posljednjim trenucima prije starta, mehaničari Audija su pokušavali rješiti problem s hidraulikom na Bortoletovom bolidu kako bi mogao početi utrku barem iz boksa. Piastri i Norris su također bili u boksu zbog problema s elektronikom bolida, gdje se nalazio i Albon. Međutim, nijedan od pomenutih vozača nije izašao u formacijski krug, tako da nisu ni nastupili na utrci za Veliku nagradu Kine.

Recimo i da se u međuvremenu radilo i na Verstappenovom bolidu zbog problema sa stražnjim krilom, koje je zamijenjeno, ali je on za razliku od prethodno pomenutih vozača ostao na svom osmom startnom mjestu spreman za utrku.

Kada su se svjetla na semaforu ugasila i označila početak utrke, Antonelli je odmah krenuo u zatvaranje timskog kolege Russella, a taj prostor je iskoristio Hamilton, koji je odlično startao s trećeg mjesta, prošao pored oba Mercedesa i preuzeo vodstvo. Isto je pokušao i Leclerc, pretekao je Russella i napao Antonellija, no našao se na rubniku pa je pao na treće mjesto.

Niže u poretku, Hadjar se okrenuo na stazi u 13. zavoju, a nadolazeći Bearman ga je srećom uspio izbjeći.

Verstappen je ponovo imao problema na startu te je pao na 14. poziciju.

Hamiltonovo vodstvo je trajalo manje od dva kruga, jer ga je u 14. zavoju pretekao Antonelli i odmah napravio sekundu prednosti. Russell je također bio u akciji te je na početku trećeg kruga oduzeo Leclercu treću poziciju, a potom je dva kruga kasnije dobio borbu s Hamiltonom za drugo mjesto.

Verstappen se u međuvremenu požalio da je njegova prednja lijeva guma "gotova" pa je krajem 10. kruga ušao u boks, gdje su ga pratili Lawson i Sainz, a na stazu se vratio baš kada je Stroll zaustavio svoj Aston Martin u prvom zavoju zbog kvara, što je rezultiralo intervencijom safety cara.

Bolidi iz vrha su to iskoristili za zamjenu mekih guma s hard komponentom, a Antonelli je zadržao vodstvo ispred Colapinta i Ocona, koji su utrku počeli na tvrdim gumama pa period safety cara nisu koristili za odlazak u boks. U tom trenutku su top 10 činili još Russell, Hamilton, Lindblad, Leclerc, Hulkenberg, Gasly i Bearman.

Kada je Strollov bolid uklonjen, utrka je nastavljena. Russell se u tim trenucima mučio s prianjanjem zbog nedovoljno zagrijanih guma te je prošao široko u šestom zavoju, što je omogućilo Hamiltonu da mu "ukrade" poziciju, a potom u jednom krugu iza sebe ostavi Ocona i Colapinta.

Nakon toga se vodeća četvorka izdvojila ispred Colapinta, Ocona, Bearmana, Gaslyja i Verstappena. U narednim krugovima se Bearman probio na čelo ove grupe, a potom su Colapinta pretekli Verstappen i Gasly. Iza njih se Lindblad okrenuo na stazi, ali je uspio nastaviti utrku.

Vozio se 24. krug kada je Leclerc u 14. zavoju na kočenju pretekao Hamiltona i našao se na drugom mjestu, čime je počela zanimljiva bitka vozača Ferrarija, koja je trajala nekoliko krugova. U nekim trenucima su vozili točak uz točak te su zamijenili pozicije u devetom i desetom zavoju. Međutim, iako je njihov duel omogućio Antonelliju da napravi još veću prednost, Leclerc i Hamilton su ušli u novu borbu. Monegažanin je vozio široko u 14. zavoju tokom 35. kruga što je Britanac iskoristio da napreduje na treće mjesto. Leclerc je pokušao brzo vratiti svoju poziciju u prvom zavoju, no Hamilton se iskusno odbranio.

Niže u poretku, Ocon je dobio kaznu od 10 sekundi zbog sudara s Colapintom u drugom zavoju, a incident se dogodio kada je vozač Alpinea nakon zamjene guma izašao iz boksa ispred vozača Haasa, koji je u punoj brzini pokušao iskoristiti nalet i napredovati za jednu poziciju.

U 39. krugu je Leclerc u 14. zavoju uspio proći ispred Hamiltona, no sedmostruki prvak mu je uzvratio već u prvom zavoju u narednom krugu, što se ispostavilo odlučujućim u borbi treće mjesto, odnosno podijum.

Verstappen se do 45. kruga nalazio na šestoj poziciji iza Bearmana, a onda je naglo počeo propadati kroz poredak. Razlog je bio kvar na njegovom bolidu, zbog čega je ušao u boks i tu završio utrku i prije njenog zvaničnog kraja. Sličnu sudbinu su doživjeli Stroll i Alonso, koji također nisu stigli do cilja.

Antonelli je u međuvremenu jurio ka svojoj prvoj F1 pobjedi u karijeri, ali se pritom našao u nezgodnoj situaciji tri kruga prije kraja. Točak mu je blokirao u 14. zavoju, no to ga ipak nije puno koštalo, jer se Russell iza njega mučio s potrošenim gumama. Tako je mladi vozač Mercedesa prvi stigao na cilj i upisao svoju prvu pobjedu u F1 karijeri. Postao je drugi najmlađi pobjednik u historiji ovog sporta, a uz to je i prvi Italijan koji je slavio trijumf nakon 2006. godine.

Na podijumu su mu se pridružili Russell i Hamilton, a potom su na cilj stigli Leclerc, Bearman, Gasly, Lawson, Hadjar, Sainz i Colapinto, koji je "zaključao" top 10 osvajača bodova na utrci za Veliku nagradu Kine.

"Ovo je bio veoma težak vikend za nas kada je riječ o tempu i prianjanju, a na kraju sam morao i odustati. Mnogo je stvari koje trebamo analizirati, naučiti iz toga i biti bolji. Ne želimo biti u ovoj situaciji, želimo biti bolji. Radit ćemo na tome", izjavio je Verstappen nakon utrke u Kini.

01 Šta se događalo u Sprintu?

Russell i Antonelli su bili najbrži na prvom i jedinom treningu u Kini, a potom i u kvalifikacijama za subotnju Sprint utrku. Drugi startni red je pripao Norrisu i Hamiltonu, a treći Piastriju i Leclercu. U četvrtom startnom redu se uz Gaslyja na osmo mjesto kvalifikovao Verstappen, a potom su slijedili Bearman, Hadjar, Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad, Colapinto, Sainz, Albon, Alonso, Stroll i Bottas, dok Perez uopće nije nastupio zbog problema sa sistemom goriva na Cadillacovom bolidu, ali je dobio dozvolu za učešće u Sprintu. Također, zbog promjena na bolidu, Albon je zapravo startao iz boksa.

Russell je imao dobar start i zadržao je vodstvo, međutim, počeo mu je prijetiti Hamilton, koji se probio naprijed s četvrtog startnog mjesta nakon što je prošao pored Antonellija i potom pretekao Norrisa u prvom zavoju. Vozač Ferrarija se tu nije zaustavio nego je krenuo u borbu s Russellom i uspio je proći pored njega u devetom zavoju, da bi mu vozač Mercedesa uzvratio već u 14. zavoju. Tako je Hamilton bio vodeći čovjek na stazi početkom drugog kruga ispred Russella, ali se njihova borba nastavila te su nekoliko puta zamijenili pozicije, što je iskoristio Leclerc da im se približi.

Antonelli je imao veoma loš start zbog čega je izgubio mnogo pozicija, a onda je u četvrtom zavoju došlo do kontakta s Hadjarom, za koji je Italijan kažnjen s 10 sekundi. Loše je startao i Verstappen, koji je također pao u poretku.

Do petog kruga je Russell napravio prednost u odnosu na Hamiltona i Leclerca, a na stazi se potom vodila borba između Ferrarijevog dvojca. Monegažanin se probio ispred timskog kolege u prvom zavoju osmog kruga, potom su u narednom krugu vozili točak uz točak, ali je Leclerc na kraju bio uspješniji.

U međuvremenu je Antonelli napredovao u poretku, pretekao je McLarenov dvojac te je uskoro napao i vozače Ferrarija. Hamiltona je "preskočio" u 14. zavoju u 11. krugu, a isti potez je ponovio u duelu s Leclercom dva kruga kasnije. Baš u tom trenutku se Hulkenberg zaustavio pored staze zbog kvara na Audijevom bolidu, nakon čega je intervenisao safety car. Svi vozači iz gornjeg dijela poretka su otišli u boks po soft gume, Ferrari je obavio duplu zamjenu, a Russell je potom preuzeo vodstvo od Leclerca, dok je Norris iza sebe ostavio Hamiltona.

Antonelli je u boksu prije zamjene guma odslužio kaznu i vratio se na stazu ispred Piastrija, ali iza Lawsona i Bearmana, koji nisu mijenjali gume.

Sprint utrka je nastavljena sa samo tri preostala kruga, a Russell je u 14. zavoju uspio "pobjeći" Leclercu, zadržati vodstvo i kao pobjednik stići do cilja nakon 19 voženih krugova.

Hamilton se u međuvremenu uspio vratiti na treće mjesto nakon što je pretekao Norrisa u prvom zavoju, dok je Antonelli na kraju stigao do pete pozicije iako je u nastavku Sprinta izgubio bitku od Piastrija nakon povlačenja safety cara. Australcu je pripalo šesto mjesto, dok su Lawson i Bearman osvojili posljednje dostupne bodove na sedmoj i osmoj poziciji. Verstappen je Sprint završio kao deveti, tako da je ostao bez bodova, baš kao i Ocon, koji je kompletirao top 10.

Hadjar je u Sprintu bio 15. nakon što je njegov bolid oštećen prilikom kontakta s Antonellijem, dok je Lindblad morao odustati zbog problema s bolidom.

02 Poredak vozača i konstruktora

Nakon druge utrke sezone i prvog Sprinta, Russell i dalje vodi u poretku vozača te sada ima 51 bod. Antonelli je drugi s 47 bodova, a u top 3 je i Leclerc s 34 boda. Nakon odustajanja u Kini, Verstappen je sada na osmom mjestu s osam bodova. Nakon njega slijede Lawson (8), Lindblad (4) i Hadjar (4).

U poretku konstruktora, lider je Mercedes s 98 bodova, drugoplasirani Ferrari ima 67, a treći je McLaren s 18 bodova. Red Bull Racing se nalazi ispod Haasa na petom mjestu s 12 bodova, koliko ima i šestoplasirani VCARB.

03 Odmor nakon furioznog starta sezone pa utrka u Japanu

Nakon dvije uvodne utrke nove sezone Formule 1 s mnoštvom dešavanja i uzbuđenja, slijedi pauza od dvije sedmice, a potom Velika nagrada Japana. Trkački vikend je na rasporedu od 27. do 29. marta po uobičajenom programu, tako da će se u petak 27. marta voziti dva slobodna treninga u terminima od 3:30 i 7:00 sati po našem vremenu, potom u subotu 28. marta treći slobodni trening i kvalifikacije također od 3:30 i 7:00 sati, dok se utrka vozi u nedjelju 29. marta s početkom u 7:00 sati.