Više od šampiona: Filozofija skijaških skokova Ryōyūa Kobayashija

Iako je ostalo još mnogo vremena u njegovoj slavnoj karijeri, Kobayashi se već smatra jednim od najboljih ski-skakača svih vremena. To je činjenica koja se ne potvrđuje samo njegovim takmičarskim rezultatima, uključujući tri pobjede na klasičnoj turneji Četiri skakaonice, već i njegovim dostignućima izvan takmičarske arene. Ako želite primjer za ovo drugo, samo se prisjetite aprila 2024. godine, kada je oborio svjetski rekord za najduži skijaški skok u historiji preletjevši nevjerovatnih 291 metar na posebno izgrađenoj skakaonici na Islandu. Sa stalnom željom da se testira, Kobayashi stalno pronalazi nove načine da pomjeri granice onoga što je moguće u njegovom sportu.

Nakon što se počeo baviti skijaškim skokovima kao dijete, brzo je napredovao u hijerarhiji te se pridružio japanskom timu za skijaške skokove Tsuchiya Home Ski Team 2015. godine, prije nego što je prvi put izašao na svjetsku scenu u sezoni 2015/2016.

Nije prošlo dugo prije nego što je Kobayashi zablistao u Svjetskom kupu, jer je tokom sezone 2018/2019 pobijedio 13 puta u svim disciplinama. Time je osvojio svih šest mogućih titula, uključujući ukupnu titulu, titulu u skijaškim letovima, turneju Četiri skakaonice te takmičenja Raw Air, Planica7 i Willingen Five.

Sjajni Japanac nastavlja nizati medalje te vođen željom za pobjedom, ali i stvaranjem, donosi zaista jedinstven pristup skakaonicama.

01 Početak u skijaškim skokovima – slijedio korake svog brata

Ryōyūov stariji brat Junshiro također je ski-skakač © Limex Images/Red Bull Content Pool

"Mislim da sam se ozbiljno počeo baviti ovim sportom negdje krajem osnovne škole, možda s 10 godina. Imam stariju sestru, mlađeg i starijeg brata. Moj stariji brat se bavio skijaškim skokovima dok su ostali igrali košarku. Izgledalo mi je zabavno. Postojala je skijaška staza u prefekturi Iwate gdje sam odrastao i gdje sam mogao trenirati", izjavio je Kobayashi.

Njegov stariji brat Junshiro Kobayashi također je bilježio pobjede u Svjetskom kupu i takmiči se na touru od 2012. godine. Međutim, nije baš ostvario isti uspjeh kao Ryōyū, koji je prešao dug put od tih ranih skokova na sjeveroistočnoj obali Honshua, glavnog japanskog ostrva.

02 Važnost uspjeha i fleksibilnosti

Kobayashi se upisuje u knjige rekorda © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Iako je čovjek od malo riječi, Kobayashi ima vrlo promišljen pristup svom sportu. Čak i najmanji detalji takmičenja mogu biti važni.

"Kada mislite da je takmičenje teško, sve je važno. Čak je i samo upoznavanje novih ljudi važno. Pretvaranjem svega u iskustvo i fokusiranjem na taj jedan zalet, taj učinak je važan", dodao je Japanac.

To je filozofski pristup koji mu je pomogao da ostane stabilan, posebno kada rezultati nisu baš išli onako kako je želio.

"Ima trenutaka kada dobro skačem, ali ne pobjeđujem. S druge strane, ima i trenutaka kada ne skačem dobro, ali imam dobar vjetar, ili kada sve oko mene nije dobro, ali i dalje mogu pobijediti. Teško je, ali većinu vremena morate davati najbolje od sebe ili nećete pobijediti. Uspio sam se prilagoditi i biti fleksibilan u situacijama koje se pojavljuju, što mi je pomoglo da ostanem na vrhu u posljednje četiri ili pet sezona. Ali, pokušavam da se ne zamaram rezultatima previše", objasnio je Kobayashi.

03 Postao legenda na turneji Četiri skakaonice

Kobayashi je tri puta slavio na turneji Četiri skakaonice © Juergen Feichter/EXPA/Red Bull Content Pool

Nesumnjivo najupečatljivije Kobayashijevo dostignuće dosad je to što je postao tek treći skakač u historiji koji je pobijedio na sve četiri skakaonice pomenute turneje, a to mu je uspjelo 2019. godine. Iste godine je postavio i novi lični rekord od 252 metra tokom takmičenja Planica7.

"Grand slam, pobjeda na sva četiri tekmičenja, dao mi je mnogo samopouzdanja. Osvojiti turneju Četiri skakaonice je velika čast, to je ujedno bila i takozvana 'potpuna pobjeda', tako da sam sretan zbog toga", rekao je Kobayashi.

Naredne godine je završio sezonu na trećem mjestu, prije nego što je u sezoni 2021/2022 zabilježio pobjede u Finskoj, Njemačkoj i Švicarskoj te još jedan trijumf na turneji Četiri skakaonice zahvaljujući tri pobjede.

Ryōyu je bio stalni član pobjedničkog postolja tokom cijele sezone 2022/2023, uključujući i drugo mjesto na FIS Svjetskom prvenstvu u nordijskom skijanju. U sezoni 2023/2024 ušao je u historiju kao tek šesti čovjek koji je tri puta osvojio turneju Četiri skakaonice. Sezonu skijaških skokova završio je kao drugi u ukupnom poretku iza Austrijanca Stefana Krafta. Sezona 2024/2025 donijela mu je još tri pobjede u Svjetskom kupu, uključujući onu u Oslu, plus dvije kod kuće u Sapporu.

Ipak, ništa od ovoga nije Kobayashiju "udarilo u glavu". On kaže da ga jedva primjećuju kada se vrati u Japan, što je situacija kojom je, čini se, zadovoljan.

04 Kobayashi voli miran život i lijepu odjeću

Za nekoga ko je toliko fokusiran na svoj sport, Kobayashi ne osjeća preveliki pritisak da uspije.

Kobayashi je uvijek bio ekstremno fokusiran © Fabian Hain/Red Bull Content Pool Prilično sam izražajna osoba. Možda bih, da nisam ski-skakač, bio u nekoj vrsti scenskog ili izvođačkog posla Ryōyū Kobayashi

Sjajni Japanac smatra da su neki aspekti profesionalnog sporta "zamorni", uključujući stalna putovanja i odvojenost od porodice i prijatelja, ali sa sobom na put nosi miso supu i ramen. Nedavno je "prvi put nakon dugo vremena", upalio svoj Nintendo Switch.

Kada je kod kuće, voli miran život, sređivanje doma, izlaske na večeru i sakupljanje umjetnina. Također je poznat kao ljubitelj mode i trenutno ima ugovor s modnom markom Prada. O tome govori opušteno te ističe da je "lijepo nositi lijepu odjeću".

05 Kobayashijev jedinstveni mentalni pristup

Kobayashi na padinama u Njemačkoj © Limex Images / Red Bull Content Pool

Kada je u pitanju fokusiranje na takmičenja, Kobayashi preferira jednostavan pristup.

"Nema drugog načina nego da se posvetim tome. Čak i ako sam zabrinut, nemam izbora", kazao je on.

Jedna stvar o kojoj rado priča je još jedna od njegovih strasti, a to je golf.

"Sličnost golfa sa skijaškim skokovima je u tome što je to prilično mentalni sport. Golf se igra dugo vremena, skijaški skokovi su relativno trenutni, ali kao takmičarski sportovi, iznenađujuće su slični. Mislim da je gledanje snimka svog zamaha i učenje gdje griješite ujedno i najvažnija stvar kod skijaških skokova, a to je analiza vlastitih skokova i uočavanje gdje se mogu poboljšati", riječi su fenomenalnog Japanca.

Njegovi omiljeni golferi su Tiger Woods i Rickie Fowler, a ima i prijatelje na Japanskom touru. Zasad Kobayashi ne teži takmičenju na tom nivou, ali kaže da je golf "mentalno osvježenje" između takmičenja u skijaškim skokovima.

06 Šta budućnost nosi?

"Često me to pitaju, ali zapravo ne znam odgovor. Gradim ovu vezu s modelingom i stimulišem se kako bih vidio šta mogu pretvoriti u ideju", odgovorio je Kobayashi na pitanje o tome šta planira raditi nakon završetka karijere.

Kobayashi se isteže © Limex Images / Red Bull Content Pool Ne obraćam pažnju na ono što se dešava oko mene, samo na vlastite performanse Ryōyū Kobayashi

Neobično je za jednog sportistu da bude toliko fokusiran na kulturu i život izvan sporta, ali to je ono što Kobayashija čini svestranim čovjekom, uvijek spremnim da crpi inspiraciju iz svoje okoline.

"Mnogo toga uzimam od umjetnika i muzičara. Prilično sam izražajna osoba. Da nisam ski-skakač, možda bih bio bih u nekoj vrsti performansa", otkrio je Kobayashi.

Ipak, njegova veza sa skijaškim skokovima ostaje duboka. Dok se priprema za još jednu uzbudljivu sezonu, on već traži načine da ostavi trajno naslijeđe.

"Čak i nakon što se penzionišem, želim doprinijeti svijetu skijaških skokova, učiniti ga popularnijim i uzbudljivijim. Ako budem mogao reći da sam napravio razliku, to bi bilo sjajno“, kaže on.

Na ideju da postane trener se nasmijao i našalio.

"U suštini, smatram da je rad muka, ali volim se zabavljati", zaključio je japanski ski-skakač.

Uprkos svim uspjesima posljednjih godina, Kobayashi ne pokazuje znakove usporavanja, a fanovi jedva čekaju da vide šta će ovaj izvanredni sportista sljedeće postići u svojoj briljantnoj karijeri.