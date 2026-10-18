Verstappen svom timu osigurao plasman u top 10 na utrci u Portimãu

Vozački trio su činili Max Verstappen, Ben Barnicoat i Chris Lulham, a tokom utrke su pružili odličnu vožnju, koju je nažalost poremetila kazna.

Barnicoat je startao s 13. pozicije i uspio se probiti do osmog mjesta prije nego što je prepustio automobil Lulhamu. Nakon sjajnog preticanja, Lulham je napredovao na šesto mjesto, ali je tokom drugog pokušaja preticanja izazvao kontakt i okretanje jednog od suparničkih vozača, zbog čega je tim kažnjen prolaskom kroz boks. Posljedica toga je pad na 24. mjesto, a onda je Max sjeo u automobil kako bi vozio posljednju dionicu utrke. Ekspresno je pronašao pravi ritam i u pojedinim trenucima je bio najbrži vozač na stazi.

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Nakon izvanredne vožnje, tokom koje je izveo nekoliko odvažnih preticanja, na kraju je prošao kroz cilj kao devetoplasirani.

Kako se odvijala utrka?

Kada je počela trosatna utrka GT World Challenge Europe Endurance Cupa, Ben Barnicoat je bio prvi u automobilu. Dvadesetdevetogodišnji Britanac nekada je bio jedan od najvećih Verstappenovih rivala u kartingu, ali ovog vikenda je prvi put nastupio za Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Tokom "letećeg starta" je dobro reagovao i s 13. mjesta napredovao za jednu poziciju. Alessio Picariello je predvodio utrku u Porscheu ekipe Boutsen VDS s brojem 2, a slijedio ga je Thomas Preining u drugom Porscheu, dok je Maximilian Götz bio na trećem mjestu u Mercedesu s brojem 17.

Max Versappen vozi Mercedes-AMG GT3 © Max Verstappen/Instagram

U drugom krugu Barnicoat je izveo odvažan manevar i prestigao Benjamina Goethea u borbi za 11. mjesto. Nešto manje od 20 minuta nakon početka utrke, na cijeloj stazi je istaknuta žuta zastava nakon što se Dylan Medler okrenuo u svom Ferrariju i ostao zaglavljen u šljunku. Nakon kratkog prekida, utrka se nastavila, a Barnicoat je odmah napao Nickija Thiima i probio se u top 10. Nakon što se Lilou Wadoux okrenula na stazi, koja je do tog trenutka bila na šestom mjestu, Barnicoat je napredovao na devetu poziciju. Jordan Pepper je bio "krivac" za okretanje Wadoux te je dobio kaznu prolaska kroz boks, čime je Barnicoatu omogućio da zauzme osmo mjesto.

Max Verstappen u automobilu Mercedes-AMG GT3 © Max Verstappen/Instagram

Sat i 53 minute prije kraja utrke Barnicoat je ušao u boks, a automobil je preuzeo Lulham. Ovaj 23-godišnji Britanac, koji je u autosport prešao zahvaljujući svojim nastupima u timu Verstappen Sim Racing, izašao je na stazu na 11. mjesto, a nekoliko konkurenata ispred njega tek je trebalo obaviti promjenu vozača. Nakon izlaska iz boksa, Lulham je napao Thomasa Droueta u Fordu ekipe HRT Ford Racing s brojem 64, izveo je sjajan manevar i prošao pored njega vanjskom stranom u sedmom zavoju. Poslije prvog kruga zaustavljanja u boksu, Lulham se probio na šesto mjesto. U međuvremenu, Mercedes-AMG ekipe GetSpeed s brojem 17, za čijim je upravljačem u tom trenutku bio Ralf Aron, preuzeo je vodstvo od oba Porschea zahvaljujući kasnijem ulasku u boks. Lulham se u nastavku približio vozačima ispred sebe, ali je ipak bio predaleko da bi mogao krenuti u preticanje.

Max Verstappen je fenomenalno vozio u Portugalu © Max Verstappen/Instagram

Na polovini utrke, nakon dužeg perioda žute zastave, na stazu je izašao safety car zbog incidenta u kojem su učestvovali Porsche ekipe Dinamic GT s brojem 54 i Porsche tima Pure Rxcing s brojem 9. Utrka se nastavila kada je gotovo pao mrak, a do kraja je ostalo sat i 12 minuta. Lulham je napao Lucasa Stolza u borbi za peto mjesto u osmom zavoju, ali je došlo do kontakta nakon kojeg se Stolz okrenuo na stazi. Lulham je uspio nastaviti utrku, ali je izgubio poziciju od Droueta u Fordu s brojem 64 i pao na šesto mjesto.

Max Verstappen je uživao u uzbudljivom vikendu u Portugalu © Max Verstappen/Instagram

Gotovo 20 minuta nakon incidenta, Lulham je dobio kaznu prolaska kroz boks, a nakon što ju je odslužio, Team Verstappen Racing je pao na 16. mjesto. Zahvaljujući ulasku drugih automobila u boks, Lulham se ponovo probio na drugo mjesto, a nešto kasnije je i sam ušao u boks i predao automobil Maxu Verstappenu za posljednjih 45 minuta utrke. Kada je Max izašao na stazu, nalazio se tek na 24. mjestu. Ipak, odmah je "uhvatio" tempo vodećih vozača i počeo brzo napredovati kroz poredak. Do 35 minuta prije kraja utrke, već se probio na 19. mjesto, a zatim je na stazu izašao safety car jer su se dva automobila zaustavila pored staze. Utrka se nastavila kada su do kraja preostale 23 minute. U krugu nakon restarta Max je i dalje bio "zaglavljen" u saobraćaju, ali je Nizozemac potom ušao u napadački mod iznova postavljajući najbrža vremena na stazi. Sedam minuta prije kraja Max se nalazio na 13. mjestu, a onda je izveo uzbudljiv manevar te u drugom zavoju pretekao trojicu vozača. Nastavio je svoj snažni proboj i prestigao Arthura Leclerca, mlađeg brata F1 vozača Charlesa Leclerca, čime je napredovao na deveto mjesto. U posljednjem krugu je sustigao vozače ispred sebe, ali više nije bilo vremena. Nakon fenomenalne završne dionice utrke, Max je cilj prešao kao devetoplasirani.

Quotation Uzbudljiv vikend! Bilo mi je veliko zadovoljstvo voziti naš GT3 automobil u Portimãu. Bilo je uspona i padova, ali kao tim smo mnogo naučili. Max Verstappen

Fabian Schiller je pobijedio u automobilu Mercedes-AMG s brojem 17 ekipe GetSpeed, dok je Porsche ekipe Lionspeed GP s brojem 80 završio na drugom mjestu. Nizozemac Morris Schuring osvojio je treće mjesto u Porscheu ekipe Boutsen VDS s brojem 2.