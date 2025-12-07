Verstappen pobijedio u Abu Dhabiju, ali do čuda ipak nije mogao

Verstappen je ovu utrku dočekao s 12 bodova zaostatka za Norrisom, dok je Piastri imao 16 bodova manje u odnosu na svog timskog kolegu. Stoga je njihov međusobni okršaj na stazi Yas Marina bio odlučujući za titulu u poretku vozača.

U subotnjim kvalifikacijama je Max bio fantastičan te je osigurao pole position ispred svojih konkurenata za titulu, dvojca iz McLarena Landa Norrisa i Oscara Piastrija. Četvrto startno mjesto je zauzeo George Russell (Mercedes), peto je pripalo Charlesu Leclercu (Ferrari), a šesto Fernandu Alonsu (Aston Martin). U top 10 su se još plasirali Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Visa Cash Racing Bulls) i Yuki Tsunoda (Oracle Red Bull Racing). Pozicije "ispod crte" popunili su Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) i Franco Colapinto (Alpine).

Start utrke na stazi Yas Marina © Andrew Ferraro/LAT Images

Verstappen se "ispalio" sa starta, zagradio Norrisa i prvi zavoj prošao kao lider utrke. Piastri je pokušavao napasti Landa, no nije uspio proći ispred njega u prvih nekoliko zavoja.

Leclerc i Alonso su lako "preskočili" Russella koji je imao loš start, a onda je Španac počeo vršiti žestok pritisak na Monegažanina.

Piastrijeva upornost se isplatila već u prvom krugu, kada se vanjskom stranom u devetom zavoju probio ispred Norrisa na drugo mjesto.

Niže u poretku je Hamilton napredovao sa 16. na 13. poziciju i našao se iza Bearmana. Lawson je također imao dobar start te je pretekao Sainza i pomenutog Bearmana. Također, Hadjar je napredovao na osmo mjesto na Oconov račun.

Poredak u trećem krugu: Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Alonso, Russell, Bortoleto, Hadjar, Ocon, Tsunoda, Lawson Bearman, Hamilton, Sainz, Albon, Stroll, Antonelli, Hulkenberg, Gasly i Colapinto.

Max ispred vozača McLarena u Abu Dhabiju © Sam Bloxham/LAT Images

Vozio se četvrti krug kada se Russell revanširao Alonsu i zauzeo petu poziciju.

Hulkenberg je bio prvi vozač koji je ušao u boks zbog ranijeg kontakta s Gaslyjem, dogodilo se to krajem sedmog kruga, a potom su to krug kasnije u boks stigli Hamilton i Albon.

Do 10. kruga utrke Max je izgradio prednost od 2,2 sekunde u odnosu na Piastrija, dok je Australac držao Norrisa na 1,7 sekundi. Nizozemac je u tim trenucima kontrolisao tempo na medium gumama, iako je njihova degradacija bila lako uočljiva.

Očekivano, uslijedio je mirniji period utrke bez većih dešavanja. Gasly je u 13. krugu obavio zamjenu guma, a onda je stigla informacija o kazni za Lawsona od pet sekundi zbog neoprezne vožnje.

Zamjenu guma je u 14. krugu obavio Russell, a potom su stigli Hadjar, i Bearman. Krug kasnije je nove pneumatike uzeo Bortoleto.

Norris je krajem 16. kruga zamijenio gume, a taj potez su ispratili Leclerc i Alonso. Lando se vratio na devetu poziciju iza Antonellija i još nekoliko vozača koji su bili u DRS voziću. Britanac je potom pretekao Italijana u 18. krugu, a onda se uspješno odbranio od njega. Svoj proboj je Norris nastavio nakon nekoliko zavoja i prestigao je Sainza za sedmo mjesto. Potom je vozač Williamsa otišao u boks na promjenu guma. Već u narednom kruga je Norris iza sebe ostavio Strolla i Lawsona za napredak na četvrto mjesto, Liam pokušao da mu uzvrati, ali nije uspio u tome.

Ubrzo je stigao i Leclerc, koji je u 20. krugu prošao pored Strolla i Lawsona na petu poziciju. Nedugo zatim se Norris pojavio u retrovizoru Tsunodinog bolida, koji je bio spreman na borbu, dok ih je sustizao pomenuti Leclerc.

U međuvremenu je Stroll pretekao Antonellija za sedmu poziciju, a Lawson je ušao u boks.

Verstappen u boksu tokom utrke u Abu Dhabiju © Peter Fox/Getty Images

Norris je ipak u 23. krugu uspio proći pored Tsunode unutrašnjom stranom i to pored staze, a Verstappen je stigao u boks na promjenu guma. Kontrole utrke je počela istraživati duel Yukija i Landa, dok se Max stazu vratio kao drugoplasirani iza Piastrija.

Tsunoda je nešto kasnije izgubio četvrtu poziciju od Leclerca, koji je potom upisao najbrži krug u potjeri za Norrisom. U tim trenucima je Alonso pretekao Antonellija i zauzeo deveto mjesto, a Max je smanjivao Piastrijevu prednost. Naravno, Australca je čekao ulazak u boks.

Yuki je dobio kaznu od pet sekundi zbog više promjena smjera prilikom odbrane od Norrisa, dok je vozač McLarena prošao bez kazne. U međuvremenu je Japanca pretekao Russell, koji je imao mnogo novije gume i pomoć DRS-a.

Hamilton je odradio drugu promjenu guma u 31. krugu te je pao na pretposljednje mjesto. Potom se Tsunoda pojavio u boksu da odradi kaznu i zamijeni pneumatike, a iza njega je stigao i Antonelli. Lewis je po povratku na stazu pronašao tempo te u 36. krugu lako prošao pored Colapinta na 14. mjesto.

U nastavku utrke je Versappen doslovno letio stazom topeći Piastrijevu prednost, koja je u 38. krugu iznosila oko 4 sekunde. Recimo i da je Albon u tim trenucima kažnjen zbog prebrze vožnje u boksu.

Leclerc je drugu zamjenu guma obavio u 39. krugu, a McLaren je pokrio taj Ferrarijev potez pozivanjem Norrisa u boks također drugi put na ovoj utrci.

Max juri stazom Yas Marina © Mark Thompson/Getty Images

Vozio se 41. krug kada je Verstappen sustigao Piastrija i bez problema mu oduzeo vodeću poziciju. Konačno, Australac je krug kasnije prvi put na ovoj utrci zamijenio gume i na stazu se vratio iza Maxa, a ispred Norrisa.

Leclerc je u 42. krugu lako pretekao Russella i našao se na četvrtom mjestu, a Hamilton je ušao u top 10 tako što je dobio bitku s Hulkenbergom. Do 46. kruga je napredovao osme pozicije. Potom je Antonelli dobio bitku s Hadjarom za 13 mjesto.

Deset krugova prije kraja, Verstappen je imao prednost veću od 17 sekundi u odnosu na Piastrija, dok je Norris bio treći s još većim zaostatkom, no vozaču McLarena je to bilo dovoljno u borbi za titulu.

Duel gotovo na začelju Hulkenberg je u 51. krugu dobio protiv Albona. Šest krugova prije kraja Stroll je nadmašio Bortoleta u borbi za desetu poziciju.

Verstappen čestita Norrisu na osvajanju titule © Zak Mauger/LAT Images

Promjena do kraja utrke nije bilo, Verstappen je prvi prošao ciljem i pobjedom zaključio dramatičnu sezonu za 2025. godinu. Piastri je stigao drugi, a treće mjesto je pripalo Norrisu, koje mu je donijelo njegovu prvu titulu svjetskog prvaka Formule 1. On je nadmašio Maxa za samo dva boda u ukupnom poretku vozača. Recimo i da je ovo prva titula u vozačkom poretku za McLaren još od 2008. godine, kada je prvak bio Hamilton.

Verstappen na podijumu nakon osme pobjede u sezoni za 2025. godinu © Clive-Rose/Getty-Images

U top 10 osvajača bodova na utrci u Abu Dhabiju našli su se još Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Hulkenberg i Stroll.

"Izvukli smo maksimum iz ovog vikenda, učinili smo sve što smo mogli i nema žaljenja u tom smislu. Zaista sam ponosan na tim i na to kako smo preokrenuli stvari te imali tako pozitivnu atmosferu. Sretan sam zbog toga. Titulu smo izgubili za dva boda, to je šteta, ali smo se dobro zabavili, posebno u posljednjih nekoliko utrka. Uživao sam u kraju sezone. Uvijek dajem sve za tim i tim daje sve za mene, to je sve što se može poželjeti", izjavio je Verstappen nakon utrke.

01 Konačni poredak vozača i konstruktora

Norris je postao prvak Formule 1 u poretku vozača s prikupljena 423 boda u 24 utrke, Verstappen je viceprvak s 421 bodom, dok je treći Piastri s 410 bodova. U top 5 su još Russell koji ima 319 i Leclerc koji je skupio 242 boda.

McLaren je ranije osigurao konstruktorsku titulu, a sezonu je završio s ukupno 833 boda. Mercedesu je pripalo drugo mjesto s 469 bodova, dok je treću stepenicu podijuma zauzeo Oracle Red Bull Racing s 451 bodom u ovoj sezoni.

02 Nova sezona Formule 1 počinje u martu

Nova sezone Formule 1, u kojoj će važiti nova pravila te će se koristiti napredno održivo gorivo, zvanično će početi u Australiji, gdje će se trkački vikend održati od 6. do 8. marta. Kalendar će ponovo činiti ukupno 24 utrke.