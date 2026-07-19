Prije kvalifikacija se znalo da će Hadjar biti kažnjen pomjeranjem za 20 mjesta zbog promjena elemenata pogonske jedinice, tako da je svoj nastup u subotu podredio tome da uđe u top 10 i pomogne Verstappenu pružajući mu zavjetrinu u Q3 dijelu kvalifikacija, čime je omogućio Nizozemcu ostvari drugo mjesto i pridruži se u prvom startnom redu osvajaču pole positiona Kimiju Antonelliju, koji je krug kompletirao s vremenom 1:44,361. Stoga je Francuz s 10. startnog mjesta pomjeren u posljednji startni red ispred Fernanda Alonsa (Aston Martin), na čijem su bolidu također mijenjani elementi pogonske jedinice pa je s pretposljednje startne pozicije pomjeren na posljednju.

Također, kaznu pomjeranja od 10 mjesta dobili su Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) i Carlos Sainz (Williams), a kada se sve preračunalo, Britanac je umjesto treće pozicije ostvarene u kvalifikacijama pomjeren na 13., Španac s 15. na 19., dok je Kanađanin zapravo "profitirao" te umjesto posljednjeg 22. zauzeo 20. startno mjesto.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Stoga je startni poredak za utrku izgledao ovako: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi), Lando Norris (McLaren), Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac), Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), Fernando Alonso (Aston Martin).

Što se tiče izbora guma , većina vozača je odabrala medium C3 gume, Norris, Perez, Hadjar, Stroll i Alonso su se odlučili za hard komponentu, dok su se Sainz i Bottas "kockali" na soft gumama nadajući se safety caru u ranoj fazi utrke.

Max Verstappen ispred Kimija Antonellija na stazi Spa © Alex Bierens de Haan/LAT Images) Isack Hadjar na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji © Alastair Staley/LAT Images Max Verstappen u boksu u Belgiji © Steven Tee/LAT Images Max Verstappen na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen u borbi s Lewisom Hamiltonom na stazi Spa © Alastair Staley/LAT Images Isack Hadjar je bio fenomenalan na utrci za Veliku nagradu Belgije © Mark Thompson/Getty Images) Arvid Lindblad na Velikoj nagradi Belgije © Clive Mason/Getty Images Arvid Lindblad na stazi Spa © Rudy Carezzevoli/Getty Images Liam Lawson na utrci za Veliku nagradu Belgije © Mark Thompson/Getty Images) Arvid Lindblad na stazi Spa-Francorchamps © Clive Mason/Getty Images Max Verstappen na podijjumu uz Kimija Antonellija i Charlesa Leclerca © Clive Rose/Getty Images

Kada su se svjetla na samaforu ugasila, Antonelli je dobro startao i odbranio se od Verstappena, no Nizozemac ga je pretekao u zavoju Raidillon i postao lider utrke, ali samo nakratko jer mu se Italijan revanširao na pravcu Kemmel. Istovremeno je Leclerc prošao pored Russella, a onda je Britanac imao kontakt s Hamiltonom poslije kojeg je završio u šljunku i tako okončao utrku već u prvom krugu. Leclerc je potom pretekao Verstappena i našao se na drugom mjestu iza Antonellija.

Do kontakta je došlo i između dva vozača Haasa, u kojem je lošije prošao Francuz. Ipak, uspio se izvući iz pijeska, ali s puknutom gumom, tako da je morao u boks. Sainz je također oštetio prednje krilo, ali nije išao boks na zamjenu. Izlaskom safety cara na stazu, nekoliko vozača se također odlučilo zamijeniti gume uključujući Hadjara (dva puta), Bearmana, Pereza i Bottasa.

Poredak tokom perioda safety cara je izgledao ovako: Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto, Norris, Gasly, Albon, Hulkenberg, Sainz, Alonso, Stroll, Bearman, Perez, Bottas, Ocon i Hadjar.

Utrka je nastavljena u petom krugu, a Hamilton je ubrzo napao Hamiltona i prošao na četvrto mjesto, no Australac je već u narednim zavojima vratio izgubljenu poziciju.

Hadjar se u međuvremenu probijao naprijed te je ubrzo stigao s posljednje do 16. pozicije iza Bearmana, dok je Norris oduzeo Bortoletu deveto mjesto.

Max je vršio pritisak na Leclerca, kojeg je u šestom krugu potisnuo na treću poziciju tokom vožnje pravcem Kemmel. Tada je imao zaostatak od 1,2 sekunde za vodećim Antonellijem i upisao je najbrži krug.

Norris je u nastavku pretekao i Colapinta za osmo mjesto te se našao iza Lawsona.

Borbu su u osmom krugu vodili Norris i Leclerc te je došlo do ozbiljnog kontakta, ali su obojica nastavila vožnju uprkos tome što su po stazi "letjeli" dijelovi bolida. Vozio se deveti krug kada je Hamilton dobio bitku s Piastrijem za četvrto mjesto. U istom krugu je Norris stigao na sedmu poziciju prestigavši Lawsona.

Poredak u 10. krugu: Antonelli, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri, Lindblad, Norris, Lawson, Colapinto, Gasly, Bortoleto, Albon, Hulkenberg, Sainz, Hadjar, Bearman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso i Stroll.

Kontrola utrke je odlučila kazniti Hamiltona s pet sekundi zbog sudara s Russellom, koji je skupo koštao vozača Mercedesas.

Verstappen je nakon 10 krugova imao zaostatak od 1,8 sekundi za vodećim Antonellijem, ali je morao gledati u retrovizor i pratiti šta radi Leclerc.

Piastri je u međuvremenu prijavio oštećenje podnice dok mu je prijetio Lindblad, međutim, mladi vozač VCARB-a je potom izgubio šestu poziciju od Norrisa. U 12. krugu je Hamilton napao Leclerca, ali se Monegažanin dobro odbranio. U tim trenucima je Hadjar vozio na 13. poziciji iza Hulkenberga.

U 15. krugu je Gasly povukao potez i ušao u boks, gdje je dobio hard gume. Potom je stigao Sainz na zemjenu guma i prednjeg krila. U tim trenucima je Hadjar ušao u top 10 prestigavši Bortoleta. Krug kasnije je Lawson otišao na zamjenu guma, a potom i Colapinto, što je Hadjara promovisalo na osmo mjesto. On je tada bio u poziciji da vozi do kraja utrke bez zamjene guma, jer je već dva puta bio u boksu. Zamjenu guma je nakon njih obavio Lindblad, a onda i Ocon.

Krajem 17. kruga je Max otišao u boks po nove gume, a na stazu se vratio kao šesti iza Norrisa, odnosno ispred Hadjara. U narednom krugu je nakratko aktiviran virtuelni safety car, vjerovatno zbog uklanjanja dijelova bolida. Nakon toga je u gume mijenjao Antonelli, koji se na stazu vratio kao peti iza Norrisa, a ispred Verstappena.

Norris je u 19. krugu krenuo u napad na Piastrija i zauzeo treće mjesto, ali mu je timski kolega odmah uzvratio.

Novi virtuelni safety car je aktivran u 20. krugu, a Ferrari je to iskoristio da pozove Leclerca i Hamiltona u boks, odnosno da uradi double stack. Međutim, Hamilton je pri izlasku udario svog mehaničara, koji je prošao bez posljedica. Priliku za ulazak u boks su još iskoristili Bortoleto, Hulkenberg, Hadjar i Bearman.

U 22. krugu, odnosno na polovini utrke, poredak je izgledao ovako: Norris, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Piastri, Hamilton, hadjar, Bortoleto, Lindblad, Lawson, Hulkenberg, Gasly, Colapinto, Albon, Bearman, Ocon, Sainz, Bottas, Alonso i Stroll.

Međutim, već u 23. krugu je Leclerc pretekao Norrisa i postao novi lider utrke u Belgiji. Britanac je u tom trenutku bio jedini koji nije mijenjao gume od početka utrke.

U međuvremenu je Perez odustao od utrke zbog problema sa stražnjim ovjesom na Cadillacovom bolidu.

Hamilton je pitao ekipu da li je tokom njegovog ulaska u boks podešeno prednje krilo jer ima problem sa skretanjem, na šta je dobio negativan odgovor. Mehaničar kojeg je udario pri izlasku iz boksa vjerovatno je namjeravao obaviti taj posao, no očigledno nije uspio.

Antonelli je u 25. krugu napao Norrisa, koji se agresivno branio. Verstappen je to koristio da smanji zaostatak na 2,6 sekundi za Italijanom. U narednom krugu je Kimi pretekao Norrisa i našao se na drugom mjestu iza Leclerca, sa zaostatkom od tri sekunde.

Vozio se 27. krug kada je Stroll prijavio problem s kvačilom, a potom je ušao u boks i odustao od utrke.

Max se u međuvremenu požalio da gume više ne funkcionišu dok se nalazio u "sendviču" između Norrisa i Piastrija, a Hadjar se nalazio na sedmom mjestu iza Hamiltona.

U 29. krugu je Verstappen dobro pripremio napad i probio se ispred Norrisa na treću poziciju. Tada je imao sedam sekundi zaostatka za drugoplasiranim Antonellijem, koji je sustizao Leclerca. Vozači McLarena su potom dobili naređenje da ne vode međusobnu utrku do kraja utrke.

U 30. krugu je Colapinto pretekao Gaslyja i Lawsona za ulazak u top 10. Tada je Norris konačno ušao u boks na zamjenu guma, ali je došlo do problema te je izgubio pet sekundi, zbog čega se vratio na stazu na osmo mjesto iza Bortoleta. Hadjar se vozio na šestom mjestu iza Hamiltona, no sa zaostakom većim od 20 sekundi, tako da prilike za dodatni napredak nažalost nije bilo.

Leclercu je u nastavku utrke zasmetao Bottas prilikom preticanja za cijeli krug, što je Antonelli iskoristio da mu se dodatno približi, a onda ga je pretekao u 34. krugu i ponovo postao lider utrke.

Poredak u 35. krugu: Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Bortoleto, Lindblad, Colapinto, Gasly, Gasly, Hulkenberg, Bearman, Albon, Sainz, Ocon, Bottas i Alonso.

Leclerc nije odustajao te je jurio Antonellija, a razlika je bila manja od jedne sekunde. Max je u tim trenucima zaostajao nešto više od sedam sekundi za Monegažaninom. U međuvremenu je i Hamilton sustigao Piastrija pa se i ovdje očekivala borba za četvrto mjesto.

Vozio se 40. krug kada je Hamilton napao i prestigao Piastrija, međutim, prijetila mu je kazna zbog incidenta s mehaničarom u boksu, koja ga je eventualno čekala nakon utrke.

Zanimljivu utrku je mirno priveo kraju mladi Antonelli, koji je prvi prošao ciljem i upisao pobjedu na stazi Spa-Francorchamps, svoju ukupno šestu u sezoni i općenito u F1 karijeri. Drugo mjesto je pripalo Leclercu, a na podijumu im se pridružio i odlični Verstappen. Potom su stigli Hamilton, Piastri i šestoplasirani Hadjar, a u top 10 su bodove osvojili još Norris, Bortoleto, Lindblad i Colapinto. Lawson je utrku završio na 12. mjestu iza Gaslyja.

Recimo i da je Verstappenovo treće mjesto ujedno jubilarni 300. podijum za Oracle Red Bull Racing.

"Pokušao sve što sam mogao. Prvi stint nije bio loš, dok je drugi bio nešto lošiji. Kimi i ja nismo imali sreće sreće s virtuelnim safety carom. Dao sam sve od sebe i smatram da je treće mjesto dobar rezultat. Nadam se da ćemo imati više ovakvih vikenda kada je riječ o bolidu", izjavio je Verstappen.

"Imao sam veoma dobar tempo. Ovo je najbolji rezultat koji sam mogao ostvariti. Nema se tu šta puno reći, posao je odrađen savršeno i veoma sam sretan. Da nije bilo kazne, mogao sam se bolje kvalificirati i vjerovatno se boriti za podijum, tako da je to frustrirajuće", rekao je Hadjar.

01 Poredak vozača i konstruktora

Nakon utrke u Belgiji, Antonelli kao vodeći u poretku vozača sada ima 204 boda, drugoplasirani Hamilton je skupio 159, a trećeplasirani Russell je ostao na 154 boda. Potom slijede Leclerc sa 126 bodova, Norris koji ima 103, Piastri s 92 i sedmoplasirani Verstappen s 91 bodom. U top 10 su još Hadjar (60), Gasly (42) i Lawson (39).

U poretku konstruktora ubjedljivo vodi Mercedes s 358 bodova, drugo mjesto drži Ferrari s 285, a treće McLaren sa 195. Četvrti je Oracle Red Bull Racing sa 151 bodom, petoplasirani Alpine ima 51 bod, a na šestom mjestu je Visa Cash App Racing Bulls sa 61 osvojenim bodom.

02 Nema odmora, F1 karavan brzo putuje u Mađarsku

Nakon utrke u Belgiji, sezona Formule 1 se nastavlja već narednog vikenda, kada je na rasporedu Velika nagrada Mađarske. Raspored je uobičajeni s dva slobodna treninga u petak 24. jula u terminima od 13:30 i 17:00 sati, potom se u subotu 25. jula vozi treći slobodni trening od 12:30 i kvalifikacije od 16:00, sati a utrka planirana za nedjelju 26. jula startat će u 15:00 sati.