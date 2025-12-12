Vonn slavila u spustu i postala najstarija pobjednica u Svjetskom kupu

Vonn je slavila u St. Moritzu s ogromnom prednošću od 0,98 sekundi i tako postavila odlične temelje za početak borbe za zlato na najvećoj zimskoj sceni svijeta sljedeće godine.

Vonn se prošle godine vratila s duge pauze u želji da odmjeri snage u spustu s najboljim skijašicama aktuelne generacije poput Italijanke Sofije Goggije, koja je osvojila zlatnu i srebrnu medalju 2018. i 2022. godine. Svoje ambicije je istakla najbržim rezultatom na prvom treningu spusta u srijedu s prednošću od 0,59 sekundi.

Četrdesetjednogodišnja Amerikanka se potom u petak (12. decembar) spustila niz stazu u švicarskom odmaralištu St. Moritz s namjerom da postane najstarija pobjednica spusta u Svjetskom kupu, a za to je morala je čekati da se 15 njenih suparnica također spuste do cilja. Prvo je mlada njemačka senzacija Emma Aicher ostvarila najbolje vrijeme, a ubrzo ju je nadmašila Austrijanka Mirjam Puchner.

Goggia, koja ima četiri titule u spustu FIS Svjetskog kupa, sljedeća se spustila do cilja, međutim nije uspjela prestići Puchner i morala se zadovoljiti drugim mjestom sa 0,15 sekundi zaostatka, dok je Aicher bila treća.

Sve oči su bile uprte u Vonn, koja je, iako je bila sedma na drugom sektoru, brzo prešla na prvo mjesto u trećem, prije nego što je ubrzala u donjoj polovini staze i ostvarila 1,16 sekundi prednosti u odnosu Puchner, a Austrijanka Magdalena Egger se kasnije ubacila između njih i završila na drugom mjestu sa 0,98 sekundi zaostatka.

Ovo je za Vonn bila 83. pobjeda u Svjetskom kupu (44. u spustu) i prva od marta 2018. godine, čime je postala najstarija pobjednica Svjetskog kupa u alpskom skijanju s 41 godinom, nadmašivši prethodni rekord koji je postavio legendarni Švicarac Didier Cuche, a koji je postao najstariji pobjednik zahvaljujuću trijumfuu u Crans-Montani u superveleslalomu 2012. godine u dobi od 37 godina i 192 dana.

"Znala sam da skijam brzo, ali nikad se ne zna do prve utrke. Mislim da sam bila malo brža nego što sam očekivala. Ovo je uzbudljivo vrijeme, osjećala sam se tako dobro. Ne moram voziti na granici, a ipak sam brza i vozim čisto", izjavila je Vonn uoči subotnje druge utrke spusta.

Vonn će veći dio sezone spusta u FIS Svjetskom kupu iskoristiti za pripremu za još jedan pokušaj dostizanja slave na najvećoj zimskoj sceni na svijetu sljedeće godine, nakon što je u karijeri osvojila zlato i bronzu u spustu, kao i bronzu u superveleslalomu.