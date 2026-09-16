Verstappen za samo 14 krugova prestigao čak 100 vozača kartinga!

Verstappen je prestigao svih 100 rivala u Red Bullovom spektaklu Max vs 100, najvećoj karting utrci koja je ikada održana. Svoj zadatak je završio u 14. od ukupno 30 krugova na stazi u Silverstoneu. Nizozemac je startao kao 101. vozač, a potom je ovaj četverostruki prvak Formule 1 prestigao sve ostale vozače za samo 35 minuta. Istinski spektakl pratila je publika širom svijeta uživo na platformi Disney+ i putem aplikacije ESPN.

"Kada sam otišao na startnu rešetku i vidio gdje moram startati, sa 100 kartinga ispred sebe, bio sam pomalo zabrinut. Nakon prvog kruga, uz sav onaj haos, pomislio sam: 'dobro, imam ovo pod kontrolom'. Postalo je zaista zabavno, a kada sam uhvatio ritam, preticao ih jednog po jednog te vidio kako se razmak smanjuje, bilo je zaista uzbudljivo. Sjajno je ponovo sjesti u karting i vratiti se osnovama, podsjetilo me na utrkivanje iz moje prošlosti. Ovo je zaista lijepa i dobro dizajnirana staza, a bilo je sjajno što smo putem radija mogli dobijati sve podatke. Imao sam odličan dan i bilo je lijepo završiti ga pobjedom", izjavio je Verstappen.

Max vs 100 © Getty Images / Red Bull Content Pool Max vs 100 © Mark Roe / Red Bull Content Pool Jake O'neill, Max Verstappen i Bella James © Mark Roe / Red Bull Content Pool Max vs 100 © Mark Roe / Red Bull Content Pool Max vs 100 © Predrag Vučković / Red Bull Content Pool Max vs 100 © Getty Images / Red Bull Content Pool Max vs 100 © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen vozi karting u Silverstoneu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen sustiže rivale © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen prolazi ciljem kao pobjednik utrke Max vs 100 © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen, Arda Saatci, Becky Evans, Jono, Leo Neugebauer i Zac Aslop © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen, Becky Evans, Jono i Zac Aslop © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen, Lewis Osler i Jacky Martens © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Gokartgod i Matt Jones © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Zac Alsop © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Jacky Martens © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Učesnici utrke Max vs 100 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Verstappen, Saatci, Becky Evans, Jono, Leo Neugebauer, Matt Jones i Aslop © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Richard Cooke © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Zac Alsop © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Situacija je bila jasna od trenutka kada se formirala startna rešetka. Ukupno 101 karting protezao se po asfaltu Silverstonea u redovima, a Max je bio posljednji. Ispred njega su se nalazili Red Bullovi sportisti, Red Bullovi igrači, kreatori sadržaja, streameri, novinari i fanovi odabrani širom svijeta, od kojih je većina stazu vozila tek drugi put nakon treninga obavljenog u utorak i jednog kvalifikacijskog kruga voženog prije utrke.

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Prvi krug odlučio je polovinu utrke. Max je prestigao više od deset vozača prije nego što je uopće stigao do startne linije, a na ukosnici su se vozači potpuno zbili pa su se kartinzi sudarali i okretali u pogrešnom smjeru.

"Nemam pojma šta se događa, potpuni je haos", rekao je Max putem radija.

Nakon samo dvije minute nalazio se na 37. mjestu, a 63 vozača ispala su iz utrke i prije nego što su uspjeli završiti jedan krug, što je više od polovine učesnika. Kada je Nizozemcu to saopćeno putem radija, stigao je odgovor: "Prvi krug nije bio loš!".

Prema pravilima, vozač je ispadao iz utrke onog trenutka kada bi stražnji dio Maxovog kartinga došao u ravninu s prednjim dijelom njegovog kartinga, tako da je svako preticanje značilo eliminaciju, a mikrofoni u kartinzima zabilježili su kako su se vozači suočavali s tom činjenicom. U sedmom krugu, youtuber iz svijeta autosporta Paky TWC, koji je bio šesti, mogao se čuti kako putem radija moli Maxa da ga ne pretekne. Međutim, Nizozemac nije imao milosti i ubrzo ga je prestigao.

Tada se utrka pretvorila u uzbudljivu potjeru. Vozač koji je startao s pole-positiona Jacky Martens, youtuber Zac Alsop i tehničar Red Bull Ford Powertrainsa Lewis Osler, izgradili su prednost od oko 12 sekundi dok se iza njih odvijao haos, a Max je tu prednost smanjivao za tri sekunde po krugu. Kada su na satu preostale još 54 minute, direktor utrke je vodećoj grupi dodijelio dodatni brzi krug. Njih trojica su zajedno iskoristili prečice u 12. krugu, a zatim su se prestali međusobno boriti za vodeću poziciju i fokusirali su se na defanzivnu vožnju. Time su kupili malo vremena, ali ih je Max u narednom krugu sustigao, u jednom je zavoju prošao Alsopa i Oslera, a zatim je prestigao i Martensa te završio posao u ovoj utrci kada je na satu preostalo još 35 minuta.

Martens, nizozemski novinar koji prati Formulu 1, vodio je većim dijelom utrke, a on i Osler pridružili su se Verstappenu na pobjedničkom postolju. Kao što je poznato, Osler je tehničar iz tima četverostrukog prvaka Formule 1. Veoma malo ljudi je dosad stajalo na podijumu zajedno s Verstappenom, a nakon utrke Max vs 100, još dvojica vozača koji se utrkuju iz hobija, pridružili su se toj listi. Iza četvrtoplasiranog Alsopa, peto mjesto je zauzeo Pol Tarres, Red Bullov motociklist u off-road disciplinama. Youtuber Paky TWC, livestreamer RDJavi, automobilski fotograf Larry Chen, MTB biciklista Bernard Kerr i glumac Neo Yau kompletirali su top 10 vozača ove uzbudljive i ujedno historijske utrke.

S kamerama i mikrofonima u svakom kartingu, Maxovi razgovori s njegovim rivalima emitovani su uživo na platformi Disney+, a prijenos je vodio komičar Mo Gilligan, dobitnik nagrade BAFTA.

Verstappenov najbrži krug utrke iznosio je 2:20,673. Sljedeće najbolje vrijeme ostvario Martens - 2:23.327, što je bilo više od 2,6 sekundi sporije u odnosu na Maxa. Tokom svih 35 minuta Nizozemac je u prosjeku prestizao jednog vozača nakon svake 21 sekunde.

Stazu je dizajnirao direktor utrke i dizajner staza David Terrien kako bi mogla primiti 100 kartinga, a za ovaj događaj postavljena je privremena konfiguracija na legendarnom Silverstoneu.

"Nikada nije održana karting utrka s toliko kartinga. Zato je čak i Max neposredno prije starta postavljao sebi pitanje kako će proći pored njih. Kada pogledate snimak, odabrao je prava mjesta. Svaki put kada se pojavila rupa, krenuo je kroz nju. Bio je na pravoj strani staze kada se na drugoj strani događao sudar. Vozačima smo dali više brzih krugova kako bismo im omogućili da se duže takmiče i duže ostanu u utrci, ali on je jednostavno bio mnogo brži. Mislim da je upravo to razlika kod Maxa – njegovi startovi i vrijeme reakcije. Iako je ovo bila utrka za zabavu, pokazao je svoje vještine u svim aspektima. Razgovarao sam s Maxovim trkaćim inženjerom i gledali smo snimak starta. On vidi nešto što mi ne vidimo, vidi rupu koja će se otvoriti, a da ona još nije otvorena. Mislim da je to osjećaj za utrku, nešto što on ima, a većina vozača nema", rekao je Terrien.

Jacky Martens, novinar Formule 1, bio je posljednji vozač kojeg je Max prestigao.

"Pokušao sam se na početku utrke držati podalje od haosa i, srećom, nas trojica ili četvorica uspjeli smo se odvojiti. Pomislili smo da će nas sustići za minut ako se budemo borili na početku utrke. Zato smo pokušali malo sarađivati, ali čim nas je Max sustigao, svako se borio za sebe. Svi smo se borili da ostanemo u utrci što je duže moguće. Zaista je bilo zabavno, ne mogu prestati da se smiješim. Osjećam se kao da je sve san. To nije nešto o čemu sam ikada sanjao, jer je utrkivanje protiv Maxa nešto potpuno nestvarno. Završiti na drugom mjestu, odmah iza njega, zaista je nevjerovatno. Obojica smo iz Limburga, tako da ne znam šta je u tamošnjoj vodi. Mora da je nešto posebno. Čim smo na četiri točka, jednostavno smo brzi u svemu. To je valjda stvar Limburga", kazao je Martens.

"Svi sebe pomalo smatraju vozačima i misle da bi se možda mogli takmičiti s ovim momcima, ali je Max pokazao da profesionalni trkaći vozači funkcionišu na potpuno drugom nivou. Mislim da je očekivao da će pobijediti, sasvim sigurno, ali nismo očekivali da će mu ostati toliko vremena na raspolaganju. Mislim da je čak i njega to iznenadilo. Najljepše je bilo vidjeti koliko je uživao. Sve vrijeme je imao osmijeh na licu", riječi su Richarda Cookea, inženjera Oracle Red Bull Racinga.

Jack Harington, rukovodilac Partnerships Groupa u Oracle Red Bull Racingu, bio je jedan od 100 učesnika.

"Oracle je pokrenuo simulacije kako bi izračunao koliko bi Maxu trebalo vremena da prestigne sve ostale, a prema simulacijama koje smo radili, mislili smo da će mu trebati oko 40 minuta. Međutim, bilo je bliže 30 minuta. Možete imati sve podatke na svijetu i najbolju Oracleovu tehnologiju za predviđanje, ali ponekad imate Maxa Verstappena koji će jednostavno pobijediti podatke. Mislio sam da bih možda mogao izazvati Maxa i pokazati da sam trebao biti vozač Formule 1, ali nisam očekivao da će me prestići tamo gdje je to učinio. Mislim da sam vozio četvrti krug kada me je prestigao. Iako je bilo ranije nego što sam želio, prizor Maxa kako me prestiže zauvijek će ostati u mom sjećanju. Bila je to luda utrka i biti njen dio je nešto o čemu ću vjerovatno pričati svakoj osobi koju sretnem u narednih 20 godina", kazao je Harington.

Red Bullov spektakl Max vs 100 može se ponovo gledati na platformi Disney+ širom svijeta i putem aplikacije ESPN za pretplatnike ESPN Unlimiteda u SAD-u.