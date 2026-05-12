Verstappen je spreman za 24 sata Nürburgringa, pratite utrku uživo

Max Verstappen će se ove sedmice suočiti s jednim od najzahtjevnijih izazova u utrkama izdržljivosti, jer će debitovati u utrci 24 sata Nürburgringa. Četverodnevni događaj počinje kvalifikacijama 14. i 15. maja, a 24-satna utrka se vozi 16. i 17. maja.

Max Verstappen će se ove sedmice suočiti s jednim od najzahtjevnijih izazova u utrkama izdržljivosti, jer će debitovati u utrci 24 sata Nürburgringa. Četverodnevni događaj počinje kvalifikacijama 14. i 15. maja, a 24-satna utrka se vozi 16. i 17. maja.

Max Verstappen će se ove sedmice suočiti s jednim od najzahtjevnijih izazova u utrkama izdržljivosti, jer će debitovati u utrci 24 sata Nürburgringa. Četverodnevni događaj počinje kvalifikacijama 14. i 15. maja, a 24-satna utrka se vozi 16. i 17. maja.

Kao prva 24-satna utrka u njegovoj karijeri, legendarna utrka 24 sata Nürburgringa predstavlja potpuno novi izazov za Verstappena. Tim četverostrukog svjetskog prvaka F1 pod nazivom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, vozi Mercedes-AMG GT3 u saradnji s Winward Racingom, a uz četverostrukog F1 šampiona su još Mercedes-AMG Performance vozači Lucas Auer, Jules Gounon i Dani Juncadella.

Kao prva 24-satna utrka u njegovoj karijeri, legendarna utrka 24 sata Nürburgringa predstavlja potpuno novi izazov za Verstappena. Tim četverostrukog svjetskog prvaka F1 pod nazivom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, vozi Mercedes-AMG GT3 u saradnji s Winward Racingom, a uz četverostrukog F1 šampiona su još Mercedes-AMG Performance vozači Lucas Auer, Jules Gounon i Dani Juncadella.

Kao prva 24-satna utrka u njegovoj karijeri, legendarna utrka 24 sata Nürburgringa predstavlja potpuno novi izazov za Verstappena. Tim četverostrukog svjetskog prvaka F1 pod nazivom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, vozi Mercedes-AMG GT3 u saradnji s Winward Racingom, a uz četverostrukog F1 šampiona su još Mercedes-AMG Performance vozači Lucas Auer, Jules Gounon i Dani Juncadella.

U pripremi za utrku, Verstappen je proveo sesiju na stazi Nürburgring Nordschleife, dok je prošlog mjeseca prije utrke Formule 1 za Veliku nagradu Japana posjetio stazu Fuji Speedway, gdje je prvi put po jakoj kiši ušao u GT500 automobil i već u svom drugom krugu nadmašio vrijeme iskusnog vozača Super GT šampionata Atsushija Miyakea (1:42.290 naspram 1:44.075).

U pripremi za utrku, Verstappen je proveo sesiju na stazi Nürburgring Nordschleife, dok je prošlog mjeseca prije utrke Formule 1 za Veliku nagradu Japana posjetio stazu Fuji Speedway, gdje je prvi put po jakoj kiši ušao u GT500 automobil i već u svom drugom krugu nadmašio vrijeme iskusnog vozača Super GT šampionata Atsushija Miyakea (1:42.290 naspram 1:44.075).

U pripremi za utrku, Verstappen je proveo sesiju na stazi Nürburgring Nordschleife, dok je prošlog mjeseca prije utrke Formule 1 za Veliku nagradu Japana posjetio stazu Fuji Speedway, gdje je prvi put po jakoj kiši ušao u GT500 automobil i već u svom drugom krugu nadmašio vrijeme iskusnog vozača Super GT šampionata Atsushija Miyakea (1:42.290 naspram 1:44.075).