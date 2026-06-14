Verstappen četvrti, Hadjar šesti na stazi Barcelona-Catalunya

Sažetak 1 Poredak vozača i konstruktora

Veoma uzbudljive subotnje kvalifikacije pripale su Georgeu Russellu, koji je u svom Mercedesu odvezao najbrži krug s vremenom 1:14,679 i tako osigurao pole position za nedjeljnu utrku, dok mu se u prvom startnom redu pridružio Lewis Hamilton (Ferrari). Drugi startni red pripao je Kimiju Antonelliju (Mercedes) i Landu Norrisu (McLaren), dok su se za treći izborili vozači Oracle Red Bull Racinga Max Verstappen i Isack Hadjar. Sedmu i osmu poziciju zauzeli su Oscar Piastri (McLaren) i Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), a top 10 u kvalifikacijama "zaokružili" su Nico Hulkenberg (Audi) i Charles Leclerc (Ferrari), koji je u trećem dijelu kvalifikacija izletio sa staze, udario u barijeru i oštetio bolid. Ostale pozicije popunili su Arvid Lindblad (Visa Cash Apps Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) i Fernando Alonso (Aston Martin), koji je ipak startao iz pit lanea zbog promjene elemenata pogonske jedinice.

Arvid Lindblad u bolidu ekipe VCARB © Alastair Staley/LAT Images Liam Lawson u bolidu ekipe VCARB © Steven Tee/LAT Images Max Verstappen na stazi Barcelona-Catalunya © Alastair Staley/LAT Images Max Verstappen © Mark Thompson/Getty Images Isack Hadjar u boksu na stazi Barcelona-Catalunya © Andy Hone/LAT Images Isack Hadjar juri stazom Barcelona-Catalunya © Rudy Carezzevoli/Getty Images) Max Verstappen u pit laneu na stazi Barcelona-Catalunya © Rudy Carezzevoli/Getty Images Max Verstappen ispred Oscara Piastrija na stazi Barcelona-Catalunya © Mark Thompson/Getty Images Isack Hadjar ispred Carlosa Sainza na stazi Barcelona-Catalunya © Mark Thompson/Getty Images

Kada je utrka počela, Russell je imao dobar start i uspio se odbraniti od Hamiltona koji mu je opasno prijetio, dok su Antonelli i Norris zadržali pozicije s kojih su startali. Verstappen je na nakratko izgubio dva mjesta, ali se ubrzo vratio na petu poziciju. Leclerc je također odlično startao s 10. mjesta te je u prvom krugu napredovao za tri pozicije, dok je Hadjar imao loš start zbog čega je sa šestog pao na 14. mjesto. Ipak, Francuz nije odustajao te posvetio žestokoj jurnjavi kako bi nadoknadio ono što je izgubio. Pretekao je Sainza, no preostalo mu je još mnogo posla kako bi došao do bodova. Loše je startao i Bortoleto, koji je "propao" s 12. na 17. poziciju.

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Vozio se šesti krug kada je Stroll zbog problema s mjenjačem ušao u boks u tu završio svoj nastup.

Hadjar je nastavio sa sjajnom vožnjom te je u međuvremenu pretekao Gaslyja u Colapinta, a naprijed se probijao i Leclerc, koji je u trećem zavoju vanjskom stranom prošao pored Piastrija i zauzeo šesto mjesto. Ispred njega se nalazio Verstappen, koji nije uspijevao sustići vozače ispred sebe.

Russell je u međuvremenu napravio tri sekunde prednosti nad Hamiltonom i upisao je najbrži krug utrke, no gume su popustile nakon deset krugova, zbog čega su padale njegove performanse. Problema s gumama je imao i četvrtoplasirani Norris, a ništa puno bolje se nije "provodio" ni Verstappen.

Vodeći vozači su počeli odlaziti u boks na promjenu guma u 12. krugu utrke, Hamilton je to učinio prvi i prešao na hard komponentu, a potom je stigao i Russell. Mercedesovi mehaničari su obavili posao bez greške, tako da se vratio na stazu na peto mjesto ispred Ferrarijevog vozača. Nakon njih su i ostali vozači krenuli na prve promjene guma, uključujući Vverstappena, Norrisa i Lawsona, koji je imao problema pri zamjeni guma (6,3 sekunde) te je ispao iz top 10.

Ekipa Alpinea je odlučila da Colapinto propusti timskog kolegu Gaslyja kako bi pokušao napraviti nešto više. Za to vrijeme je trećeplasirani Antonelli "letio" stazom i sustizao Russella i Hamiltona, dok su se niže u poretku Lawson, Hulkenberg i Gasly borili za deveto mjesto.

Lindblad je u 23. krugu bio posljednji vozač koji je zamijenio gume prvi put, a nedugo zatim je Hamilton drugi put poznvan u boks nagovještavajući strategiju od tri ulaska u boks. Kada se vratio na stazu, Britanac je na novim medium gumama vozio 2,5 sekundi brže od Russella te je upisao najbrži krug.

Mladi Antonelli je bio veoma agresivan u vožnji te je dobio upozorenja zbog napuštanja granica staze, ali vozač Mercedesa ipak nije "prešao granicu". Ubrzo je sustigao timskog kolegu Russella i počeo vršiti pritisak na njega. Leclerc je u međuvremenu propustio Hamiltona na četvrto mjesto, jer je u tom trenutku bilo jasno da Lewis ima šansu za pobjedu.

Norris je također smanjivao zaostatak za vozačima Mercedesa, ali je otišao po nove gume. Na taj potez je reagovala ekipa Mercedesa, koja je u boks pozvala Russella, a onda i Antonellija.

To je omogućilo Hamiltonu da preuzme vodstvo s više od 16 sekundi prednosti nad bivšim timskim kolegom. Russell je u nastavku uspio proći pored Leclerca, a potom je Alonso parkirao svoj bolid pored staze i zbog kvara odustao od utrke na domaćem tlu.

Aktiviran je virtuelni safety car, što je Ferrari iskoristio da pozove Hamiltona u boks na treću promjenu guma, a to mu je dalo još bolje šanse da zadrži vodstvo u preostala 24 kruga. Kada se vratio na stazu, iskusni Britanac je imao prednost nešto manju od tri sekunde u odnosu na Russella, ali i nove gume. U nastavku je povećavao svoje vodstvo, dok su Antonelli i Norris pratili Russella. Antonelliju je prijetila kazna zbog napušanja granica staze, što je McLaren i prijavio nadajući se da će Norris profitirati, no kazne nije bilo. U 61. krugu je Antonelli pretekao Russella i zauzeo drugu poziciju, ali je nije zadržao do kraja, jer je zbog kvara odustao od utrke. Gotovo u istom trenutku je Ferrarijev bolid parkirao Leclerc i također odustao. Zbog toga je aktiviran drugi virtuelni safety car na ovoj utrci. Antonelli i Leclerc su se tako pridružili vozačima koji nisu završili utrku, a to su Bearman, Alonso, Hulkenberg, Bottas i Stroll.

Na kraju je Hamilton prvi prošao ciljem s 19,5 sekundi prednosti u odnosu na Russella, a na podijumu im se pridružio Norris. Verstappen je stigao četvrti, Piastri peti, a Hadjar šesti. U top 10 osvajača bodova našli su se još Gasly, Lawson, Lindblad i Colapinto. Treba reći da je Colapinto završio utrku na osmom mjestu, ali je nakon utrke kažnjen s 10 sekundi zbog nepoštivanja žute zastave, tako da je pao na 10. mjesto i osvojio jedan bod.

"Bio sam prilično usamljen na ovoj utrci, to je ponekad slučaj. Tokom cijelog vikenda sam imao mali zaostatak za vozačima koji su završili ispred mene. Međutim, kao tim smo odabrali ispravnu strategiju i gume. Ne možemo se žaliti na mnogo toga, jednostavno nismo bili dovoljno brzi", izjavio je Verstappen nakon utrke.

"Moramo analizirati sve što se događalo, mislim da sam se vjerovatno mogao boriti s Oscarom, to bi bila dobra borba s obzirom na tempo koji sam imao. Šteta. Ipak, smatram da sam ostvario bolji rezultat od očekivanog s obzirom na uvjete. Iskreno, ovo je bilo ograničavanje štete, na Red Bull Ringu bismo trebali imati bolji bolid. Mogli bismo do podijuma", rekao je Hadjar.

01 Poredak vozača i konstruktora

Nakon utrke u Barceloni koju nije završio, Antonelli je ostao na 156 osvojenih bodova i drži prvo mjesto u poretku vozača. Slijedi ga drugoplasirani Hamilton, koji je nakon prve pobjede u bolidu Ferrarija sada na 115 bodova, a treće mjesto pripada Russellu, koji ima 106 bodova. Četvrti je Leclerc sa 75, peti Norris sa 73, a šesti Piastri sa 68 bodova. Verstappen zauzima sedmo mjesto s 55 osvojenih bodova, Gasly osmo sa 41, dok devetoplasirani Hadjar ima 34 boda. U top 10 je i Lawson, koji je u ovoj sezoni skupio 28 bodova.

U poretku konstruktora uvjerljivu prednost ima lider Mercedes s 262 boda, drugi je Ferrari sa 190, a McLaren treći sa 141 bodom. Oracle Red Bull Racing je na četvrtom mjestu s osvojenih 89 bodova, u top 5 je i Alpine koji ima 57 bodova, a Visa Cash Racing Bulls zauzima šesto mjesto s 41 bodom na kontu.

Slijedi akcija na Red Bull Ringu

Naredni trkački vikend u aktuelnoj sezoni Formule 1 vozit će se na stazi Red Bull Ring u Austriji od 26. do 28. juna, što je domaći teren za Oracle Red Bull Racing. Raspored će i ovog puta biti uobičajeni, u petak 26. juna su na rasporedu dva slobodna treninga u terminima od 13:30 i 17:00 sati, potom će se u subotu 27. juna voziti treći slobodni trening i kvalifikacije, dok u nedjelju 28. juna slijedi spektakl, utrka za Veliku nagradu Austrije, koja počinje u 15:00 sati.