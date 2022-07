Vrijeme je za Hungaroring, posljednju utrku prije ljetne pauze u Formuli 1

Hungaroring je dobro poznata staza u kalendaru Formule 1, počela se graditi 1985. godine, a nakon samo devet mjeseci je završena. Mađarska vlada je prvobitno planirala "oživjeti" staru stazu Nepliget u Budimpešti kako bi ugostila utrku Formule 1, no na kraju je ta čast ipak pripala Hungaroringu.

