Verstappen osmi na utrci za Veliku nagradu Japana, ekipu čeka mnogo posla

U subotnjim kvalifikacijama za Veliku nagradu Japana najbrži su bili dominantni vozači Mercedesa. Pole position je pripao Kimiju Antonelliju, dok mu se u prvom startnom redu pridružio timski kolega George Russell. Drugi startni red su osigurali Oscar Piastri (McLaren) i Charles Leclerc (Ferrari), a treći Lando Norris (McLaren) i Lewis Hamilton (Ferrari). U top 10 su se kvalifikovali još Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), Gabriel Bortoleto (Audi) i Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls). Verstappen nije mogao bolje od 11. startnog mjesta, tako da je utrku počeo iz šestog reda uz Estebana Ocona (Haas). Preostali poredak činili su Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) i Lance Stroll (Aston Martin).

Početak utrke je bio veoma uzbudljiv, Piastri je munjevito krenuo naprijed i u prvi zavoj ušao kao lider utrke nakon što su vozači Mercedesa imali loš start. Russell je pao na četvrto, Antonelli na šesto mjesto., a priliku je iskoristio i Leclerc, koji se probio do druge pozicije.

Norris je također tražio svoj put naprijed te je stigao do trećeg mjesta nakon što je pretekao Russella, dok je Hamilton napredovao na petu poziciju, ali se tu nije dugo zadržao jer ga je iza sebe potisnuo Antonelli.

Niže u poretku je došlo do duela između Verstappena i Hadjara, u kojem je Nizozemac zauzeo deveto mjesto, a Francuz se potom našao pod pritiskom Ocona.

Russell je također tražio priliku da vrati izgubljeno pa je do trećeg kruga iza sebe ostavio Norrisa oduzevši mu treće mjesto, a potom je aktuelnom šampionu počeo prijetiti mladi Antonelli. U međuvremenu Russell nije mirovao, nego je pripremio i realizovao napad na Leclerca, a potom je pojurio za liderom Piastrijem.

I Verstappen je napravio mali napredak tako što je pretekao Lindblada za osmo mjesto, a onda je novi vozač VCARB-a izgubio duel i od Ocona.

Nakon osmog kruga je Russell počeo vršiti veći pritisak na Piastrija, a onda ga je pretekao u posljednjem zavoju, međutim, Australac mu je odmah uzvratio u prvom zavoju narednog kruga. Norris je u međuvremenu pokušavao sustići Leclerca, ali je morao i zadržavati Antonellija iza sebe, tako da je ovo zapravo bila uzbudljiva trostruka bitka. Nakon 10 krugova, među top 10 su se još nalazili Hamilton, Gasly, Verstappen, Ocon i Lindblad, kojeg je tada pratio Hadjar s 11. mjesta.

Antonelli je u 11. krugu uspio prestići Norrisa, dok je sličan potez ranije Russell primijenio na Piastriju. Naredna meta italijanskog vozača bio je Leclerc, ali je Monegažanin odbio njegov napad.

Norris je u 17. krugu odlučio otići u boks, a na stazu se vratio kao devetoplasirani i na hard gumama. Nakon njega su i ostali vozači počeli stizati u boks uključujući Leclerca, koji je "pobjegao" od Antonellijevog pritiska, a potom se na stazu uspio vratiti ispred Norrisa. Nedugo zatim je po hard gume otišao i Piastri te je utrku nastavio sa šestog mjesta. U tim trenucima su prvu i drugu poziciju držali Russell i Antonelli, koji nisu išli u boks. Nakon 20. kruga je Britanac imao oko 20 sekundi ispred Piastrija, koji ga je sustizao nakon što je pretekao Verstappena za peto mjesto.

Russell je ušao u boks u 22. krugu, da bi se potom vratio na stazu na peto mjesto ispred Maxa. Nekoliko minuta kasnije je Bearman prilikom napada na Colapinta izgubio kontrolu nad bolidom i završio u barijeri u 13. zavoju, čime je okončao svoj nastup u Japanu. Na stazu je izašao safety car, što je vozačima bila prilika za zamjenu guma. Antonelli i Hamilton su s prvog i drugog mjesta ušli u boks, Kimi se vratio na stazu kao lider, dok se vozač Ferrarija našao na četvrtom mjestu iza Piastrija i Russella. U tim trenucima je Antonelli predvodio kolonu, a iza njega su bili Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly, Verstappen, Lawson i Bortoleto. Svi navedeni vozači su imali nove gume.

Utrka je nastavljena u 27. krugu, Antonelli je dobro "povukao" naprijed i zaštitio se od Piastrija, no Russell je izgubio poziciju od Hamiltona, koji je potom počeo juriti Australca. Ipak, Russell je ostao blizu, a ni Leclerc i Norris nisu mnogo zaostajali. U tim trenucima je Verstappen vodio bitku s Gaslyjem.

Hamilton je davao sve od sebe da sustigne Piastrija, dok je Stroll pozvan u boks gdje je zbog problema s bolidom i završio utrku prije njenog zvaničnog kraja.

Do 35. kruga je Antonelli izgradio prednost nad Piastrijem od gotovo pet sekundi, a trećeplasirani Hamilton je zaostajao dodatnu sekundu. Russell je uspijevao održavati priključak za vozačem Ferrarija, dok je Norris nešto više zaostajao na šestom mjestu. Gasly se u međuvremenu branio od Verstappenovih napada i zadržavao ga na osmom mjestu, a u top 10 su se tada nalazili još Lawson i Ocon.

Nekoliko krugova kasnije je Russell naglo usporio i omogućio Leclercu da lako prođe pored njega, ali je potom ponovo ubrzao vozeći se na petom mjestu. U tim trenucima se nazirala bitka između Ferrarijevih vozača, a Leclerc je nedugo zatim napao Hamiltona, koji mu je "zalupio vrata". Monegažanin je pokušao ponovo u 42. krugu te je ovog puta bio uspješan u napadu pred prvi zavoj. Potom se počeo udaljavati od timskog kolege, a Hamilton se našao pod pritiskom Russella, koji mu je oduzeo četvrto mjesto. Vozača Ferrarija je ubrzo sustigao i Norris.

Utrka se bližila kraju, a Antonelli je povećao svoju prednost nad Piastrijem na 13 sekundi, dok je Leclerc zaostajao dodatne dvije sekunde i trpio je napade Russella. Norris je pretekao Hamiltona u borbi za peto mjesto, no ubrzo mu je iskusniji Britanac uzvratio istom mjerom.

Verstappen je napokon uspio preteći Gaslyja, ali mu se Francuz revanširao. Russell je također prošao pored Leclerca dva kruga prije kraja utrke, no vozač Ferrarija je vratio svoju poziciju preticanjem vanjskom stranom u prvom zavoju.

Bitke su se nastavile, a u konačnici je Norris u pretposljednjem krugu ipak uspio ostaviti Hamiltona iza sebe.

Antonelli je prvi prošao ciljem, čime je upisao svoju drugu pobjedu u karijeri te ujedno drugu u nizu, a također je postao najmlađi lider u poretku vozača Formule 1 ikada. Drugi je na cilj stigao Piastri s više od 13 sekundi zaostatka, dok je Leclerc uspio zadržati Russella iza sebe i osvojiti treće mjesto. Četvrti je bio pomenuti Russell, Norris peti, Hamilton šesti, a Gasly sedmi ispred osmoplasiranog Verstappena. U top 10 osvajača bodova našli su se još Lawson i Ocon. Mjesta "ispod crte" zauzeli su Hilkenberg, Hadjar, Bortoleto, Lindblad, Sainz, Colapinto, Perez, Alonso, Bottas i Albon. Utrku nisu završili Stroll i Bearman.

"Učinio sam sve što sam mogao da dođem na pozicije koje donose bodove i da napredujem. Mislim da smo obavili dobar posao. Pokušao sam preteći Gaslyja, ali to je bilo teško. Ipak, osvojili smo bodove uprkos svim problemima koje smo imali ovog vikenda. Sada imamo mnogo toga za analizirati u narednom mjesecu. Nadam se da ćemo naučiti mnogo", izjavio je Verstappen nakon utrke.

"Safety car me je koštao bodova, ali iskreno, to nije jedini razlog. Moramo ustanoviti zašto sam bio tako spor na pravcima u drugom krugu, zašto je baterija bila prazna, a onda naučiti iz toga. Dobro sam se borio s Audijevim vozačima, uživao sam u tome, ali je bolje osvajati bodove", rekao je Hadjar.

Poredak vozača i konstruktora

Antonelli je novi i ujedno najmlađi lider poretka vozača u historiji Formule 1, a nakon tri utrke je skupio 72 boda. Russell je drugi sa 63 boda, dok trećeplasirani Leclerc ima 49 bodova i "zaokružuje" top 3. Verstappen se trenutno nalazi na devetom mjestu s 12 bodova ispred Lawsona koji ima 10, Lindblada sa šest i Hadjara s četiri boda.

Mercedes je vodeći u poretku konstruktora s osvojenih 135 bodova, na drugom mjestu je Ferrari s 90, a na trećem McLaren koji ima 46 bodova. Oracle Red Bull Racing se nalazi na šestom mjestu sa 16 bodova, dok je ekipa Visa Cash App Racing Bulls sedma s dva boda manje.

Formula 1 se vraća u maju utrkom u Miamiju

Nakon što su aprilske utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkazane zbog dešavanja na Bliskom istoku, na nova uzbuđenja u Formuli 1 čekat ćemo do maja. Naredni trkački vikend se održava od 1. do 3. maja u Miamiju i uključivat će Sprint.

Prvi i jedini slobodni trening na resporedu je u petak 1. maja od 18:30 sati po našem vremenu, nakon čega slijede kvalifikacije za Sprint od 22:30 sati. U subotu 2. maja Sprint utrka će početi u 18:00 sati, a nakon nje će se u 22:00 sati održati kvalifikacije za nedjeljnu utrku. Utrka za Veliku nagradu Miamija zakazana je za nedjelju 3. maja s početkom u 22:00 sati.