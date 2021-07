Video: Sport on the top – Kako su ujedinjeni sport i prirodne ljepote

S obzirom na to da su u Bosni i Hercegovini popularni i ljetni i zimski sportovi, naši sportaši našli su način da udruže neke od zanimljivijih outdoor disciplina. Darko Savić, najbolji bh. i jedan od najuspješnijih kajakaša svijeta, kaže da je tako i nastao „Sport on the top“, video projekat kojem je cilj promocija sporta i naših prirodnih ljepota, konkretno, planinskih vrhova, u ovom slučaju Jahorine.

Sport on the top

„Nit koja veže kajak sport i skijanje je upravo podloga (voda), samo u drugom agregatnom stanju. Ovog puta ideja je bila da se iskoriste sve prednosti koje nam planina pruža, istina na neobičan način, jer je cilj da se spoji nespojivo, a to su, turno ski, kajak i ski alpine“, pojasnio je on.

