Verstappen na podijumu u Austinu, borbeni Hadjar šesti

Najbrži u subotnjim kvalifikacijama bio je vozač Mercedesa Kimi Antonelli s vremenom 1:34,035, tako da mu je pripala prva startna pozicija za nedjeljnu utrku. U prvom startnom redu mu se pridružio Verstappen, koji je u odličnoj formi nakon pobjeda u Maleziji i Singapuru. Odličan u kvalifikacijama je bio i Hadjar osvajanjem trećeg mjesta, a uz njega se za drugi startni red izborio i Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari) i George Russell (Mercedes) nisu mogli bolje od trećeg startnog reda, a četvrti je pripao vozačima McLarena Oscaru Piastriju i Landu Norrisu. Sjajnim nastupom u kvalifikacijama top 10 su "zaokružili" vozači Visa Cash App Racing Bullsa Arvid Lindblad i Liam Lawson, dok su se "ispod crte" plasirali Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sergio Perez (Cadillac) i Valtteri Bottas (Cadillac).

Max Verstappen na stazi COTA u Austinu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen na zamjeni guma u boksu tokom utrke za Veliku nagradu SAD-a © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen na utrci za Veliku nagradu SAD-a © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen juri stazom COTA © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar ispred Oscara Piastrija i Landa Norrisa na stazi COTA © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar vozi bolid RB22 u Austinu © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar na Velikoj nagradi SAD-a © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar se žestoko borio na stazi COTA u Austinu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen ispred Charlesa Leclerca na Velikoj nagradi SAD-a © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen je izveo nekoliko sjajnih preticanja tokom utrke u Austinu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen na podijumu u Austinu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Međutim, ovo nije bio konačan startni poredak, jer su kazne zbog korištenja dodatnih elemenata pogonske jedinice dobili Lindblad, Colapinto i Bortoleto, Stoga je Lindblad umjesto s devetog startao s 14. mjesta, a Colapinto i Bortoleto su zauzeli posljednji startni red. Stroll je zbog promjena pogonske jedinice i podešavanja bolida utrku startao iz boksa.

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Što se tiče odabira guma za početak utrke, Antonelli je odabrao medium komponentu, a naredna četiri vozača, uključujući Maxa, Isacka i Leclerca, bila su na softu. Na Hamiltonov bolid su montirane korištene soft gume. Russell, Piastri i Norris su također odabrali medium pneumatike, a vozači ispod njih su se odlučili za soft varijantu. Na začelju, Bottas i Colapinto su utrku počeli na hard gumama.

Gašenjem svjetala na semaforu za početak utrke , Antonelli se "katapultirao" na startu i zadržao poziciju ispred Maxa, koji se morao braniti od Leclerca. Ipak, Monegažanin je bio agresivan i uspio je proći na drugu poziciju. Dobar start je pokušao iskoristiti i Hamilton, ali je Verstappen odbio njegov napad. Nakon toga je Nizozemac uhvatio tempo i revanširao se Leclercu u 15. zavoju za povratak na drugu poziciju s koje je startao.

Hadjar je na startu izgubio dvije pozicije upravo od vozača Ferrarija, tako da je pao na peto mjesto.

Zbog kontakta Albona i Alonsa, odnosno dijelova koji su otpali s bolida, aktiviran je virtuelni safety car, ali je ubrzo utrka nastavljena punim tempom.

U drugom krugu je Bearman pretekao Gaslyja i ušao u top 10, a suci su pokrenuli istragu protiv Russella zbog napuštanja granica staze i sticanja prednosti u odnosu na Piastrija tokom prvog kruga.

Poredak u petom krugu: Antonelli, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Russell, Piastri, Norris, Lawson, Bearman, Gasly, Ocon, Lindblad, Albon, Hulkenberg, Alonso, Sainz, Bortoleto, Perez, Stroll i Bottas.

Antonelll je u prvim krugovima izgradio prednost nešto veću od dvije sekunde u odnosu na Verstappena. Vozio se osmi krug kada je Piastri propustio Norrisa kako bi Britanac pokušao ugroziti šestoplasiranog Russella. Međutim, upravo je Russell dobio kaznu od pet sekundi zbog pomenutog prekršaja u duelu s Piastrijem.

U međuvremenu je Hulkenberg pretekao Albona za 14. mjesto, a potom su sjajnu borbu su u devetom krugu vodili vozač Williamsa i Alonso. Španac je obavio preticanje, ali mu je Albon uzvratio.

U 11. krugu utrke Bearman je propustio timskog kolegu Ocona na 11. mjesto.

Antonellijeva prednost u odnosu na Verstappena u 12. krugu je iznosila 2,5 sekundi, dok je u narednom Hulkenberg iza sebe ostavio Bearmana za napredak na 13. poziciju.

Verstappen je u boks na zamjenu guma ušao krajem 13. kruga gdje je dobio nove soft gume, a tada je bilo jasno da je na strategiji dva zaustavljanja. Na stazu se vratio na osmo mjesto iza Piastrija.

Maxov potez je ispratio Hamilton te je i on ušao u boks krajem narednog kruga, gdje je dobio medium gume. Time je pao na deveto mjesto iza Lawsona. Krug nakon Hamiltona, gume su mijenjali Leclerc i Piastri, a onda je u pit lane ušao i Norris, koji je pao na deveto mjesto iza Gaslyja.

Vozio se 18. krug kada je Verstappen sustigao Russella i oduzeo mu treću poziciju. Tada su ispred njega bili samo Hadjar i Antonelli, koji do tog trenutka nisu bili u boksu. Potom je Norris "preskočio" Gaslyja za napredak osmo mjesto.

Bearman je dobio kaznu od 10 sekundi zbog uzrokovanja sudara s Gaslyjem na početku utrke.

Poredak u 20. krugu: Antonelli, Hadjar, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Norris, Gasly, Piastri, Ocon, Hulkenberg, Alonso, Bortoleto, Colapinto, Lindblad, Perez, Bearman, Bottas, Albon, Stroll i Sainz.

U 21. krugu je Leclerc bez problema pretekao Russella za četvrto mjesto, baš kao i Piastri Gaslyja za deveto. Krajem 22. kruga, u boks je otišao i Russell, gdje je odradio kaznu i potom dobio hard hume. Na stazu se vratio iza Gaslyja na deseto mjesto.

Verstappen je sustigao Hadjara u 23. krugu, prošao je na drugu poziciju i potom pojurio za Antonellijem, koji je tada imao prednost od gotovo 13 sekundi. Mladi Italijan je potom ušao u boks po hard gume krajem narednog kruga te je po povratku na stazu zauzeo četvrtu poziciju između Leclerca i Hamiltona. Gume je potom mijenjao i Gasly.

U 25. krugu je Leclerc napao Hadjara, a Francuz se žestoko branio, zadržao vozača Ferrarija i potom ušao u boks po hard gume. On se na stazu vratio na šesto mjesto ispred Piastrija, a iza Norrisa. Za to vrijeme je Verstappen vodio ispred Leclerca i Antonellija.

Bearman je u međuvremenu otišao u boks i tu završio utrku zbog problema s bolidom.

Poredak u 30. krugu: Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Norris, Hadjar, Piastri, Russell, Lawson, Gasly, Lindblad, Ocon, Hulkenberg, Alonso, Bortoleto, Colapinto, Albon, Stroll, Sainz, Perez i Bottas.

Verstappen je drugi put u boks ušao krajem 32. kruga, bilo je problema sa zamjenom prednjeg desnog točka, a onda se na stazu vratio kao petoplasirani ispred Hadjara. Tada ga je čekala jurnjava u borbi za podijum.

U 32. krugu je Antonelli napao Leclerca i bez problema se vratio na lidersku poziciju.

Na novim gumama, Max je postavio najbrže vrijeme kruga, a u 34. krugu je njegov zaostatak za Norrisom iznosio je pet sekundi i polako se "topio".

Drugi vozač koji je odustao od utrke bio je Colapinto.

U 37. krugu Russell je napao Piastrija, ali mu je Australac "zalupio vrata" i odbranio poziciju.

Krajem 38. kruga, Hamilton je drugi put ušao u boks, ovog puta po hard gume. Kada je izlazio, Hadjar je prošao ispred njega na petu poziciju, dok je Max bio na trećem mjestu s 2,3 sekunde iza Norrisa. Krug kasnije je zamjenu guma obavio i Leclerc, koji se na hard pneumaticima vratio na stazu i zauzeo četvrto mjesto iza Verstappena, a ispred Hadjara.

U nastavku, Hadjar se dobro branio od Hamiltona, ali je na starijim gumama u 42. krugu ipak izgubio bitku za peto mjesto.

Verstappen je nastavio smanjivati zaostatak za Norrisom, dok ih je blisko pratio Leclerc. U 46. krugu je Max bio na oko pola sekunde iza Landa, dok se Charles još više približio Nizozemcu. Uslijedio je sjajan troboj, Verstappen je u prvom zavoju napao i prošao pored Norrisa na drugo mjesto, a onda je nekoliko zavoja kasnije Britanca pretekao i Monegažanin te ga potisnuo na četvrtu poziciju. Za to vrijeme je Antonelli bio "komotan" na prvom mjestu sa 16 sekundi prednosti.

Leclerc je koristio svježije gume te je napao Verstappena u 49. krugu i potisnuo ga na treće mjesto, dok je Hamilton brzo sustizao četvrtoplasiranog Norrisa. Hajdar je za to vrijeme držao šesto mjesto.

Vozio se 51. krug kada je Hamilton bez problema "preskočio" Norrisa i našao se na četvrtom mjestu. Bottas je u tim trenucima postao treći vozač koji je odustao od utrke zbog kvara na bolidu, a onda je aktiviran virtuelni safety car kako bi se Cadillac uklonio van staze.

Utrka je nastavljena u 53. krugu, međutim, promjena više nije bilo. Antonelli je prvi prošao ciljem za svoju devetu ovosezonsku pobjedu, a na podijumu su mu se pridružili Leclerc i Verstappen. Bodove su još osvojili Hamilton, Norris, Hadjar, Piastri, Russell, Lawson i Gasly u top 10.

"Ukupni tempo nije bio dovoljno dobar, a gume koje smo imali na raspolaganju nisu bile najbolji izbor. Ipak, uspio sam stići do podijuma, a imao sam i malo sreće s virtuelnim safety carom na kraju", izjavio je Verstappen nakon utrke.

Poredak vozača i konstruktora

Iako nije osigurao titulu u Austinu, Antonelli kao lider poretka vozača nakon devete pobjede ima 365 bodova i može postati prvak u Meksiku, ako mu se rezultati poklope. Drugoplasirani Russell ima 242, a trećeplasirani Hamilton samo bod manje. Verstappen se nalazi na četvrtom mjestu s 236 bodova, a u top 5 je i Leclerc s 233 boda. Hadjar drži osmo mjesto sa 105 osvojenih bodova. Što se tiče vozača VCARB-a, Lawson se nalazi na devetom mjesto sa 77 bodova, dok je Lindblad na 11. poziciji s 38 osvojenih bodova u ovoj sezoni.

Poretkom konstruktora dominira Mercedes, koji ima 607 bodova, drugi je Ferrari s 474, a treći Oracle Red Bull Racing s 355 bodova, koliko ima i četvrtoplasirani McLaren. Ekipa VCARB-a se nalazi na petom mjestu sa 102 osvojena boda.

Slijedi utrka u Meksiku

Naredna utrka Formule 1 vozi se već narednog vikenda u Meksiku na stazi Autódromo Hermanos Rodríguez. Trkački vikend ima uobičajeni raspored s dva slobodna treninga u petak 30. oktobra u terminima 19:30 i 23:00 sati, potom u subotu 31. oktobra slijede treći slobodni trening i kvalifikacije od 18:30, odnosno 22:00 sati, dok se u nedjelju 1. novembra vozi utrka za Veliku nagradu Meksika s početkom u 21:00 sati.