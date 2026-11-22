U kvalifikacijama je najbrži bio Kimi Antonelli (Mercedes) s vremenom 1:33,893, dok je Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) bio drugi. Ipak, Italijan je ostao bez pole positiona zbog kazne koju je dobio nakon promjene pogonske jedinice i pomjeren je na poziciju šestu poziciju, tako da je Nizozemac dobio priliku da utrku započne s prvog startnog mjesta. Osim Maxa, na račun Italijana su za jednu poziciju unaprijed pomjereni George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) i Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls). Iza Antonellija u top 10 našli su se još Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine) i Charles Leclerc (Ferrari). Niže pozicije zauzeli su Lewis Hamilton (Ferrari), Nico Hulkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi), Alexander Albon (Williams), Rafael Camara (Haas), Sergio Perez (Cadillac), Oscar Piastri (McLaren) koji je sa sedmog pomjeren na deseto mjesto zbog korištenja dodatnog elementa pogonske jedinice, Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Carlos Sainz (Williams), koji je također kažnjen zbog dodatne komponente pogonske jedinice i pomjeren s 14. na 20. mjesto, Lance Stroll (Aston Martin) koji je zbog kazne na kraju izgubio samo jedno mjesto te Oliver Bearman (Haas), koji je također mijenjao elemente pogonske jedinice i uz to nije postavio vrijeme prema pravilu 107 posto.

Ipak, Albon zbog problema s bolidom uopće nije vozio utrku, dok je Lawsonov bolid odguran u boks odakle je startao s krugom zakašnjenja.

Max Verstappen i Isack Hadjar u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar na stazi u Las Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar vozi utrku za Veliku nagradu Las Vegasa © Getty Images / Red Bull Content Pool Vozači Oracle Red Bull Racinga Max Verstappen i Isack Hadjar © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar nije imao sreće na utrci u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad u borbi s Pierreom Gaslyjem u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Liam Lawson također nije imao sreće u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad na utrci u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Liam Lawson na stazi u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad u duelu s Landom Norrisom © Getty Images / Red Bull Content Pool Liam Lawson u bolidu VCARB-a © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar juri stazom u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen vodi utrku u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen u boksu u Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Isack Hadjar © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen slavi pobjedu u Las Vegasu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Kada je riječ o odabiru guma za utrku Antonelli, Lawson i Bearman odlučili za medium komponentu, dok su ostali bili na softu.

Nakon kruga za zagrijavanje, svjetla na semaforu označila su početak utrke , a Verstappen je odlično startao i zadržao prednost ispred Russella. Hadjar pokušao s vanjske strane napasti Norrisa u borbi za treće mjesto, ali nije uspio, barem u prvom pokušaju.

Francuskom vozaču nije trebalo mnogo vremena da pronađe rješenje, iskoristio je pomoć zavjetrine i pretekao Britanca na pravcu. U međuvremenu je Gasly prošao pored timskog kolege Colapinta i zauzeo šesto mjesto, dok se Hamilton probio ispred Leclerca.

Russell je u drugom krugu krenuo u napad i preuzeo vodstvo od Verstappena, ali ga je kratko držao. Max mu se revanširao preticanjem s vanjske strane u posljednjem zavoju. Hadjar je sjajno vozio te se također uključio u borbu, a onda je u narednom krugu potisnuo Russella na drugo mjesto preticanjem s unutrašnje strane.

Međutim, borba je bila daleko od završene. Russell je u četvrtom krugu nakratko ponovo preuzeo poziciju, ali mu je Hadjar brzo uzvratio i vratio se na drugu poziciju. U njihovu borbu potom su se uključili Lindblad i Norris. Vozač Racing Bullsa je nakratko prešao ispred Russella, prije nego što je vozač Mercedesa ponovo vratio svoju poziciju.

Hadjar je potom vozio uporedo s Verstappenom, a onda je Francuzu putem radija poručeno da ne gubi vrijeme u međusobnoj borbi s obzirom na to da im je prijetio Russell. Bolidi Mercedesa zaista su se nekoliko trenutaka kasnije ponovo približili, a razlike između vozača u vrhu bile su minimalne.

Russell je krenuo u napad na Hadjara te ga potisnuo na treću poziciju.

Do desetog kruga poredak u top 10 je izgledao ovako: Verstappen, Russell, Hadjar, Gasly, Lindblad, Norris, Antonelli, Hamilton, Leclerc i Piastri. Razlike između vozača bile su male u cijelom poretku. Russell je potom uspio preuzeti vodstvo, ali mu ga je Verstappen ubrzo ponovo oduzeo.

Antonelli je napredovao na peto mjesto, dok se Norris borio s dvojcem iz Ferrarija. Britanac je na kraju izgubio pozicije od oba bolida, a potom je pao u poretku iza Colapinta i Piastrija. Sudije su zatim pokrenule istragu protiv Hamiltona zbog napuštanja staze i sticanja prednosti u borbi s Norrisom.

Russell ponovo prošao ispred Verstappena, ali mu je Nizozemac uzvratio. Prvih pet vozača počelo se blago odvajati od ostatka grupe, dok je Gasly vodio je borbu s Hadjarom za treće mjesto.

Hamilton je u nastavku dobio loše vijesti, jer je kažnjen s deset sekundi zbog napuštanja staze i sticanja prednosti u ranijoj borbi s Norrisom. U međuvremenu je Hadjar pretekao Russella i prešao na drugo mjesto, a onda su su istaknute žute zastave jer je Perez završio u barijeri. Do toga je došlo jer se Meksikanac sudario s Camarom. Vozač Haasa nastavio je utrku, dok je Checo morao odustati. Na stazu je zbog ovog incidenta izašao safety car, što su mnogi vozači iskoristili za odlazak u boks i zamjenu guma. Hamiltonu je rečeno da ostane na stazi jer bi njegova kazna imala negativan utjecaj u slučaju dvostrukog ulaska Ferrarijevih vozača u boks.

Druge ekipe su iskoristile mogućnost dvostrukog ulaska u boks, uključujući Oracle Red Bull Racing. Hamilton je pozvan u boks jedan krug kasnije.

Za ekipu Racing Bulls uslijedio je težak trenutak jer se Lindblad okrenuo na stazi iza safety cara i nije uspio ponovo pokrenuti bolid, čime je njegova utrka bila završena. Bio je to razočaravajući dan za ekipu, s obzirom na to da je Lawson već ranije zbog curenja goriva startao sa zakašnjenjem.

Poredak u 23. krugu u top 10 bio je sljedeći: Verstappen, Russell, Hadjar, Gasly, Antonelli, Norris, Leclerc, Bortoleto, Colapinto i Sainz.

Utrka je nastavljena u 25. krugu, a većina vozača u vrhu sada je koristila medium gume, dok su se Antonelli, Bearman, Bottas, Camara i Lawson odlučili za soft komponentu. Verstappen je odlično reagovao na restartu i zadržao je vodstvo.

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije uslijedila je drama za Hadjara, koji je oštetio prednje krilo i pao na začelje poretka. Francuz je otišao u boks na zamjenu krila, nakon čega se našao na posljednjem mjestu. Norris je u međuvremenu napredovao na treću poziciju, ali mu je Gasly odmah oduzeo to mjesto, dok je Russell ponovo vršio pritisak na Verstappena.

Britanac je još jednom uspio izvesti preticanje, a iako je u početku uspio zadržati poziciju kroz posljednju krivinu, na istom mjestu na kojem je Verstappen često vraćao vodstvo, Nizozemac je kasnije u krugu ponovo preuzeo prvo mjesto.

Norris je u nastavku utrke prošao ispred Gaslyja i preuzeo treće mjesto, a vozača Alpinea ubrzo je pretekao i Antonelli. Dvojac iz Ferrarija vodio je borbu za sedmo mjesto u 33. krugu, dok je na početku narednog kruga Norris pretekao Russella i probio se na drugu poziciju iza Verstappena.

Nekoliko trenutaka kasnije McLarenov vozač nakratko je preuzeo i vodstvo, ali je Verstappen još jednom uspio vratiti prvo mjesto. U međuvremenu se Piastri probio na četvrtu poziciju ispred Antonellija, dok je Hamilton pretekao Leclerca i preuzeo šesto mjesto. Gasly je pao na osmu poziciju, a činilo se da Alpine ima problema s hlađenjem.

Poredak se rijetko zadržavao u istom rasporedu kako su krugovi odmicali. Antonelli je do 37. kruga preuzeo treće mjesto ispred Piastrija i Norrisa. Russell se ponovo našao ispred Verstappena, ali je Nizozemac još jednom vratio ulogu lidera utrke..

Uslijedila je nova drama za Ferrari, jer su se vozači italijanskog tima sudarili. Hamilton se okrenuo i pao na deseto mjesto, dok je Leclerc bio osmi.

U još jednoj borbi između timskih kolega Antonelli se našao ispred Russella na drugom mjestu. Italijan je zatim preuzeo vodstvo od Verstappena, ali se ponovio već viđeni scenarij pa je vozač Red Bull Racinga ponovo postao lider utrke.

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U McLarenu su Norris i Piastri sada bili na trećem i petom mjestu, U međuvremenu je zbog kontakta između Ferrarijevih vozača Leclercu izrečena kazna od deset sekundi.

Nekoliko krugova prije kraja, Verstappen je gubio i vraćao poziciju od Antonellija, dok su Norris i Piastri bili odmah iza Russella. Potom je Piastri preuzeo četvrto mjesto od svog timskog kolege.

Russell je u 48. krugu pokušao preteći Antonellija, ali je blokirao točkove i završio u zaštitnoj ogradi. Britanac se ipak uspio vratiti u utrku, ali je zbog incidenta pao na deveto mjesto.

Za Mercedes je uslijedila još jedna drama. Antonelli je očigledno imao problem s bolidom jer je u završnici utrke izgubio pozicije od McLarenovih vozača Norrisa i Piastrija. Tako je Verstappen, vjerovatno put tokom ove utrke, dobio nešto više prostora za predah.

Nizozemac je mirno priveo utrku kraju i ostvario svoju treću pobjedu na Velikoj nagradi Las Vegasa, s prednošću od samo 0,639 sekundi. Na podijumu su mu se pridružiliNorris i Piastri.

Antonelli je završio na četvrtom mjestu, dok je Gasly uspio sačuvati petu poziciju ispred timskog kolege Colapinta. Hamilton je zauzeo sedmo mjesto, a Sainz je Williamsu donio vrijedne bodove osvajanjem osme pozicije. Russell i Leclerc "zaokružili" su top 10 osvajača bodova.

Hulkenberg, Bortoleto, Bearman, Hadjar, Lawson, Camara, Stroll i Bottas također su završili utrku, dok je Alonso odustao jedan krug prije cilja. Time je broj vozača koji nisu završili utrku povećan na četiri, jer se Španac pridružio Lindbladu, Perezu i Albonu.

"Nikada u Formuli 1 nisam vozio utrku u kojoj je bilo 35 promjena u vodstvu, to je ludo. U početku je bilo dobro, ali ljudi uče, tako da se u jednom trenutku nisam mogao vratiti u vodstvo prije linije cilja i zbog toga sam pitao tim kako se odbraniti u finišu. Bolid smo podesili na pravi način, borba je bila žestoka, a zavjetriina je imala veliki utjecaj. Bilo je nemoguće pobjeći ostalima, nevjerovatno je kako su uspjevali pratiti. Za mene godina nije počela dobro, ali su se stvari promijenile. Lijepo je to vidjeti, svi naporno rade kako bismo imali ove performanse, učimo za narednu godinu. Sretan sam zbog pobjede u ovoj ludoj utrci. Bilo je uzbudljivo", izjavio je Verstappen, koji je još jednom izabran za najboljeg vozača utrke.

Poredak vozača i konstruktora

Nakon utrke u Vegasu, novi šampion Antonelli u poretku vozača ima 402 boda, dok je drugoplasirani Verstappen ovom pobjedom stigao na 304. Na trećem je mjestu Hamilton s 267, a potom slijede Russell i Norris s 264 boda, Leclerc ima 250, Piastri 167, Hadjar 122, Lawson 89 i Gaslyi 52 boda u top 10. Lindblad se nalazi na 11 mjestu s 38 osvojenih bodova.

U poretku konstruktora prvak Mercedes je skupio 666 bodova, drugo mjesto pripada Ferrariju s 510, a treće Oracle Red Bull Racingu s 440 bodova. U top 5 su još McLaren koji je osvojio 431 bod i Visa Cash App Racing Bulls sa 114 bodova.

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