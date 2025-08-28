Spektakl u Kerali: Veslanje i potezanje užeta u čamcima

Tokom sparnog augustovskog popodneva, obično mirne vode kanala Kerale talasale su se neuobičajenim intenzitetom. Duž kanala Muppalam u Alappuzhi, smaragdnog plovnog puta poznatog iz indijske kinematografije, hiljade ljudi se okupilo da gleda kako vesla ujednačeno paraju vodu, a veslači pretvaraju vijekove naslijeđa u živo pozorište, dok zvuk bubnjeva odjekuje o obale.

Povod je bio Red Bull Vallam Vali, savremena interpretacija poznatih utrka čamcima u Kerali. Ovaj događaj je spojio dvije izuzetno voljene i cijenjene tradicije, a to su Vallam Kali (igra čamaca), stoljetne regate koje dugo oživljavaju ove vodene puteve, i Vadam Vali, odnosno potezanje užeta, ovdje interpretirano kao "potezanje vesala".

Red Bull Vallam Vali © Focus Sports / Red Bull Content Pool

Na kraju dana je pobjeda pripala ekipi Ashtamandi Acers, koja je trijumfovala u kategorijama čamaca Chundan i Churulan. Ipak, za mnoge koji su sve posmatrali s obale, takmičenje se manje svodilo na pobjednike, a više na svjedočenje tome kako naslijeđe poprima upečatljiv novi oblik.

Prevoze do 85 veslača

U središtu događaja Red Bull Vallam Vali bio je Chundan Vallam, legendarni keralski "zmijski čamac". Ovi ogromni drveni čamci, od kojih su neki duži od 30 metara, na prvi pogled su prepoznatljivi po svom podignutom pramcu u obliku kobre. Nekada su ih suparnička kraljevstva u 13. stoljeću koristila kao ratne kanue, a sada ih sela održavaju te ih koriste za utrke tokom desetodnevnog festivala žetve pod nazivom Onam, koji se održava u Kerali krajem augusta ili septembra.

Čamci Chundan Vallam tradicionalno prevoze do 85 veslača, koji veslaju u savršenom skladu vođeni ritmovima Vanjipattua, narodnih pjesama koje se pjevaju u čamcima. Međutim, tokom pomenutog događaja, dva takva čamca se nisu utrkivala, nego su bila sučeljena u nadmetanju na vodi nalik povlačenju užeta.

Takozvani Chundan Vallam Row Off pretvorio je kanal u bojište na vodi gdje je 170 ljudi svom snagom veslalo boreći se s vodom i jedan protiv drugog, dok su ih bodrili bubnjari s obale.

Red Bull Vallam Vali © Focus Sports / Red Bull Content Pool

Dok je obračun Chundan pokazao snagu, veličinu i spektakl, Churulan takmičenje je otkrilo kulturu čamaca i veslanja ove južne indijske države u njenom najčišćem obliku. Dva tima od po 25 veslača sjedila su jedan nasuprot drugom u uskom kanuu te su veslali u suprotnim smjerovima. Poznati po svojoj brzini i upravljivosti, Churulan čamci su bili kontrast masivnim "zmijskim" čamcima.

Kulturni značaj keralskih ratnih čamaca daleko nadilazi njihovu sportsku upotrebu. Čamac Chundan Vallam nije samo samo isklesan, nego je i posvećen. Njegova konstrukcija slijedi principe navedene u Sthapatya Vedi, drevnom sanskrtskom tekstu o arhitekturi i zanatstvu. Svaka mjera je propisana, daske, zakrivljenost i podignuti pramac. Proces nadgledaju majstori stolari, a rituali obilježavaju svaku fazu.

Prevozili vojnike

Historijski gledano, ovi čamci su bili moćne ratne "mašine", prevozili su desetine vojnika zamršenim vodenim kanalima Kerale. Danas utjelovljuju jedinstvo i duh zajedništva, a svaki čamac pripada selu ili zajednici, koja s velikim ponosom priprema i šalje svoju posadu na takmičenje.

Prikazivanjem ovih tradicija u novom svjetlu, Red Bull Vallam Vali je podsjetio da vodeni putevi Kerale nisu samo kanali za trgovinu i putovanja, nego i kanali sjećanja i pripadnosti. Naslijeđe se ovdje ne zadržava u mjestu, nego se mijenja i teče poput vode, noseći težinu stoljeća dok istovremeno pronalazi nove oblike izražavanja.