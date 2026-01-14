Verstappen i Lindblad odmjerili snage u izazovima vozeći Fordove automobile

U proslavi automobilske evolucije i nefiltrirane konkurencije, četverostruki prvak Formule 1 i član Red Bull Racinga Max Verstappen suočio se s fenomenom Visa Cash App Racing Bullsa Arvidom Lindbladom u nizu dvoboja u ubrzanju i upravljanju, koji su doveli originalne antikvitete, klasične V8 motore, reli ikone, historijske "muscle" automobile i najsavremenije mašine do njihovih granica. U ovom Red Bull izazovu, Max i Arvid su imali priliku voziti Fordove modele iz perioda od 100 godina. Svi automobili su bili različiti, a svaki izbor je bio važan u međusobnim duelima. Specijalni gost je bio bivši F1 vozač Red Bulla, simpatični Australac Daniel Ricciardo.

Ova "utrka kroz vrijeme" suprotstavila je automobile iz različitih decenija kako bi se vidjelo koji se vozač može istaknuti u ključnom trenutku i ukrotiti ove mašine. Svaki od ovih automobila potiče iz različite decenije, obuhvaćen je period duži od 100 godina, a to je postavilo temelje za niz izazova koji su postajali sve intenzivniji.

Arvid Lindblad pozira za fotografiju © Garth Milan / Red Bull Content Pool Max Verstappen, Jeremiah Burton, Arvid Lindblad i Daniel Ricciardo © Garth Milan / Red Bull Content Pool Max Verstappen se dobro zabavio u Red Bullovom izazovu © Garth Milan / Red Bull Content Pool Max Verstappen ne odbija vožnju i utrke © Garth Milan / Red Bull Content Pool Ford Racing u Las Vegasu © Garth Milan / Red Bull Content Pool Četverostruki prvak Formule 1 Max Verstappen © Garth Milan / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad vozi Ford Model T © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Ford SuperTruck u Las Vegasu © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad i Max Verstappen u Las Vegasu © Garth Milan / Red Bull Content Pool Ford SuperTruck je istinska zvijer © Garth Milan / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad i Max Verstappen su se dobro zabavili u Vegasu © Garth Milan / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad vozi Mustang Boss 302 iz 1970. godine © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Izazov F1 Drivers Race 100 Years of Cars u režiji Red Bulla © Garth Milan / Red Bull Content Pool Mustang Boss 302 © Garth Milan / Red Bull Content Pool Sjajna postava Fordovih automobila © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Max Verstappen je uvijek u modu za nadmetanje © Garth Milan / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad je bio odlično raspoložen za utrkivanje © Garth Milan / Red Bull Content Pool Max Verstappen pozira za fotografiju pored Fordovih automobila © Garth Milan / Red Bull Content Pool 1966 GT40 – pobjednički automobil s Le Mansa © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Jeremiah Burton i Max Verstappen u Las Vegasu u Nevadi © Garth Milan / Red Bull Content Pool Postava Fordovih automobila © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad se priprema za vožnju © Garth Milan / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Arvid Lindblad u Ford Sweepstakesu © Garth Milan / Red Bull Content Pool Jeremiah Burton i Max Verstappen u Vegasu © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Prvi izazov: Ubrzanje

Pravac. Pun gas. Najbrže vrijeme pobjeđuje.

Verstappen je snažno počeo koristeći moderne performanse Ford Fieste WRC, a kasnije i potpuno električnog F-150 Lightning SuperTruckua.

"Nevjerovatno je brz. Ovo je pravo ubrzanje", rekao je Verstappen.

Lindblad je odabrao drugačiji pristup, odlučio se za karakter umjesto praktičnosti. "Borio" se s klasičnim "muscle" automobilom Boss 302 iz 1970. godine te je brzo naučio da konjske snage ne opraštaju baš uvijek. Max je nakon ovog izazova imao dva boda, dok je njegov mlađi kolega ostao na nuli.

Wildcard za Lindblada: Vožnja Modela T

Nakon što je izgubio u utrkama ubrzanja, Lindblad je dobio wildcard, koji je podrazumijevao vožnju Ford Modela T iz 1924. godine. Drveni točkovi, tri papučice i bez prostora za grešku. Njegov zadatak je bio da završi test upravljanja i pređe stazu za manje od tri minute, kako bi dobio dva boda i izjednačio se s Maxom. Mladi F1 vozač je uspio u tome.

Drugi izazov: Upravljanje

Zavoji su u ovom izazovu bili odlučujući, a pobjedniku je pripadalo pravo da prvi bira automobil za posljednji okršaj "jedan na jedan".

Verstappen je za drugi izazov odabrao najnoviju tehnologiju te je s hirurškom preciznošću vozio Mustang Dark Horse SC iz 2026. godine stazom dizajniranom za testiranje upravljanja. Lindblad je odgovorio s jednim od najlegendarnijih trkaćih automobila u historiji, a to je Ford GT40 iz 1966. godine, mašina koja je pobijedila na Le Mansu. I u ovom izazovu brži je bio četverostruki šampion Formule 1.

Završni obračun: Jedan na jedan

Oba vozača su izašla na stazu istovremeno, a najbrži krug je donosio konačnu pobjedu.

Verstappen je odabrao Australian Supercar sa snažnim V8 motorom, dok se Lindblad našao u Mustangu GT3 iz 2025. godine. Uslijedila su dva brza kruga, bez dodjele bodova i bez strategije, važna je bila samo brzina. Na kraju je Lindblad imao bolje vrijeme te mu je pripao pobjednički pehar.

Ovo nije bila samo utrka. Bila je to proslava Fordovih performansi kroz generacije, surove konkurencije i neumoljivog uvjerenja Red Bulla da utrke trebaju biti zabavne, neustrašive i dovedene do krajnjih granica.

Jedan prvak, jedan rookie i stotinu godina Fordovih performansi - vožnja do krajnjih granica.

Pogledajte izazov "F1 Drivers Race 100 Years of Cars" na YouTube kanalu Red Bulla i saznajte šta se dogodi kada se historija postroji na startnoj liniji.