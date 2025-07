Verstappen četvrti na utrci za Veliku nagradu Belgije

Poslije 80 minuta čekanja, kiša je prestala. Bolidi su se predvođeni safety carom vratili na stazu i napravili četiri kruga, nakon čega je uslijedio "leteći" start. Piastri se odmah opasno približio Norrisu, no Britanac je zadržao vodstvo. Ipak, Australac je pokušao još jednom u petom krugu i ovog puta je bio uspješan, tako da je postao novi lider utrke.

Do desetog kruga su se McLareni odvojili od Leclerca na gotovo šest sekundi, dok je Max nastavio vršiti žestok pritisak na vozača Ferrarija. Prvi napad šampiona nije bio uspješan, ali je Monegažanin pogriješio u narednom krugu te se našao u još većim problemima. Ipak, još jednom se uspio odbraniti od Maxa.

Hamilton je bio prvi vozač koji je ušao u boks, a to se dogodilo krajem 12. kruga. Potom su isto učinili Gasly, Hulkenberg i Alonso, koji su prešli na gume za suho. U narednom krugu su isti potez povukl Piastri, Leclerc, Verstappen i Russell, a onda i Antonelli, a u tim trenucima je omogućeno i korištenje DRS-a.

Norris je u 14. krugu promijenio gume, dobio je hard komponentu, ali je bilo problema pri promjeni prednje lijeve gume pa je izgubio nešto vremena. Također, u boksu su bili Tsunoda, Hadjar i Ocon, a do tog trenutka su svi vozači promijenili gume.

U 15. krugu je Piastri imao gotovo 9 sekundi prednosti u odnosu na Norrisa, dok se Max vozio na 1,2 sekunde iza Leclerca. Russell je koristio DRS vozeći se iza Maxa, njega je pratio Albon, dok se Hamilton uspio probiti do sedmog mjesta, odnosno napredovati 11 pozicija od starta.

Vozio se 17. krug kada je Bearman uspio proći ispred Alonsa na 12. mjesto. Nešto kasnije je Stroll iza sebe ostavio Hadjara. U tom trenutku je stigla informacija da bi oba McLarena mogla pokušati završiti utrku na trenutnim gumama, no odluka je bila na vozačima.

No, ponestalo je krugova, tako da se poredak više nije mijenjao. Piastri je upisao pobjedu na utrci za Veliku nagradu Belgije ispred Norrisa i Leclerca, Verstappenu je pripalo četvrto mjesto, dok su u top 10 cilj prešli još Russell, Albon, Hamilton, Lawson, Bortoleto i Gasly. Tsunoda je na kraju završio na 13. mjestu, jer je zbog potrošenih guma izgubio dvije pozicije u samom finišu utrke od Bearmana i Hulkenberga.

"Nismo imali sreće, napravili smo postavke bolida za kišu, ali nismo vozili mnogo krugova po mokroj stazi. Stoga postavke za ostatak utrke nisu bile idealne, pokušao sam učiniti sve što je bilo moguće. Još uvijek imamo problema s upravljanjem gumama i općim ponašanjem guma, a na nekim mjestima je bilo podupravljanja. To je nešto na čemu još moramo raditi. Trebamo nastaviti pritiskati i pokušati napraviti poboljšanja", izjavio je Verstappen nakon utrke.

