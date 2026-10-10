Verstappen pobjednik haotičnog Sprinta u Singapuru

Nakon što je prvi i jedini slobodni trening vožen u petak završio na šestom mjestu, Verstappen je bio najbrži u kvalifikacijama za Sprint s vremenom kruga 1:31,156 i tako osigurao prvu startnu poziciju. Drugi je bio George Russell (Mercedes), treći Charles Leclerc (Ferrari), a četvrti Oscar Piastri (McLaren). Za treći startni red izborili su se Lando Norris (McLaren) i Lewis Hamilton (Ferrari), a plasman u top 10 ostvarili su još Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) i Pierre Gasly (Alpine). Potom su slijedili Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) i Carlos Sainz (Williams), kojeg je ipak čekao start iz pit lanea.

Max Verstappen predvodi F1 karavan na stazi Marina Bay © Steven Tee/LAT Images Max Verstappen ispred Georgea Russella © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen vozi Sprint na stazi Marina Bay © Clive Rose/Getty Images Max Verstappen ispred Lewisa Hamiltona © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen na stazi Marina Bay © Mark Thompson/Getty Images Liam Lawson tokom Sprinta u Singapuru © Mark Thompson/Getty Images Arvid Lindblad tokom Sprinta u Singapuru © Mark Thompson/Getty Images) Max Verstappen je pobjednik Sprinta u Singapuru © Mark Thompson/Getty Images Marc Verstappen slavi pobjedu u Sprintu © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Petnaestak minuta prije početka Sprinta, počela je padati kiša, zbog čega je FIA odlučila da odgodi start. Velika količina vode zadržavala se u drugom i trećem zavoju, medicinski automobil je izlazio na stazu i pravio krugove, a bilo je jasno da uslovi ne dozvoljavaju utrkivanje. Redari su također bili na stazi te su vrijedno radili u pokušaju da uklone što više vode. Za to vrijeme je su neki vozači sjedili u svojim bolidima, a Lawson i Colapinto su gotovo zaspali.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Pola sata nakon planiranog starta Sprinta, bolidi su na intermediate gumama krenuli u krug za zagrijavanje iako je na stazi bilo vode, zbog čega se podizao vodeni sprej pa je vidljivost bila slaba. Karavan je odvezao i drugi krug iza safety cara, a vozači su potom javljali svojim ekipama da su uslovi na stazi bolji. Kontrola utrke se u konačnici odlučila za start iz mjesta.

Russell je bolje startao od Maxa te je zauzeo lidersku poziciju, dok je Hamilton također odlično krenuo, pretekao je oba vozača McLarena i timskog kolegu Leclerca te je zauzeo treću poziciju.

Međutim, u drugom krugu je Russell doživio katastrofu, pogriješio je i izgubio kontrolu na startnom/ciljnom pravcu, a onda udario u barijeru i oštetio svoj bolid. Time je za njega Sprint bio završen, što je omogućilo Verstappenu da se vrati na vodeću poziciju. Na stazu je zbog incidenta Mercedesovog vozača izašao safety car.

Također, nisko u poretku je došlo do sudara između Pereza i Strolla, vozač Cadillaca je potom ušao u boks na zamjenu oštećenog prednjeg krila, dok je vozač Aston Martina završio nastup nakon udara u barijeru.

Nažalost, Hadjar je zbog problema s bolidom također odustao, baš kao i Colapinto.

Grešku je pri vožnji bolida iza safety cara napravio Lindblad, okrenuo se na stazi, ali je potom nastavio vožnju s posljednje pozicije.

Poredak tokom perioda safety cara izgledao je ovako: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Gasly, Bearman, Hulkenberg, Ocon, Alonso, Bortoleto, Albon, Bottas, Sainz i Lindblad.

Utrka je nastavljena u sedmom od ukupno 21 krug, a staza se prilično dobro osušila.

Max je dobro krenuo u restart i zaštitio se od Hamiltona, dok je Bearman napao i pretekao Gaslyja. Bortoleto, Albon i Bottas su u međuvremenu otišli u boks nakon međusobnog incidenta u kojem su učestvovali. Vozač Williamsa se potom vratio na stazu na novim intermediate gumama, dok su Bortoleto i Bottas tamo ostali i završili nastup.

Hulkenberg je potom napao i pretekao Gaslyja, koji se žalio da je izguran, a ovu priliku je iskoristio i Ocon da prođe pored Francuza, koji je izgubio brzinu vozeći pored staze.

Poredak u 10. krugu: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Bearman, Hulkenberg, Ocon, Gasly, Alonso, Sainz, Lindblad i Albon.

Verstappen je do tog trenutka imao prednost u odnosu na Hamiltona oko jedne sekunde, a u naredna tri kruga ju je povećao na 2,7 sekundi.

Vozio se 15. krug kada je Albon pozvan u boks i postao je osmi vozač koji nije stigao do cilja u Sprintu.

Maxova prednost nad Hamiltonom je u međuvremenu narasla na gotovo pet sekundi, a potom je vozač Ferrarija do 18. kruga svoj zaostatak uspio smanjiti za jednu sekundu.

U posljednjem krugu Norris je napao Piastrija, došlo je do međusobnog kontakta između vozača McLarena, nakon kojeg su se obojica okrenuli na stazi. Australac je tu završio utrku, dok je Britanac nastavio vožnju.

Ovo je bila prva Maxova pobjeda u Singapuru, nakon što je u petak ostvario pole position za Sprint. Međutim, to baš i nije ono čime je potpuno zadovoljan.

"Moj start je ponovo bio užasan, moramo to poboljšati. Ako se ovo dogodi u nedjelju, utrka će biti gotova, ukoliko se ne dogodi nešto ludo. Nije bilo idealno, ali imao sam sreće zbog onoga što se dogodilo Russellu. Nakon toga sam samo pokušavao kontrolisati utrku i doći do cilja. Sjajno je pobijediti u Sprintu, ali ja želim pobijediti sutra na Velikoj nagradi Singapura. Ovo ne smatram pobjedom na utrci", izjavio je Verstappen nakon Sprinta.

Sada slijede kvalifikacije za glavnu utrku, dok se Velika nagrada Singapura održava u nedjelju 11. oktobra s početkom u 14:00 sati.