Verstappen nakon bitke s Hamiltonom osvojio peto mjesto u Sprintu u Miamiju

Nakon utrke u Japanu i pet sedmica pauze, sezona Formule 1 je nastavljena u Miamiju. U subotu 2. maja je vožen Sprint, u kojem je vozač Oracle Red Bull Racinga Max Verstappen osvojio peto mjesto.

Nakon jedinog slobodnog treninga održanog u petak 1. maja, uslijedile su kvalifikacije za subotnji Sprint. Pole position je pripao Landu Norrisu (McLaren), a uz njega je svoje mjesto u prvom startnom redu osigurao Kimi Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren) je bio treći, Charles Leclerc (Ferrari) četvrti, dok je Verstappen zabilježio peto vrijeme kvalifikacija za Sprint ispred Georgea Russella (Mercedes), Lewisa Hamiltona (Ferrari), Franca Colapinta (Alpine), Isacka Hadjara (Oracle Red Bull Racing) i Pierrea Gaslyja (Alpine) u top 10. Ostatak startne rešetke redom su popunili Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hulkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Sergio Perez (Cadillac), Alex Albon (Williams) , koji je nakon kazne pomjeren sa 14. na 19. mjesto zbog vožnje van granica staze, Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin) i Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), koji je trebao startati iz boksa zbog kazne za ekipu jer su tokom noći mehaničari radili njegovom bolidu duže od dozvoljenog nakon završenih kvalifikacija za Sprint, u kojma je ostvario 15. mjesto. Međutim, zbog problema s bolidom, Arvid nije vozio Sprint, baš kao ni Hulkenberg, čiji se bolid zapalio prije starta, tako da je njegovo startno mjesto ostalo upražnjeno.

Inače, sve ekipe su pauzu u sezoni iskoristile da unaprijede svoje bolide, uključujući Oracle Red Bull Racing, McLaren i Ferrari.

Kada je počela Sprint utrka od ukupno 19 krugova, Norris je dobro startao i zadržao vodstvo u prvom zavoju, dok je novi loš start Antonellija omogućio Piastriju i Leclercu da lako prođu ispred njega. Malo je nedostajalo da isto uspije i Russellu, koji se prethodno probio ispred Verstappena.

Max nakon starta morao braniti i od Hamiltona te je došlo do kontakta točkovima, koji je prošao bez posljedica, ali je Britanac nešto kasnije ipak potisnuo Nizozemca na sedmo mjesto. Loš start je koštao Hadjara gubitka pozicije od Bortoleta.

Antonelli je u nastavku činio sve u namjeri da vrati izgubljeno, no ispred njega je bio Leclerc, koji mu to nije dozvoljavao. Ovu situaciju je koristio Russell da se približi mlađem kolegi, tako da se Kimi morao više fokusirati na odbranu. Krajem sedmog kruga je Russell napao Antonellija i oduzeo mu poziciju, no Italijan mu se revanširao u narednom krugu na kočenju za 11. zavoj.

Iza njih su još jedan duel "točak uz točak" u 8. krugu imali Verstappen i Hamilton, Max je uspio proći naprijed, ali je zbog vožnje izvan granica staze između 11. i 12. zavoja morao vratiti poziciju starom rivalu. Međutim, četverostruki šampion nije odustajao pa je dva kruga kasnije dobro pripremio napad i iza sebe ostavio Hamiltona zauzevši šesto mjesto.

Antonelli je nastavio agresivno voziti te je dobio upozorenje zbog vožnje izvan granica staze, a nakon nove greške je kažnjen s pet sekundi.

Norris je u konačnici prvi prošao ciljem za pobjedu u ovom Sprintu s prednošću nad Piastrijem od gotovo četiri sekunde. Ovo je za njega i McLaren prva pobjeda u aktuelnoj sezoni.

Nakon Piastrija se u cilju pojavio Leclerc, dok je Antonelli stigao četvrti, ali je zbog pomenute kazne pomjeren na šestu poziciju iza Russella i Verstappena, što znači da se Nizozemac domogao petog mjesta. Među osam osvajača bodova našli su se još Hamilton i Gasly.

Hadjar je Sprint završio na devetom mjestu nakon hrabrog preticanja u četvrtom zavoju, a cilj je prešao ispred Colapinta, Bortoleta, Ocona, Bearmana, Sainza, Lawsona, Alonsa, Pereza, Strolla, Albona i Bottasa. Bortoleto je nakon Sprinta diskvalifikovan zbog tehničkih nepravilnosti uočenih na njegovom bolidu.

Utrka za Veliku nagradu Miamija vozi se u nedjelju 3. maja od 13:00 sati po lokalnom, odnosno od 19:00 sati po našem vremenu prema novoj odluci FIA-e. Start je prvobitno bio planiran za 16:00 sati po lokalnom, odnosno 22:00 sati po našem vremenu, ali je zbog očekivanih loših vremenskih uvjeta pomjeren za tri sata ranije.