Veliki jubilej Maxa Verstappena: 200 utrka za Red Bull Racing!

Verstappenova sezona i kratko vrijeme provedeno u ekipi Scuderia Torro Rosso potvrdili su njegov ogromni talent, ali niko nije mogao predvidjeti šta će napraviti prelaskom u Red Bull Racing. Nakon samo nekoliko dana provedenih u simulatoru, Max je stigao na Veliku nagradu Španije. Prvo je zauzeo četvrto mjesto u kvalifikacijama vozeći bolid RB12, a potom na utrci nakon sudara rivala za titulu, Mercedesovih vozača Lewisa Hamiltona i Nice Rosberga, iskoristio strategiju od dva zaustavljanja u boksu, našao se ispred Ferrarijevog Kimija Raikkonena i spektakularno stigao do svoje prve pobjede u karijeri. Nizozemac je tada u posljednjoj trećini utrke uspješno iza sebe zadržao mnogo iskusnijeg šampiona iz 2007. godine.

2018 US Grand Prix – Grid: P18. Race: P2.

Maxova pobjeda u Austriji, prva za tim na domaćem tlu prepuna emocija, obično privlači najviše pažnje kada je riječ o 2018. godini, no vjerovatno najbolju vožnju u ovoj sezoni Nizozemac je demonstrirao u Austinu. U Q1 dijelu kvalifikacija je zbog ivičnjaka slomio ovjes, zbog čega je zauzeo tek 18. poziciju, no uprkos tome nije odustajao.

