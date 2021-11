Verstappen povećao vodstvo, Perez treći, novi dvostruki podijum

Iza pilota Red Bull Racinga, Holanđanina Maxa Verstappena i njegovog timskog kolege, Meksikanca Sergia Pereza je vikend za pamćenje. Prvo i treće mjesto, treći ustastopni dvostruki podijum za Red Bull Racing doveli su ekipu na samo bod zaostatka u poretku kontruktora, a Verstappena na plus 19 u vozačkom poretku u odnosu na direktnog konkurenta u borbi za titulu, aktuelnog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona.

“Bio je to nevjerovatan dan za tim, ali i za navijače, bilo je sjajno imati Čeka na podijumu ovdje u Meksiku na njegovoj domaćoj utrci. Jednostavno, nije moglo biti bolje. Znao sam da je start danas veoma važan. Nakon toga sam mogao da radim svoje, tempo je danas bio veoma dobar, a zaustavljanja u boksu besprijekorna uz automobil koji je bio dobar tokom cijele trke, što je bilo ključno. Još uvijek ne razmišljam o tom trofeju, pokušat ćemo ponovo u Brazilu nastaviti da se trudimo, kazao je pobjednik VN Meksika.

