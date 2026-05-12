Verstappen je spreman za 24 sata Nürburgringa, pratite utrku uživo

Max Verstappen će se ove sedmice suočiti s jednim od najzahtjevnijih izazova u utrkama izdržljivosti, jer će debitovati u utrci 24 sata Nürburgringa. Četverodnevni događaj počinje kvalifikacijama 14. i 15. maja, a 24-satna utrka se vozi 16. i 17. maja.
Verstappen je poznat po svojoj svestranosti i vožnji različitih trkaćih vozila te nastavlja pokazivati svoju sposobnost prilagođavanja nevjerovatnom brzinom u različitim disciplinama.
Kao prva 24-satna utrka u njegovoj karijeri, legendarna utrka 24 sata Nürburgringa predstavlja potpuno novi izazov za Verstappena. Tim četverostrukog svjetskog prvaka F1 pod nazivom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, vozi Mercedes-AMG GT3 u saradnji s Winward Racingom, a uz četverostrukog F1 šampiona su još Mercedes-AMG Performance vozači Lucas Auer, Jules Gounon i Dani Juncadella.
Nizozemac je 2025. godine dobio DMSB dozvolu za Nordschleife i iste godine je pobijedio u devetoj rundi NLS-a vozeći Ferrari 296 GT3.
U pripremi za utrku, Verstappen je proveo sesiju na stazi Nürburgring Nordschleife, dok je prošlog mjeseca prije utrke Formule 1 za Veliku nagradu Japana posjetio stazu Fuji Speedway, gdje je prvi put po jakoj kiši ušao u GT500 automobil i već u svom drugom krugu nadmašio vrijeme iskusnog vozača Super GT šampionata Atsushija Miyakea (1:42.290 naspram 1:44.075).
Atmosfera pred Verstappenov debi u utrci 24 sata Nürburgringa se podiže, a kvalifikacijski vikend u aprilu ponudio je rani uvid u tempo Verstappen Racinga. Njihov Mercedes-AMG GT3 bio je prvi automobil koji je probio granicu od devet minuta u kvalifikacijama. Lucas Auer ga je dovezao do petog mjesta u sesiji s mjerenim vremenom, a u četverosatnoj utrci koja je uslijedila, Verstappen je vodio prvih 90 minuta prije nego što je problem sa spliterom uzrokovao pad tima u poretku.
Dok prvi put ulazi u jedan od najtežih testova u autosportu, Verstappen je bio jasan u pogledu ambicija tima.
"Uspjeh je pobjeda. Zato smo ovdje. Znam da neće biti lako, ali to je cilj svih nas", izjavio je on.
Potom se osvrnuo na noćnu vožnju.
"Vjerovatno će to biti najbolji osjećaj. Sam si i voziš noću. Automobil je obično najbrži noću, tako da se radujem tome".
Za vozača tima Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Danija Juncadellu, koji je dva puta stigao do podijuma na utrci 24 sata Nürburgringa, Nordschleife nikada ne gubi svoju oštrinu.
"Nikada to neće biti obična staza. Nekako je ova staza uvijek zastrašujuća, bez obzira na sve, posebno kada se uslovi toliko promijene. Čak i po sunčanom, suhom vremenu, ova staza je malo drugačija, pogotovo kada vozite do krajnjih granica", istakao je Juncadella.
Podsjetimo, 54. izdanje utrke ADAC RAVENOL 24 sata Nürburgringa počinje u 15:00 sati u subotu 16. maja, a završava se 24 sata kasnije, odnosno u nedjelju, 17. maja.
Verstappenovu vožnju možete uživo putem YouTube kanala Red Bull Motorsports ili Red Bull TV-a.