U saradnji sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, u subotu 6. septembra je organizovana posebna vožnja vozom na relaciji Sarajevo – Mostar – Sarajevo, a namijenjena je onima koji žele pratiti posljednji takmičarski dan stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u gradu na Neretvi.

Voz će krenuti iz Sarajeva u subotu 6. septembra u 10:00 sati, dok je povratak iz Mostara planiran u 19:00 sati istog dana. Na ovaj način posjetiocima je omogućen jednostavan i praktičan odlazak na događaj, bez brige o putovanju automobilom, gužvama i parkingu. Cijena povratne karte iznosi 20,60 KM, a mogu se kupiti na prodajnim mjestima Željeznica Federacije BiH.

Gagara i Stihi vas pozivaju u Mostar © Sulejman Omerbašić

Posebna vožnja pruža i dodatno iskustvo, putovanje jednom od najljepših željezničkih ruta u Evropi, odnosno kroz kanjon Neretve, koji već godinama privlači pažnju putnika i javnosti.

Podsjećamo, pretposljednja ovosezonska stanica Red Bull Cliff Diving Svjetske serije održava se u Mostaru 5. i 6. septembra, a subotnja četvrta runda, za koju je ova posebna vožnja i organizovana, donosi vrhunac takmičenja najboljih svjetskih skakača i skakačica, koji će izvoditi spekakularne skokove s platformi visine 27 metara za muškarce i 21 metar za žene.

Planirana i dodatna iznenađenja

Ovaj događaj već godinama okuplja hiljade posjetilaca i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Za putnike posebnog voza planirana su i dodatna iznenađenja tokom putovanja, čime će odlazak na četvrtu rundu stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru biti još zanimljiviji i sadržajniji. Specijalnu najavu ove vožnje uradili su članovi popularnog sastava Helem Nejse, Gagara i Stihi, u svom, već dobro prepoznatljivom stilu: